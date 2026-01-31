　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵新世代列車N700ST先跑直達車　訂票就能挑「票價不加價」

▲▼高鐵新世代列車「N700ST」塗裝和外觀首度曝光。（圖／高鐵公司提供）

▲高鐵新世代列車「N700ST」今年8月抵台，經試車後，預計明年8月載客。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵新購新世代列車N700ST，首部車預計今年8月抵台，可望明年8月上路載客。台灣高鐵表示，未來N700ST新車將優先跑「直達車」載客，屆時旅客從訂票系統即可辨識新車班次，購票時就可選擇新車搭乘。

高鐵通車滿19年，迄今累計旅運超過9.8億人次，且運量不斷攀升創新高，今年3月預估可飆破10億累積旅次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因應成長強勁的旅運需求，高鐵公司採購12列新世代列車N700ST，首部新車N700ST列車如火如荼打造中，今年7月自日本出廠，8月運抵台灣，可望在2027年8月投入營運服務，12組N700ST目標2028年底全數交車完成，未來尖峰時段運能將提升25%。

▲▼高鐵引進日本N700S新車，並命名為N700ST，內裝將大改版新增23個亮點。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵引進日本N700S新車，並命名為N700ST。（資料圖／記者李姿慧攝）

高鐵董事長史哲表示，未來N700ST新車抵台投入營運後，直達車模式的列車將優先以新車型提供服務，主要是考量長途旅客搭乘時間長，透過新世代列車提升舒適度與乘車品質。

根據高鐵規劃，未來新世代列車投入直達車營運載客後，民眾在訂票系統就可辨識N700ST行駛的直達車班次，購票時可自主挑選新車搭乘，票價不加價。

▲▼高鐵新世代列車N700ST標準車廂內裝曝光。（示意圖／高鐵公司提供）

▲▼未來民眾訂票可搭乘高鐵新世代列車N700ST，圖為新車內裝。（示意圖／高鐵公司提供）

▲▼高鐵新世代列車N700ST商務車廂曝光。（示意圖／高鐵公司提供）

現行高鐵的直達車停靠站模式包括「南港－台北－板橋－台中－左營」、「南港－台北－板橋－台中－台南－左營」，2月2日過後更新增「南港－台北－板橋－台南－左營」的直達車模式，目前每周約有200多列直達車，比例約占2成，未來直達車模式將因應旅運需求調整停靠模式。

由於高鐵仍維持在19年前水準，根據交通部核定基本費率，北高有調漲230元空間，可從1490元漲至1720元。未來票價是否會檢討調漲，史哲表示，等新車全部上路、提升乘車品質後，才會討論票價是否調整。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
縣府爆性侵！課長辦公室內強拉女同事逞慾
台股重挫險守32K　法人：農曆封關倒數指數承壓波動大
蕾菈、琳妲合資餐酒館熄燈　淚別：人生第一家店
高鐵新世代列車N700ST　訂票就能挑「不加價」
黃金、白銀史詩級崩盤　外媒分析
台中31歲女餵毒殺2幼兒　小孩肝腎不成熟！高大成：折磨2hr

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

手機突跳出「7356元年終獎金」員工呆愣了！一票人推爆：要感恩

等紅燈遇名人！抬頭一瞥「是大胃女王」超驚喜　5天前就飛來台

高鐵新世代列車N700ST先跑直達車　訂票就能挑「票價不加價」

貨架超熟悉1神物「叫做由任袋」　驚呆全場！內行：老一輩都這樣說

今晚起大降溫「北東濕冷4天」　下周末迎更強冷空氣

高雄鮮肉警「蹲地救援」爆紅！網洗版：想騎車　IG被挖出

第1次拜年！女友討紅包「長輩6千、小孩1千2」　恐噴3萬↑全傻

今年首例「漢他病毒」8天奪命！致死率15%　醫：掃除前必做2件事

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻：很後悔

嘉義春節連假交通管制一次看　避開車潮有妙招

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

手機突跳出「7356元年終獎金」員工呆愣了！一票人推爆：要感恩

等紅燈遇名人！抬頭一瞥「是大胃女王」超驚喜　5天前就飛來台

高鐵新世代列車N700ST先跑直達車　訂票就能挑「票價不加價」

貨架超熟悉1神物「叫做由任袋」　驚呆全場！內行：老一輩都這樣說

今晚起大降溫「北東濕冷4天」　下周末迎更強冷空氣

高雄鮮肉警「蹲地救援」爆紅！網洗版：想騎車　IG被挖出

第1次拜年！女友討紅包「長輩6千、小孩1千2」　恐噴3萬↑全傻

今年首例「漢他病毒」8天奪命！致死率15%　醫：掃除前必做2件事

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻：很後悔

嘉義春節連假交通管制一次看　避開車潮有妙招

聯詠科技助維護玉山步道20年　再簽合作備忘錄保育台灣黑熊

生涯首張複數年合約到手！　張閔勛盼再助桃猿拿下一冠

手機突跳出「7356元年終獎金」員工呆愣了！一票人推爆：要感恩

伊朗外長稱「願和美國談判」　兩大底線曝光

她記憶變差、情緒暴躁誤當失智　竟是腦部「嗅溝腦膜瘤」惹禍

機車左轉小黃剎不住猛撞！衝路邊波及11車　車底噴火花畫面曝

屏東動防所爆性侵！課長辦公室內強拉女同事逞慾　縣府記過降調

2000艘中國漁船在東海「排470公里U字陣」！　日本示警：海上民兵

敵不過東區沒落！蕾菈、琳妲合資餐酒館熄燈　淚別：人生第一家店

桃猿石垣島交流賽先發布局曝光　曾豪駒點名陳克羿、林子崴

【玩得太上頭】萌貓咬媽一口被念！窩爸身上一臉委屈狂碎念XD

生活熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

今越晚越冷探12℃　專家：下週冷空氣強度分歧

Google員工隔窗拍下霍諾德攀登101　內部畫面曝光

叫救護車打幾號？實習生「脫口120」她震驚

中天重返52台條款三讀　NCC：中天不適用

有4個小孩！他紅包「只想給其中2人」曝原因

「冷空氣今晚發威」　專家：冷氣團強度有機會

李多慧迷上台語　下班萌喊哩洗勒靠

更多熱門

相關新聞

陸「反向春運」成新趨勢 父母出農村走向大城市與子女過年

陸「反向春運」成新趨勢 父母出農村走向大城市與子女過年

被稱為「最大規模人類遷徙行為」的大陸「春運」將於2月2日登場，今（2026）年預計全社會跨區域人員流動量上看95億人次，或創下歷史新高。隨著大陸運輸基建持續佈建，「反向春運」成為近年春運的新模式，越來越多父母選擇從農村或中小城市前往大城市，與子女一同過年，改變過去「返鄉團圓」的單向流動模式。

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡 幸被列車長發現

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡 幸被列車長發現

鐵道局揭「北宜直鐵推動13年」難產原因　曝賀陳旦也曾投反對票

鐵道局揭「北宜直鐵推動13年」難產原因　曝賀陳旦也曾投反對票

賀陳旦質疑「北宜直鐵」數據遭灌水　向交通部下辯論戰帖

賀陳旦質疑「北宜直鐵」數據遭灌水　向交通部下辯論戰帖

高鐵2032年運量估破億　評估第3輪購車

高鐵2032年運量估破億　評估第3輪購車

關鍵字：

高鐵新世代列車N700ST直達車運能訂票票價

讀者迴響

熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面