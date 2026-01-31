少年搶籃板被「下拐子」跌倒怒告強制罪　法官判無罪理由曝

▲蔡男指控彭男打籃球時故意以手撥開其身體、用右腳拐他害他跌倒。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者葉品辰／台中報導

台中市一名13歲蔡姓少年日前在南屯區惠中籃球場與人「3對3鬥牛」，與成年彭姓男子爭搶籃板球時發生碰撞跌倒，蔡事後指控彭以手撥開其身體，還用腳拐倒他，控告對方涉犯成年人對少年強制罪。案件經檢察官起訴後，法院傳喚證人並勘驗監視器畫面，認定籃球比賽中爭搶籃板本就可能出現合理範圍的推擠與肢體碰觸，縱使因此跌倒或受傷，也屬於可以預期的情形，難認彭男具有強制他人的主觀犯意，一審判決無罪，全案仍可上訴。

判決指出，事件發生於2024年8月26日晚間，彭男與兩名友人自組一隊，在惠中籃球場與蔡姓少年等人隨機組成的另一隊進行3對3比賽，過程中雙方爭搶籃板球時發生碰撞，蔡姓少年因此失去重心跌倒。蔡事後向警方指控，彭男以右手將他往後撥，並在後退時遭對方右腳拐到跌地，甚至稱彭男曾勾住他的脖子、跌倒後還踩他的腳，因而提告。彭男則否認有強制行為，辯稱當時只是正常卡位動作，打球難免會有身體接觸，並非故意要讓對方跌倒，蔡跌倒後他還曾回頭關心「沒事吧？」並把球丟給對方，雙方隨即繼續把比賽打完。彭男隊友也證稱，搶籃板時推擠在所難免，只要不是刻意推撞、拉抱都不算違規。

法官勘驗監視器畫面後認為，雖可見彭男以手撥開蔡姓少年身體，導致其重心後移並遭腳部絆倒，但畫面中並未出現勾脖或踩腳情形，蔡亦未顯示疼痛反應，且當下仍起身繼續比賽。法院認定，籃球屬競技運動，球員間合理範圍的推擠與碰撞本可預期，尚不足以認定侵害他人行使權利，也無法證明彭男具強制罪犯意，因此判決無罪。