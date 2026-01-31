　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克密約淫魔富豪！親寫信問「島上哪晚最瘋」　私下對話曝光

▲▼特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國司法部30日公布的一份最新文件，再次將特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）推上風口浪尖。根據最新流出的電子郵件顯示，馬斯克與已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間的互動，遠比他先前對外聲稱的還要頻繁且「友好」，兩人甚至曾多次私下相約要前往艾普斯坦惡名昭彰的「性愛小島」度假。

兩度密謀登島　馬斯克主動詢問：哪晚派對最瘋？

根據《衛報》報導，這批多達300萬頁的司法部文件中，包含了馬斯克與艾普斯坦在2012年與2013年間的電子郵件往來。紀錄顯示，兩人曾在兩次不同場合中，態度客氣地討論馬斯克拜訪小聖詹姆斯島（Little St James）的計畫。

2012年11月，艾普斯坦曾致信馬斯克，詢問「去島上的直升機要坐多少人？」馬斯克當時回覆，「大概只有我和塔露拉（Talulah，馬斯克前妻），你島上的派對哪天晚上最瘋狂？」

到了2013年12月13日，馬斯克再度主動聯繫艾普斯坦，表示自己假期期間會在英屬維京群島（BVI）一帶，「有什麼合適的時間去拜訪嗎？」艾普斯坦則大方回應，「1號到8號隨時都可以，如果你想隨興一點也行，永遠幫你留位子。」

計畫趕不上變化？　因「物流問題」兩度擦身而過

儘管雙方對「登島」表現出高度興趣，但根據信件內容，這兩次行程最終都因故未能成行。2013年初，馬斯克曾傳信告知艾普斯坦，「這次物流（行程）安排不過來。」

而2013年底的邀約，則因艾普斯坦必須留在紐約而告吹。艾普斯坦在回信中語帶遺憾地表示，「壞消息，我的行程讓我得待在紐約。我原本非常期待能一起聚聚，單純放鬆一下，這讓我非常失望。」並表達希望近期能再約時間碰面。

SpaceX吃午餐、火箭發射祝賀　兩人互動打臉「怪咖論」

這批郵件的曝光，顯然打臉了馬斯克長久以來的說法。馬斯克曾在2019年向《浮華世界》（Vanity Fair）表示，艾普斯坦「顯然是個怪咖」，並宣稱自己多次拒絕對方的登島邀請。然而，這些友好互動的郵件，皆發生在艾普斯坦2008年因教唆未成年少女賣淫定罪之後。

此外，文件還揭露艾普斯坦的助手格羅夫（Lesley Groff）曾在2013年安排艾普斯坦前往SpaceX總部與馬斯克共進午餐；艾普斯坦甚至在SpaceX火箭發射成功後，第一時間發信向馬斯克致賀，雙方互動往來熱絡。

昔日頻拿艾普斯坦攻擊政敵　馬斯克目前低調未回應

諷刺的是，馬斯克過去常拿艾普斯坦的關係來攻擊對手，包含比爾蓋茲（Bill Gates）與川普（Donald Trump）。他曾因蓋茲批評他削減人道援助，反嗆「蓋茲常跑艾普斯坦那裡，憑什麼談兒童福祉？」他也曾宣稱川普的名字出現在艾普斯坦的文件中。

目前，馬斯克本人及其AI公司xAI的代表，尚未對這份最新曝光的郵件紀錄做出任何回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻：很後悔
衛廣法三讀通過「中天條款」！中天振奮喊話重返52台　華視急發
黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰！　警告：懂技術也沒用
怒嗆黨中央初選不公！徐欣瑩喊「參選到底」　引退黨參選揣測

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

柬埔寨破跨國運毒案！約1.5噸毒品險入台灣　2台男遭判無期

老夫妻原定環遊世界⋯獨生女離婚帶孫回家啃老　3年燒完退休金

高市再提台灣有事！　強調「日本不能逃跑」

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰！　警告：懂技術也沒用

馬斯克密約淫魔富豪！親寫信問「島上哪晚最瘋」　私下對話曝光

中國女子陳屍日本山林！全身多處脫皮、肋骨骨折　疑遭勒斃

川普施壓軍事打擊！　普丁密會伊朗「最高國安官員」

普丁點頭了！ 克里姆林宮證實：暫停轟炸基輔至2/1

寶可夢「靖國神社」辦活動惹毛陸網！　官方急發聲明道歉

川普談Fed新主席人選：他確實想降息

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

柬埔寨破跨國運毒案！約1.5噸毒品險入台灣　2台男遭判無期

老夫妻原定環遊世界⋯獨生女離婚帶孫回家啃老　3年燒完退休金

高市再提台灣有事！　強調「日本不能逃跑」

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰！　警告：懂技術也沒用

馬斯克密約淫魔富豪！親寫信問「島上哪晚最瘋」　私下對話曝光

中國女子陳屍日本山林！全身多處脫皮、肋骨骨折　疑遭勒斃

川普施壓軍事打擊！　普丁密會伊朗「最高國安官員」

普丁點頭了！ 克里姆林宮證實：暫停轟炸基輔至2/1

寶可夢「靖國神社」辦活動惹毛陸網！　官方急發聲明道歉

川普談Fed新主席人選：他確實想降息

開會前「部長不見了」　陸應急管理部長傳落馬！

柬埔寨破跨國運毒案！約1.5噸毒品險入台灣　2台男遭判無期

告別28年公職生涯　黃珊珊曝：想做回自由的自己

今年首例「漢他病毒」8天奪命！致死率15%　醫：掃除前必做2件事

買房選文山or北投？　北投苦主曝「爆炸經驗」：硫磺氣比潮溼更慘

樂天桃猿春訓開訓　林立8年留桃猿笑稱「錢多啊」：重點是穩定

林昱珉獲邀大聯盟春訓！響尾蛇台灣火球男拚開季　5台將創盛況

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻：很後悔

假主管詐騙激增　嘉義警方籲勿輕信急件匯款

立院三讀「助理費成立委補助費」　拒「虛報人頭回歸貪汙治罪條例」

【又傳丟包！】「小孩太吵」一家4口被請下車　桃園喜來登：已懲處司機

國際熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

川普宣布　「提名華許」接任Fed主席

美股全收黑　台積電ADR跌2.67％

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

快訊／美媒：川普最快週日空襲伊朗　鎖定領導層斬首

馬斯克密約淫魔富豪　親問「島上哪晚最瘋」

女首富哀求柏金包留兒孫　遭裁定拍賣

普丁點頭　克宮證實：暫停轟炸基輔至2/1

AI推升記憶體需求　Sandisk財測亮眼大漲6.81％

川普談Fed新主席人選：他確實想降息

寶可夢「靖國神社」辦活動惹毛陸網　官方道歉

中國女陳屍日本山林！肋骨骨折　疑遭勒斃

普吉島活春宮　車上「裸身激戰」忘情交纏

更多熱門

相關新聞

普丁點頭　克宮證實：暫停轟炸基輔至2/1

普丁點頭　克宮證實：暫停轟炸基輔至2/1

克里姆林宮於30日證實，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已接受美國總統川普（Donald Trump）的私人請求，同意在2月1日之前停止對烏克蘭首都基輔的攻擊行動，旨在為即將到來的和平談判營造「有利條件」。

川普告國稅局「索賠3166億」原因曝光！

川普告國稅局「索賠3166億」原因曝光！

加拿大亞伯達省「離心力」加大

加拿大亞伯達省「離心力」加大

川普怒嗆加關稅　韓部長緊急赴美會盧特尼克

川普怒嗆加關稅　韓部長緊急赴美會盧特尼克

關稅還能再更高！川普放話「美國很仁慈」

關稅還能再更高！川普放話「美國很仁慈」

關鍵字：

馬斯克艾普斯坦Elon MuskJeffrey Epstein北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面