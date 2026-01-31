牛郎「假冒IT男」騙櫻花妹1.4億日圓　長相曝：激似傑尼斯男偶像

記者王佩翊／編譯

日本東京都新宿歌舞伎町一名27歲男公關，因涉嫌假冒IT男，利用交友軟體誘騙女性到店消費，遭日本警視廳逮捕，成為全日本首宗透過交友APP進行攬客行為的違法案例。據悉，他1年內透過這種手法創下約1億3900萬日圓（約新台幣2835萬元）的驚人業績。

根據警方調查，27歲男公關竹岡拓人在交友軟體上自稱是「IT業界的從業人員」，刻意隱瞞男公關身分。他2025年5月透過APP認識一名26歲女子，初次見面就主動示好提出交往。等到第三次約會時，他才坦承，「其實我的副業是男公關，希望妳能了解真實的我，來店裡看看吧」。隨後成功將女方帶進店內消費，當天被害女子就付出3萬3000日圓（約新台幣6739元）。

更誇張的是，竹岡持續對這名女子灌迷湯。他在社群媒體上對被害人說，「我想拿下第一名，一年要賺3億日圓（約新台幣6124萬元），之後一定會加倍還給妳。我們未來都要在一起，現在只能請妳先支持我」、「這是我們兩人未來的投資」等甜言蜜語。該名女子最終在店內消費高達600萬日圓（約新台幣122萬元）。

竹岡2025年7月故技重施，又在交友軟體認識另一名27歲女性，同樣在初次見面就承諾交往關係，接著將對方帶往男公關俱樂部。由於該名女子無法支付高額消費，他還慫恿對方與多家消費金融業者簽約借貸，導致女方背負約280萬日圓（約新台幣57萬元）債務。

竹岡被警方逮捕後，面對媒體追問全程保持沉默，僅表示「行使緘默權」。而竹岡被逮的畫面曝光後，也有網友表示，他的長相神似日本星達拓（原傑尼斯）偶像團體timelesz成員菊池風磨。警視廳研判還有其他受害女性，目前正擴大偵辦中。