川普威脅加徵關稅！韓部長赴美談判2天「沒共識」　韓媒：空手而回

▲美國商務部長盧特尼克、南韓產業通商部長金正官於當地時間29日進行會談。（圖／大韓民國產業通商部，下同）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普不滿南韓國會遲未通過對美投資特別法，揚言將對南韓汽車、木材、醫藥品等產品及對等關稅從15%調升回25%。為了化解貿易危機，南韓產業通商部長金正官緊急從加拿大趕赴華府，與美國商務部長盧特尼克連續兩天進行會談，但雙方最終仍未能就關稅問題達成結論，僅確認後續仍需持續協商。

根據《韓聯社》，為了因應川普政府可能重新對南韓加徵關稅，金正官於美東時間30日在華府與盧特尼克進行第二天的會談。雙方從30日清晨7時起，在美國商務部大樓進行超過2小時的後續協商，但仍未就相關爭議得出明確結論。

金正官會後向媒體表示，透過這次磋商，雙方對彼此立場的理解有所加深，也就可能的折衷方案進行討論，不過雙方仍需持續對話，目前尚未形成最終結果。他並未正面回應美方是否已訂出實際調升對韓課徵關稅的時間表，僅強調目前談判仍在進行中。

針對後續協商安排，金正官指出，此次訪美行程已告一段落，返國後將透過視訊方式與美方持續溝通。他與盧特尼克前一日也曾於下午5時進行約1小時的會談，顯示雙方就關稅議題進行密集磋商。對於此次談判無果，《朝鮮日報》在標題形容金正官「空手而回」。

南韓產業通商部透露，金正官在會中向美方明確表達，南韓政府將依照既有的美韓關稅協議，確實履行承諾，並將與國會保持緊密溝通，依相關立法程序推動《對美投資特別法》盡速完成立法。雙方也一致認為，該法所涵蓋的對美投資計畫，應以促進美韓兩國產業互利為前提。

據悉，川普26日透過社群平台「Truth Social」批評南韓國會尚未通過對美投資特別法，並警告計畫將南韓汽車、木材、醫藥品等品項以及其他對等關稅，調回貿易協議前的25%水準。

另外，盧特尼克日前也在三星電子「李健熙收藏」晚宴活動中公開表示，「南韓對美投資並非選項，而是『必須履行』的承諾」。