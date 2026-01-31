　
國際

川普施壓軍事打擊！　普丁密會伊朗「最高國安官員」

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

在美國總統川普（Donald Trump）持續施壓德黑蘭當局，要求針對核計畫達成新協議的關鍵時刻，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）30日於莫斯科秘密會晤伊朗最高國家安全委員會秘書長拉里加尼（Ali Larijani）。此舉引發外界高度關注，莫斯科極有可能在美伊局勢劍拔弩張之際，扮演關鍵的調解人角色。

神秘行程曝光　普丁密會伊朗國安首長

根據克里姆林宮官網發布的正式聲明，普丁30日於宮內接見了伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書長拉里加尼。《俄羅斯新聞社》指出，這場會晤事前完全沒有對外公開，屬於「閃電式」的秘密訪問。

伊朗駐莫斯科大使館隨後在社群媒體發文透露，雙方會談內容聚焦於經濟關係的深化，以及「重要的區域與國際議題」，但並未針對細節多做說明。在俄烏戰爭爆發後，伊朗已成為俄羅斯最主要的盟友之一，而俄方也持續在國際外交場域為德黑蘭提供關鍵支持。

川普軟硬兼施　揚言軍事打擊逼和

與此同時，美國總統川普的對伊態度依然強硬。川普先前曾公開表示，他相信在強大的軍事壓力下，伊朗最終會為了避免遭受打擊，而選擇就核計畫達成協議。

然而，伊朗近期內部局勢動盪，當局對抗議民眾展開的鎮壓行動引發國際社會抨擊。有觀察人士指出，這場行動可能已導致數千人死亡。面對伊朗的人權狀況與核武野心，川普再度釋出強烈訊號，揚言不排除採取軍事行動，讓中東情勢陷入高度緊繃。

莫斯科欲扮「和事佬」　美伊僵局現轉機？

隨著美伊關係降至冰點，俄羅斯的介入顯得別具深意。克里姆林宮已多次對外表態，願意在華府與德黑蘭之間擔任調解者的角色。

分析人士認為，拉里加尼在此敏感時刻突訪莫斯科，不僅是為了鞏固俄伊兩國的戰略夥伴關係，更可能是希望透過普丁的影響力，在川普的強權壓力下尋求外交突圍的空間。隨著普丁與拉里加尼的密談結束，俄羅斯是否會正式出手調停美伊衝突，將成為接下來國際情勢觀察的焦點。

01/28 全台詐欺最新數據

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

普丁伊朗美伊衝突川普俄羅斯

