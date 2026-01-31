馬斯克密約淫魔富豪！親寫信問「島上哪晚最瘋」　私下對話曝光

▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國司法部30日公布的一份最新文件，再次將特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）推上風口浪尖。根據最新流出的電子郵件顯示，馬斯克與已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間的互動，遠比他先前對外聲稱的還要頻繁且「友好」，兩人甚至曾多次私下相約要前往艾普斯坦惡名昭彰的「性愛小島」度假。

兩度密謀登島 馬斯克主動詢問：哪晚派對最瘋？

根據《衛報》報導，這批多達300萬頁的司法部文件中，包含了馬斯克與艾普斯坦在2012年與2013年間的電子郵件往來。紀錄顯示，兩人曾在兩次不同場合中，態度客氣地討論馬斯克拜訪小聖詹姆斯島（Little St James）的計畫。

2012年11月，艾普斯坦曾致信馬斯克，詢問「去島上的直升機要坐多少人？」馬斯克當時回覆，「大概只有我和塔露拉（Talulah，馬斯克前妻），你島上的派對哪天晚上最瘋狂？」

到了2013年12月13日，馬斯克再度主動聯繫艾普斯坦，表示自己假期期間會在英屬維京群島（BVI）一帶，「有什麼合適的時間去拜訪嗎？」艾普斯坦則大方回應，「1號到8號隨時都可以，如果你想隨興一點也行，永遠幫你留位子。」

計畫趕不上變化？ 因「物流問題」兩度擦身而過

儘管雙方對「登島」表現出高度興趣，但根據信件內容，這兩次行程最終都因故未能成行。2013年初，馬斯克曾傳信告知艾普斯坦，「這次物流（行程）安排不過來。」

而2013年底的邀約，則因艾普斯坦必須留在紐約而告吹。艾普斯坦在回信中語帶遺憾地表示，「壞消息，我的行程讓我得待在紐約。我原本非常期待能一起聚聚，單純放鬆一下，這讓我非常失望。」並表達希望近期能再約時間碰面。

SpaceX吃午餐、火箭發射祝賀 兩人互動打臉「怪咖論」

這批郵件的曝光，顯然打臉了馬斯克長久以來的說法。馬斯克曾在2019年向《浮華世界》（Vanity Fair）表示，艾普斯坦「顯然是個怪咖」，並宣稱自己多次拒絕對方的登島邀請。然而，這些友好互動的郵件，皆發生在艾普斯坦2008年因教唆未成年少女賣淫定罪之後。

此外，文件還揭露艾普斯坦的助手格羅夫（Lesley Groff）曾在2013年安排艾普斯坦前往SpaceX總部與馬斯克共進午餐；艾普斯坦甚至在SpaceX火箭發射成功後，第一時間發信向馬斯克致賀，雙方互動往來熱絡。

昔日頻拿艾普斯坦攻擊政敵 馬斯克目前低調未回應

諷刺的是，馬斯克過去常拿艾普斯坦的關係來攻擊對手，包含比爾蓋茲（Bill Gates）與川普（Donald Trump）。他曾因蓋茲批評他削減人道援助，反嗆「蓋茲常跑艾普斯坦那裡，憑什麼談兒童福祉？」他也曾宣稱川普的名字出現在艾普斯坦的文件中。

目前，馬斯克本人及其AI公司xAI的代表，尚未對這份最新曝光的郵件紀錄做出任何回應。