普丁點頭了！ 克里姆林宮證實：暫停轟炸基輔至2/1

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）19日舉行年度年終記者會。（圖／路透）

▲普丁同意在2月1日之前停止對烏克蘭首都基輔的攻擊行動。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

克里姆林宮於30日證實，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已接受美國總統川普（Donald Trump）的私人請求，同意在2月1日之前停止對烏克蘭首都基輔的攻擊行動，旨在為即將到來的和平談判營造「有利條件」。

川普提出私人請求　普丁點頭止戰一週

根據《路透社》報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在30日回覆媒體提問時明確表示，「川普總統確實向普丁總統提出了個人請求，希望在2月1日前的這段期間，俄軍能停止對基輔的襲擊，藉此為談判創造良好氛圍。」

當記者進一步要求確認普丁是否已答應時，培斯科夫肯定地回答，「是的，當然，這確實是應川普總統的請求。」

停火動機認知不同　俄方未提「低溫因素」

事實上，川普在29日就曾對外透露，普丁已同意在一週內不對基輔及烏克蘭其他城市發動攻擊，而他當時提到的主因是考量到「寒冷的天氣」。不過，培斯科夫在週五的發言中，並未提及天氣是促成這項決定的因素，僅強調這是基於川普的私人請求與談判考量。

空襲範圍仍不明　烏克蘭：若不打能源設施將跟進

目前外界尚無法確定，培斯科夫口中的「基輔」是指首都單一城市，還是以此代表烏克蘭全境。

受限於先前的俄軍空襲，基輔已有數百棟公寓陷入斷熱、斷電的困境。對此，烏克蘭方面表示，若俄羅斯能停止針對能源基礎設施的攻擊，他們也將採取對等的回應。

01/28 全台詐欺最新數據

