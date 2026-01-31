　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

21歲港女試穿愛迪達褲子　男店員竟扯開布簾看春光

▲▼香港愛迪達店員，在21歲女顧客試穿褲子的時候＝二度扯開試衣間布簾（圖）。（圖／翻攝Threads）

▲香港愛迪達店員，在21歲女顧客試穿褲子的時候扯開試衣間布簾（圖）。（圖／翻攝Threads）

記者葉國吏／綜合報導　

香港一名21歲女大生到旺角朗豪坊愛迪達分店試穿衣服，卻在女試衣間內接連被兩名男顧客、再加上一名男店員拉開簾布窺看，嚇得她當場崩潰。事後向店家投訴只得到「加強訓練」的回應，還被指態度囂張，讓她氣憤報警，警方已介入調查。

這起事件近日在香港社群平台引發熱議。女大生在Threads發文表示，她1月28日前往旺角朗豪坊的愛迪達分店試裝，正準備在女試衣間換衣服時，竟突然被兩名疑似大陸籍的男顧客拉開簾布，她當場被看光，立刻出聲理論。

更讓她心寒的是，當下不論是其他顧客或現場店員，全都冷眼旁觀，沒有人出面制止或關心，讓她只能自行和對方爭執，情緒早已受到極大衝擊。

男店員再扯簾　連一句道歉都沒有
女大生忍著不適回到試衣間，打算換回自己的衣服，沒想到簾布扣好、褲子才剛脫下，一名男店員竟直接把簾布扯開，看了一眼後轉身就走，連一句「不好意思」都沒有。

她表示，對方明明知道試衣間裡有人，卻仍然掀簾，讓她當下又驚又怕，甚至懷疑是不是刻意為之，心理壓力瞬間爆表。

投訴反被嫌囂張　女大生怒報警
事後女大生向店經理投訴，強調這已不是單純疏失，但店經理僅簡單道歉，稱會「加強員工訓練」，甚至還反過來抱怨她態度太兇，讓她氣得直呼：「好像做錯事的人是我。」

無法接受這樣的處理方式，女大生最終選擇報警。警方也證實已接獲報案，涉案的是一名20歲男店員，相關細節仍在釐清中。

網友怒轟非禮　員工照常上班惹議
事件曝光後，網友一面倒替女大生抱不平，直言「一次就算了，連續三次太誇張」、「這不是訓練問題，是非禮」，認為該名店員應立刻停職甚至依法送辦。

更引發眾怒的是，女大生透露，涉案男店員在案發隔天仍照常上班，讓外界質疑業者處理態度過於消極，也讓這起試衣間風波持續延燒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「雅芳羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌
李多慧自曝迷上台語　下班萌喊「哩洗勒靠」
公家部門「淫狼惡官」爆性侵！　強拉女同事進辦公室
老高回來了！　停更3個月2026首發片「不露臉」
普丁點頭了！ 克里姆林宮證實：暫停轟炸基輔至2/1
台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

21歲港女試穿愛迪達褲子　男店員竟扯開布簾看春光

陸知名個人知識庫平台宣布「無償轉讓」　受AI衝擊恐成時代眼淚

長年吸爸爸二手菸！13歲女患胃癌晚期　醫嘆：滿腹腫瘤沒法手術

靈動老師慘了！性商教母「周媛」違反廣告法…遭官方立案調查

陸女賣房買銀「5個月狂賺900萬元」　她憶道：當時親友都不看好我

寶可夢靖國神社辦活動被炎上　陸官媒怒嗆「拜鬼」：等著吞下苦果

張又俠落馬「台海進入不確定期」　2027犯台？防共軍誤判行為激進

揭秘陸官方「快速」查辦張又俠3不尋常　調離親信「清洗布局」已久

雙手發藍！陸一家四口自製「牛糞火鍋」中毒　網一看：顏色不對

陸「反向春運」成新趨勢　父母出農村走向大城市與子女過年

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

又傳丟包！「小孩太吵」一家4口被請下車　桃園喜來登：已懲處司機

21歲港女試穿愛迪達褲子　男店員竟扯開布簾看春光

陸知名個人知識庫平台宣布「無償轉讓」　受AI衝擊恐成時代眼淚

長年吸爸爸二手菸！13歲女患胃癌晚期　醫嘆：滿腹腫瘤沒法手術

靈動老師慘了！性商教母「周媛」違反廣告法…遭官方立案調查

陸女賣房買銀「5個月狂賺900萬元」　她憶道：當時親友都不看好我

寶可夢靖國神社辦活動被炎上　陸官媒怒嗆「拜鬼」：等著吞下苦果

張又俠落馬「台海進入不確定期」　2027犯台？防共軍誤判行為激進

揭秘陸官方「快速」查辦張又俠3不尋常　調離親信「清洗布局」已久

雙手發藍！陸一家四口自製「牛糞火鍋」中毒　網一看：顏色不對

陸「反向春運」成新趨勢　父母出農村走向大城市與子女過年

馬斯克密約淫魔富豪！親寫信問「島上哪晚最瘋」　私下對話曝光

金晨曬「嘴部爆血照」駁肇逃！　還原車禍始末：閃狗撞牆緊急手術

「雅芳羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

《波斯王子時之沙》重製宣告破局　6年期待落空育碧坦言：艱難

中國女子陳屍日本山林！全身多處脫皮、肋骨骨折　疑遭勒斃

服務型遊戲策略失敗元凶揭曉！　研究稱：成功關鍵「玩家留存」

離婚23年變「掛名老爸」　前夫查戶籍突多1人傻眼

老高停更3個月回來了！2026首發片「不露臉」：彼此陪伴是人生意義

1月31日星座運勢／天秤旅行賺外快　魔羯善用空閒時間

川普施壓軍事打擊！　普丁密會伊朗「最高國安官員」

【幸運汪】阿金散步巧遇黃仁勳！　自動貼近還被摸到翻肚

大陸熱門新聞

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

21歲港女試穿愛迪達褲子　男店員竟扯開布簾看春光

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡 幸被列車長發現

眼神給不出去了！「周媛」遭立案調查

2027犯台？張又俠落馬「台海進入不確定期」

霍諾德攀登台北101 陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全殞命

雙手發藍！陸一家4口自製「牛糞火鍋」中毒

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

陸知名個人知識庫平台宣布「無償轉讓」　受AI衝擊恐成時代眼淚

長年吸爸爸二手菸！13歲女患胃癌晚期

陸無人島「守島女」爆紅 棄北京房產業高薪...跨2.8萬公里過獨居生活

陸女賣房買銀「5個月狂賺900萬元」

揭秘陸官方「快速」查辦張又俠3不尋常

寶可夢靖國神社辦活動被炎上　陸官媒怒嗆「拜鬼」：等著吞下苦果

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

別只看血糖！糖尿病「腸胃5症狀」神經恐已受損

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面