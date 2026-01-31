高鐵新世代列車N700ST先跑直達車　訂票就能挑「票價不加價」

▲高鐵新世代列車「N700ST」今年8月抵台，經試車後，預計明年8月載客。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵新購新世代列車N700ST，首部車預計今年8月抵台，可望明年8月上路載客。台灣高鐵表示，未來N700ST新車將優先跑「直達車」載客，屆時旅客從訂票系統即可辨識新車班次，購票時就可選擇新車搭乘。

高鐵通車滿19年，迄今累計旅運超過9.8億人次，且運量不斷攀升創新高，今年3月預估可飆破10億累積旅次。

因應成長強勁的旅運需求，高鐵公司採購12列新世代列車N700ST，首部新車N700ST列車如火如荼打造中，今年7月自日本出廠，8月運抵台灣，可望在2027年8月投入營運服務，12組N700ST目標2028年底全數交車完成，未來尖峰時段運能將提升25%。

▲高鐵引進日本N700S新車，並命名為N700ST。（資料圖／記者李姿慧攝）

高鐵董事長史哲表示，未來N700ST新車抵台投入營運後，直達車模式的列車將優先以新車型提供服務，主要是考量長途旅客搭乘時間長，透過新世代列車提升舒適度與乘車品質。

根據高鐵規劃，未來新世代列車投入直達車營運載客後，民眾在訂票系統就可辨識N700ST行駛的直達車班次，購票時可自主挑選新車搭乘，票價不加價。

▲▼未來民眾訂票可搭乘高鐵新世代列車N700ST，圖為新車內裝。（示意圖／高鐵公司提供）

現行高鐵的直達車停靠站模式包括「南港－台北－板橋－台中－左營」、「南港－台北－板橋－台中－台南－左營」，2月2日過後更新增「南港－台北－板橋－台南－左營」的直達車模式，目前每周約有200多列直達車，比例約占2成，未來直達車模式將因應旅運需求調整停靠模式。

由於高鐵仍維持在19年前水準，根據交通部核定基本費率，北高有調漲230元空間，可從1490元漲至1720元。未來票價是否會檢討調漲，史哲表示，等新車全部上路、提升乘車品質後，才會討論票價是否調整。