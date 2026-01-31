寶可夢「靖國神社」辦活動惹毛陸網！　官方急發聲明道歉

▲寶可夢卡牌。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

知名日本動漫IP《寶可夢》（Pokémon）近日陷入爭議，官方網站因刊登一場地點設在「靖國神社」的卡牌活動訊息，隨即引發大批中國大陸網友不滿，甚至揚言抵制。對此，寶可夢官方30日緊急以日文及簡體中文發布聲明致歉，坦承審核流程有疏漏，目前已撤下相關資訊並取消活動。

卡牌活動選址靖國神社 引發陸網抵制聲浪

根據《寶可夢》官方公告，其營運的「寶可夢卡牌訓練家網站（Trainers Website）」活動搜尋頁面中，日前出現了一項預計於「靖國神社」舉辦的活動資訊。由於靖國神社在亞洲具備高度政治與歷史敏感性，消息一出，立刻在網路上激起強烈反彈，特別是中國大陸網友對此表達強烈憤慨，爭議火速延燒。

個人認證玩家發起 官方坦承「確認不足」誤刊

針對此次風波，寶可夢官方解釋，該網站運作機制是允許擁有寶可夢卡牌「認證資格」的個人玩家，自行刊登其主辦的活動資訊。然而，官方坦言這次事件是內部「確認不足」的疏失，才導致這場本就不宜舉辦的活動訊息被誤植於官網上。

▲寶可夢官方30日緊急以日文及簡體中文發布聲明致歉。（圖／翻攝自寶可夢官網）



官方在聲明中強調，在察覺事態後已於第一時間將網頁資訊撤除，並確定該場活動已經取消。

寶可夢承諾「強化審核流程」防再犯

面對各界的批評與反應，寶可夢官方表示，「對於本次刊登內容引發的各種反應與意見，我們深表歉意。」並強調公司一直以來都秉持著「用寶可夢連結世界」的經營理念，致力於讓所有玩家都能在安心的環境下享受樂趣。

為了避免類似爭議再度發生，官方承諾將針對活動資訊的檢查體系與承認流程，進行「根本性的檢討與強化」，以嚴謹的態度落實再發防止策，確保未來運營能更全面地顧及大眾感受。