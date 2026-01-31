　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少年搶籃板被「下拐子」跌倒怒告強制罪　法官判無罪理由曝

▲▼打球,籃球,運動。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲蔡男指控彭男打籃球時故意以手撥開其身體、用右腳拐他害他跌倒。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者葉品辰／台中報導

台中市一名13歲蔡姓少年日前在南屯區惠中籃球場與人「3對3鬥牛」，與成年彭姓男子爭搶籃板球時發生碰撞跌倒，蔡事後指控彭以手撥開其身體，還用腳拐倒他，控告對方涉犯成年人對少年強制罪。案件經檢察官起訴後，法院傳喚證人並勘驗監視器畫面，認定籃球比賽中爭搶籃板本就可能出現合理範圍的推擠與肢體碰觸，縱使因此跌倒或受傷，也屬於可以預期的情形，難認彭男具有強制他人的主觀犯意，一審判決無罪，全案仍可上訴。

判決指出，事件發生於2024年8月26日晚間，彭男與兩名友人自組一隊，在惠中籃球場與蔡姓少年等人隨機組成的另一隊進行3對3比賽，過程中雙方爭搶籃板球時發生碰撞，蔡姓少年因此失去重心跌倒。蔡事後向警方指控，彭男以右手將他往後撥，並在後退時遭對方右腳拐到跌地，甚至稱彭男曾勾住他的脖子、跌倒後還踩他的腳，因而提告。彭男則否認有強制行為，辯稱當時只是正常卡位動作，打球難免會有身體接觸，並非故意要讓對方跌倒，蔡跌倒後他還曾回頭關心「沒事吧？」並把球丟給對方，雙方隨即繼續把比賽打完。彭男隊友也證稱，搶籃板時推擠在所難免，只要不是刻意推撞、拉抱都不算違規。

法官勘驗監視器畫面後認為，雖可見彭男以手撥開蔡姓少年身體，導致其重心後移並遭腳部絆倒，但畫面中並未出現勾脖或踩腳情形，蔡亦未顯示疼痛反應，且當下仍起身繼續比賽。法院認定，籃球屬競技運動，球員間合理範圍的推擠與碰撞本可預期，尚不足以認定侵害他人行使權利，也無法證明彭男具強制罪犯意，因此判決無罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻：很後悔
衛廣法三讀通過「中天條款」！中天振奮喊話重返52台　華視急發
黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰！　警告：懂技術也沒用
怒嗆黨中央初選不公！徐欣瑩喊「參選到底」　引退黨參選揣測

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

未扣安全帽被警攔查　騎士一撞「500元罰單變7個月牢飯」

高雄影城電梯偷拍！胸臀全被拍勇女開罵　民眾活逮攝狼下場曝

超巨水鹿衝進國3！自小客剎不住猛撞車頭凹陷　牠當場慘死

大打臉！聲明蛋「沒流入市場」早賣完　豐康牧場負責人40萬交保

怪手滑落奪命　屏東內埔警加強取締大型車違規裝載

最暖春節團聚！新北犯保陪伴112位馨生人迎新年

Uber Eats別亂點！吵架買2把刀送給姊　妹妹恐嚇罪判拘20天

高雄10歲童凸槌！滑板衝進車道害5車連環撞　3騎士受傷送醫

少年搶籃板被「下拐子」跌倒怒告強制罪　法官判無罪理由曝

「後半生好像沒什麼希望」農民被騙650萬崩潰　車手下場曝光

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

未扣安全帽被警攔查　騎士一撞「500元罰單變7個月牢飯」

高雄影城電梯偷拍！胸臀全被拍勇女開罵　民眾活逮攝狼下場曝

超巨水鹿衝進國3！自小客剎不住猛撞車頭凹陷　牠當場慘死

大打臉！聲明蛋「沒流入市場」早賣完　豐康牧場負責人40萬交保

怪手滑落奪命　屏東內埔警加強取締大型車違規裝載

最暖春節團聚！新北犯保陪伴112位馨生人迎新年

Uber Eats別亂點！吵架買2把刀送給姊　妹妹恐嚇罪判拘20天

高雄10歲童凸槌！滑板衝進車道害5車連環撞　3騎士受傷送醫

少年搶籃板被「下拐子」跌倒怒告強制罪　法官判無罪理由曝

「後半生好像沒什麼希望」農民被騙650萬崩潰　車手下場曝光

屏東熱博10展區亮點搶先看　有「跳跳馬彩繪稻田」、瓜果長廊

開會前「部長不見了」　陸應急管理部長傳落馬！

柬埔寨破跨國運毒案！約1.5噸毒品險入台灣　2台男遭判無期

告別28年公職生涯　黃珊珊曝：想做回自由的自己

今年首例「漢他病毒」8天奪命！致死率15%　醫：掃除前必做2件事

買房選文山or北投？　北投苦主曝「爆炸經驗」：硫磺氣比潮溼更慘

樂天桃猿春訓開訓　林立8年留桃猿笑稱「錢多啊」：重點是穩定

林昱珉獲邀大聯盟春訓！響尾蛇台灣火球男拚開季　5台將創盛況

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻：很後悔

假主管詐騙激增　嘉義警方籲勿輕信急件匯款

【2天前才防搶演練】歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓闆娘！沒搶就跑了

社會熱門新聞

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

妻查外遇曝夫很聰明　徵信社偷懶慘了

丟包駕駛「寒假要帶小孩出國」才提高保金？　檢方回應了

賴打燒肛門還餵毒虐死員工　恐怖男判12年

公家部門「淫狼惡官」爆性侵！　強拉女同事進辦公室

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

騎士上班途中遭怪手砸死！留下癌妻、3兒女　鼻酸背景曝光

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

新店慈濟醫院急診室驚傳縱火！警逮捕21歲患者

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

男被怪手壓死3子陷困境　屏東縣府開救助專戶

更多熱門

相關新聞

西區第3難保？戈登傷停至少1個月

西區第3難保？戈登傷停至少1個月

丹佛金塊又傳出傷病悲報！據《ESPN》資深記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，金塊主力大前鋒戈登（Aaron Gordon）因右腿筋拉傷，預計將缺席4到6週，這不僅是戈登本賽季第二次遭遇同樣部位的傷勢，對於正處於西區排名卡位戰、且多名核心球員高掛傷號的金塊隊而言，無疑是沉重打擊。

即／UBA「混血王子」淪詐團　助洗錢被起訴

即／UBA「混血王子」淪詐團　助洗錢被起訴

外送員半路吞3個潛艇堡　「棄單裝沒事」判刑3月

外送員半路吞3個潛艇堡　「棄單裝沒事」判刑3月

剴剴案二審維持保母重判　衛福部：尊重司法、制度也反省

剴剴案二審維持保母重判　衛福部：尊重司法、制度也反省

昔最強洋將變奶爸！「台灣女婿」升格當爸

昔最強洋將變奶爸！「台灣女婿」升格當爸

關鍵字：

籃球強制罪判決

讀者迴響

熱門新聞

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面