高市再提台灣有事！　強調「日本不能逃跑」

▲日本首相高市早苗再提台灣有事。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本正逢眾議院選戰，而先前因「台灣有事」發言使得日中關係陷入緊繃的首相高市早苗26日在電視節目的黨魁辯論中，再度提及台海議題。她直言，「當台灣發生重大事態時，我們必須前往救援日本人和美國人。若美軍在共同行動中遭受攻擊，日本卻什麼都不做就逃回去，日美同盟將會瓦解。」此番發言立即引發中國強烈反彈。

根據《時事通信社》報導，高市早苗2025年11月曾在國會上表示，台海若爆發衝突可能構成日本自衛隊行使集體自衛權的「存立危機事態」。為此，中國祭出停止日本水產品進口等報復措施，日中關係急凍。當時高市曾公開表態，「特定案例不便明言」，試圖緩和緊張局勢。

高市早苗26日在《朝日電視台》舉行的黨魁辯論中再度提到台灣議題，並強調如果台灣有事，日本必須採取行動拯救日本人與美國人，如果美軍遭逢攻擊，日本也不可以逃跑。日本共產黨委員長田村智子則要求高市早苗「撤回相關言論」。

中國外交部新聞司副司長郭嘉昆27日在記者會上火力全開表示，「日本沒有資格對台灣說三道四」，更稱高市的發言「暴露了日本右翼勢力挑戰戰後國際秩序的野心」，將此事上升到對日宣傳戰的層級。

不只台海問題，高市在同一節目中將北韓稱為「擁核國」，但日本政府從未公開承認北韓的核武地位。官房副長官佐藤啓27日緊急滅火，解釋首相只是「指出北韓持續推進核武與飛彈開發」。