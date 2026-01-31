　
社會 社會焦點 保障人權

「後半生好像沒什麼希望」農民被騙650萬崩潰　車手下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓、康姓男子2024年間與詐騙集團合作，騙了一名農民650萬元，因而挨告。農民當庭難過表示，這件事情幾乎讓他滅頂，「我後半生好像沒什麼希望」。彰化地院法官日前審理之後，依法判處陳男有期徒刑4年、康男有期徒刑5年。

▲▼老人,長者,獨居,寂寞,示意圖。（圖／視覺中國）

▲農民被騙650萬元，難過表示不知道未來要怎麼繼續生活下去。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，陳男2024年5月間透過康男加入某詐騙集團擔任車手，該詐團的成員自同年7月起，利用「可參與股票投資獲利」等話術，誘騙農民答應交付650萬元投資金。

隨後康男派遣陳男拿著假工作證及現金收據憑證，佯裝成投顧經辦人員，前往農民的住處收款，得手之後再依照上級指示，將錢放到指定地點，轉交給其他詐團成員。

後來事情曝光，陳男、康男雙雙被逮，兩人對於上述犯行均坦承不諱。其中，康男過去有詐騙前科，卻因為賭博欠錢，選擇再次犯罪。

受害的農民當庭表示，這件事情幾乎讓他滅頂，被騙的錢一半是借款，一半是存款，原本生活還過得去，如今發生這樣的事情，他已不再年輕，勞動力也有限，卻又不得不承擔，「我後半生好像沒什麼希望」。

彰化地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財而獲取之財物達500萬元罪，判處陳男有期徒刑4年、康男有期徒刑5年，全案仍可上訴。

「後半生好像沒什麼希望」農民被騙650萬崩潰　車手下場曝光

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

