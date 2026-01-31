怪手翻落壓死騎士！妻罹癌3幼子陷困境　屏東縣府開救助專戶送暖

▲縣府社會處人員到孫家關懷。（圖／屏東縣政府社會處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉28日上午發生一輛載運怪手的大貨車轉彎時失衡，怪手翻落壓中對向43歲孫姓機車騎士，經送醫搶救仍不治事故。死者為低收入戶、家中唯一經濟支柱，妻子罹患血癌，尚有3名年幼子女需扶養。縣府社會處已啟動社工關懷，提供急難慰問、保險給付、喪葬與心理支持，並設立指定救助專戶，籲請社會各界伸援。

▲六堆國際同濟會到孫家關懷。（圖／李世淦議員提供）

這起意外發生，屏東縣議員李世淦我緊急聯繫六堆國際同濟會一起前往慰問家屬！希望緊急慰問金給予即時協助，願亡者安息，家裡一切能夠在最需要時得到幫忙！也積極向屏東縣府社會處要求提供協助，希望縣府協助成立專戶，讓孩子們都可以平安順利求學長大。

而屏東縣政府社會處接獲通報後已啟動社工主動關懷訪視，43歲孫姓男騎士為低收入戶，同時也是家中主要經濟支柱者，家有3名年幼兒少需要照顧，社會處社福中心已開案指派社工員協助案家度過難關。

縣府社會處後續提供急難慰問、南山人壽微型保險死亡給付、協助家屬喪葬、心理支持關懷及未成年子女後續生活照顧等服務。由於案家現在不斷接到捐款電話，案家也擔心個資外洩及影響福利資格，希望委託縣府接受外界主動捐款，並同意受縣府社會救助金管理委員會監督，並採「信託方式」協助管理。

社會處表示會協助案家渡過難關，屏東縣社會救助金專戶自115年1月30日起至2月28日止，新增指定用途「0128車禍萬巒孫姓弱勢家戶」專案，若民眾欲主動捐款，可採臨櫃匯款或線上捐款，後續縣府將由社會救助金管理委員會監督並視捐款情形採信託方式協助案家。

屏東縣社會救助金專戶「0128車禍萬巒孫姓弱勢家戶」專案捐款方式：

（一） 臨櫃匯款：

銀行：臺灣銀行屏東分行

帳號：017000000000

戶名：屏東縣縣庫存款戶

請於備註(附言)註明「0128車禍萬巒孫姓弱勢家戶」並將匯款單拍照後以電子郵件寄至a002151@oa.pthg.gov.tw，並註明需開立捐款收據的抬頭人、連絡電話及住址，屏東縣政府將於收到匯款資訊後，開立收據寄予捐款人(單位)收執。

（二） 線上捐款：請點選「0128車禍萬巒孫姓弱勢家戶」專案頁面即可操作，收據開立資訊可線上登錄，捐款網址：https://reurl.cc/qKe6zp

本次指定捐款如有相關諮詢事宜亦可聯絡本府社會處社會救助科08-7320415分機5392、5373、5335、5408。