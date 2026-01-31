中國女子陳屍日本山林！全身多處脫皮、肋骨骨折　疑遭勒斃

▲日本警方在茨城縣筑波市山區發現一名中國女性遺體。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

日本茨城縣筑波市驚傳一起命案，一名失蹤超過一個月的54歲中國籍女性，27日被發現陳屍於筑波市一處山林。警方經司法解剖後發現，死者除了肋骨骨折外，還有疑似窒息的跡象，研判可能是遭謀殺，目前正全力展開搜查。

分居夫通報「按電鈴無人應」 警入山林驚見女屍

綜合日媒報導，死者為居住在土浦市、從事自營業的54歲中國籍女性。去年12月22日，她分居中的丈夫向警方求助，表示一直無法與妻子取得聯繫，甚至親自到她居住的公寓按電鈴都沒有反應，擔心發生意外，隨即警方於25日正式發布行蹤不明公告。

警方透過監視器追查，終於在本月27日於筑波市上菅間的山林內、距離道路約5公尺處發現死者。當時她倒臥在地面，身上穿著長袖夾克與內衣褲，但腳上並未穿鞋，周邊也找不到皮包、錢包等隨身財物，而手機則被留在家中。

解剖結果出爐！肋骨骨折、疑遭窒息殺害

警方30日公布司法解剖結果，指出死者的死因雖然尚無法百分之百確定，但頸部等處有疑似窒息的跡象，且身體右側肋骨骨折、皮膚有脫落情況，死後時間推估已達數週。

由於死者住家大門深鎖，室內也沒有被翻動或財物失竊的跡象，但遺體被棄置於山林且有明顯外傷，茨城縣警土浦署與搜查一課認定這是一起殺人事件，已成立搜查本部。

最後身影曝 超市購物後人間蒸發

調查指出，死者最後一次現蹤是在去年12月20日晚間7時20分左右，當時她正在茨城縣內的零售店購物。

警方研判，她可能在購物完成後的返家途中或隨後不久便捲入事件。目前警方正針對死者最後行蹤與生前的人際關係進行深入調查，以釐清確切死因與兇手動機。