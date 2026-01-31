怪手滑落奪命　屏東內埔警加強取締大型車違規裝載

▲內埔警方加強取締大型車違規。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉信敏路段28日上午大貨車載運怪手過彎翻落砸死機車騎士，釀成家庭破碎悲劇。為防止類似事故再發生，內埔警分局將加強取締大型車裝載不牢、超載等違規行為，並宣導正確裝載與捆綁原則，呼籲駕駛與用路人共同遵守交通安全，守護道路生命。

內埔警方表示，依據「車輛裝載貨物指引手冊」三步驟原則，「1. 擺放」、「2. 捆綁」、「3. 再注意」，將貨物正確裝載、捆綁、固定，並再注意及檢查長途運送可能造成的捆綁鬆動。貨物若無法緊密地擺放時，需放置填充物或捆綁以防止貨物移動，一定使用適合貨物重量之工具捆綁，並確保貨物確實繫緊，較輕貨物使用麻繩等工具，較重貨物則使用鋼索、鎖鏈。這些都是基本要求，若不符規定，警方將依法舉發交通違規。

分局長江世宏表示，大型車裝載貨物要確實牢固，才能降低貨物散落之風險，這是所有貨物運送人員的責任。大型車駕駛人請多注意其他車輛及行人，並遵守交通安全規則，不可闖紅燈、超速、超載及酒(毒)駕等，這些都會引起其他無辜民眾傷亡及財產損失。另呼籲其他用路人，請遠離大型車，因大型車視野死角多且有內輪差，切勿併行、鑽行或緊貼車頭車尾。