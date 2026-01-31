川普政府拍板「157億美元軍售案」　以色列狂買30架阿帕契

▲美國批准對以色列與沙烏地阿拉伯的軍售案。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

川普政府30日晚間宣布批准2項對中東盟友的大規模軍售案，總金額高達157億美元（約新台幣4960億元），其中以色列將獲得價值66.7億美元（約新台幣2107億元）的武器裝備，沙烏地阿拉伯則取得90億美元（約新台幣2843億元）的軍售合約。這項決定正值美國與伊朗關係緊張升溫之際，外界也關注此舉是否會影響中東區域軍事平衡。美國國務院在30日稍早已向國會通報相關軍售案，並於當晚正式對外公開。

沙烏地阿拉伯採購730枚愛國者飛彈強化防禦

根據國務院聲明，沙烏地阿拉伯這筆90億美元（約新台幣2843億元）的軍購案，主要內容為730枚愛國者飛彈系統及相關配備。國務院表示，此項軍售將提升這個主要非北約盟友的安全能力，有助於維護波斯灣地區的政治穩定與經濟發展。

聲明進一步指出，這套防禦系統不僅能保護沙國陸軍、美軍及區域盟友的地面部隊，更將大幅提升沙烏地阿拉伯對區域整合防空暨飛彈防禦系統的貢獻。此項軍售案宣布前，沙國國防部長哈立德親王才剛與美國國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯等川普政府高層會面。

以色列軍購分四大項目阿帕契成主角

以色列獲得的軍售案則分為4個獨立採購項目，其中最大宗為30架阿帕契攻擊直升機及相關裝備武器，價值38億美元（約新台幣1200億元）。這些直升機將配備火箭發射器與先進瞄準系統，成為以色列國防軍的重要戰力。

第二大項目是3250輛輕型戰術車輛，金額達19.8億美元（約新台幣631億元），國務院說明這些車輛將用於運送人員與後勤補給，延伸以色列國防軍的通訊線路。另外2個項目包括價值7.4億美元（約新台幣233億元）的裝甲運兵車動力套件，用於更新2008年起服役的車輛，以及1.5億美元（約新台幣47億元）的小型輕型直升機，數量未對外公布，將與現有同型裝備搭配使用。

國務院強調不影響區域軍事平衡

美國國務院針對以色列的4項軍售案發表內容幾乎一致的聲明，強調這些軍售不會影響中東地區的軍事平衡，並指出所有裝備都將增強以色列因應當前及未來威脅的能力，提升其保衛邊界、關鍵基礎設施與人口中心的實力。聲明重申美國對以色列安全的承諾，表示協助以色列發展並維持強大的自衛能力，符合美國國家利益的核心價值。

加薩停火協議面臨重重挑戰

此次軍售案公布時機敏感，正值川普總統積極推動加薩停火計畫，盼能終結以色列與哈瑪斯長達2年的衝突，並重建這個因戰爭而滿目瘡痍、造成數萬人喪生的巴勒斯坦領土。儘管停火協議大致維持，但接下來的階段仍面臨重大挑戰，包括部署國際安全部隊監督協議執行，以及艱難的哈瑪斯解除武裝程序。