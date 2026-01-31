傅崐萁稱國防特別預算總共要4.5兆　國防部打臉：上限就是1.25兆

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨、民眾黨拒審8年期、總額達1.25兆元的行政院版國防特別預算條例草案，國民黨團總召傅崐萁稱，總統賴清德提出的特別軍購預算不只1.25兆元，連同後續延壽和維修，總共將近4.5兆元，並據此要求賴清德到立法院說明。對此，國防部昨（30日）回應，並非事實，八年時間，投入1.25兆預算為上限；且所獲新式武器裝備，有助汰換老舊系統，進而大幅降低後勤維修費用。

對於在程序委員會就擋下國防預算拒絕審查，傅崐萁提到，對於國防預算，國民黨一直全力支持國防，但賴清德用對國外媒體投書的方式，告訴國人有一筆所謂的特別軍購預算，到今天為止，所有細項都還不清楚，而賴清德提出的特別軍購不是只有1.25兆元，連同後續延壽和維修，總共是將近4.5兆元。國民黨團當然要為人民來把關，這些武器是否先進？是否適合台灣國防需求？

針對「軍購特別預算不只1.25兆是4.5兆」等內容，國防部表示，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」以八年時間，投入1.25兆預算為上限；且所獲新式武器裝備，有助汰換老舊系統，進而大幅降低後勤維修費用，所謂「延壽及維修需要4.5兆」並非事實。

國防部指出，依武器裝備全壽期成本分析，其維持費用隨使用時間之增加而升高；對於傳統武器或精準彈藥等不同系統之延壽或維修費用，亦採取不同之編製基準。國防部將依裝備特性，採取差異化全壽期國防資源管理，確保戰力效益與資源配置之平衡。

