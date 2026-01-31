21歲港女試穿愛迪達褲子　男店員竟扯開布簾看春光

▲香港愛迪達店員，在21歲女顧客試穿褲子的時候扯開試衣間布簾（圖）。（圖／翻攝Threads）

記者葉國吏／綜合報導

香港一名21歲女大生到旺角朗豪坊愛迪達分店試穿衣服，卻在女試衣間內接連被兩名男顧客、再加上一名男店員拉開簾布窺看，嚇得她當場崩潰。事後向店家投訴只得到「加強訓練」的回應，還被指態度囂張，讓她氣憤報警，警方已介入調查。

這起事件近日在香港社群平台引發熱議。女大生在Threads發文表示，她1月28日前往旺角朗豪坊的愛迪達分店試裝，正準備在女試衣間換衣服時，竟突然被兩名疑似大陸籍的男顧客拉開簾布，她當場被看光，立刻出聲理論。

更讓她心寒的是，當下不論是其他顧客或現場店員，全都冷眼旁觀，沒有人出面制止或關心，讓她只能自行和對方爭執，情緒早已受到極大衝擊。

男店員再扯簾 連一句道歉都沒有

女大生忍著不適回到試衣間，打算換回自己的衣服，沒想到簾布扣好、褲子才剛脫下，一名男店員竟直接把簾布扯開，看了一眼後轉身就走，連一句「不好意思」都沒有。

她表示，對方明明知道試衣間裡有人，卻仍然掀簾，讓她當下又驚又怕，甚至懷疑是不是刻意為之，心理壓力瞬間爆表。

投訴反被嫌囂張 女大生怒報警

事後女大生向店經理投訴，強調這已不是單純疏失，但店經理僅簡單道歉，稱會「加強員工訓練」，甚至還反過來抱怨她態度太兇，讓她氣得直呼：「好像做錯事的人是我。」

無法接受這樣的處理方式，女大生最終選擇報警。警方也證實已接獲報案，涉案的是一名20歲男店員，相關細節仍在釐清中。

網友怒轟非禮 員工照常上班惹議

事件曝光後，網友一面倒替女大生抱不平，直言「一次就算了，連續三次太誇張」、「這不是訓練問題，是非禮」，認為該名店員應立刻停職甚至依法送辦。

更引發眾怒的是，女大生透露，涉案男店員在案發隔天仍照常上班，讓外界質疑業者處理態度過於消極，也讓這起試衣間風波持續延燒。