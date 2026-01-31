櫻花妹自爆「小5開始援交」價碼曝！嗑藥躺路邊　公開辛酸故事

▲日本逃家少女導致的社會問題越來越嚴重。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京歌舞伎町「東橫」經常有逃家少年少女在此聚集，引發藥物過量等社會議題。而九州最大鬧區福岡天神的警固公園也成為離家出走未成年的聚集地，這些孩子經常手持菸酒、身上布滿自殘傷痕，更有人從小學五年級就開始援交，還遭人利用進行仙人跳詐財，甚至沉迷於藥物過量，因為藥效發作直接躺在路邊。

根據《日本新聞網》報導，這些聚集在警固公園的少女們被稱為「警固小孩」，她們大多數來自破碎家庭。一名少女直言，「從小被父母施暴，還叫我滾出去、去死。」另一人則說，「大家家庭環境都差不多，沒地方去才來這裡。」

孩子們手臂上全是密密麻麻的割腕痕跡，其中一名13歲少女更直接表示，「我昨天才割的，因為在學校被霸凌。」還有20多歲女性透露，自己從國中二年級開始自殘長達10年，因為遭親人性侵、父母虐待加上校園霸凌，因此只能靠這種方式發洩。

為了逃避現實，這些少女普遍有藥物過量的成癮行為。一名女孩坦承，「一周三次，嚴重時天天吃。太痛苦了想逃避，已經上癮了。」公園裡甚至能看見藥物作用下癱倒在地的身影。可怕的是，這群少女透過社群媒體結識聚集，卻連彼此真名都不知道。

NPO法人「あいむ」代表藤野荘子從3年前開始在警固公園進行夜間巡訪。她直言，「3年前來這裡實地勘查時，最小的女孩是國三學生，現在卻很常見到國一少女，偶爾還有小學生。年齡層明顯下降。」

更令人震驚的是，一名13歲少女透露自己曾從事援交，「我以前做過爸爸活（援交），小學五年級第一次做，那個年紀至少要收3萬日圓（約新台幣6126元）。」這種低齡化性交易現象，凸顯出問題的嚴重性。

ETtoday新聞網提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。