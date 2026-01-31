　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普談Fed新主席人選：他確實想降息

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普正式宣布，提名前聯準會官員華許接任聯準會主席，接棒即將卸任的鮑爾。川普大讚華許聰明又強勢，還直白表示「他確實想降息」，在聯準會剛決定按兵不動之際，這項人事案立刻引發市場與政界關注。

美國總統川普今天在自家社群平台「真實社群」發文，宣布提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）出任下任聯準會主席，預計接替今年任期屆滿的現任主席鮑爾（Jerome Powell）。川普毫不掩飾欣賞之意，形容華許聰明、優秀又強勢，是他長期觀察的人選。

川普近來多次對聯準會表達不滿，認為降息動作太慢，甚至引發外界憂心聯準會的政策獨立性是否遭到政治壓力侵蝕。這次直接點名華許，被視為他希望貨幣政策轉向的重要訊號。

▲▼聯準會前理事華許（Kevin Warsh）。（圖／路透）

▲聯準會前理事華許（Kevin Warsh）。（圖／路透）

橢圓形辦公室受訪　降息話題不避諱
川普中午在白宮橢圓形辦公室接受媒體訪問，被問到華許是否承諾一旦通過任命就會力推降息，他先是表示「不想直接問這種問題，可能不太恰當」，但話鋒一轉又說，自己觀察華許已久，「他確實想要降息」。

至於外界質疑華許過去被視為通膨「鷹派」、立場偏向高利率，川普則回應，華許非常年輕、聰明且強勢，「他會做該做的事」，語氣中充滿信心。

聯準會按兵不動　鮑爾態度審慎
就在此時，外媒也報導，聯準會決策官員日前以10比2的票數，決定維持基準利率在3.50%至3.75%區間，終止自去年秋季以來的連續降息。鮑爾會後強調，美國經濟表現仍然穩健，通膨與就業風險已下降，但是否進一步降息，仍需要更多時間觀察。

這樣的說法，與川普一再呼籲降息的態度形成明顯對比，也讓外界更加關注未來聯準會領導風格是否出現轉變。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）近幾個月來多次私下探討是否提前撤換聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）、聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

從鷹派到挺降息　華許立場轉變
現年55歲的華許，過去曾在華爾街投銀摩根士丹利擔任併購銀行家，之後進入小布希政府，出任白宮經濟政策顧問，並在2006年至2011年間擔任聯準會理事。他當年辭職時，被普遍視為重視抑制通膨、支持較高利率的「鷹派人物」。

不過，近年華許立場明顯轉向。他去年接受福斯財經新聞網專訪時表示，支持透過降息刺激經濟成長，即便聯準會內部仍在評估川普關稅政策對通膨的潛在影響。

學經歷完整　任命仍待參院同意
華許畢業於史丹佛大學與哈佛法學院，學經歷完整，被視為金融與政策圈的熟面孔。不過，聯準會主席人事案仍需獲得聯邦參議院同意，後續審查過程是否掀起政治角力，仍有待觀察。

在川普強力背書、降息期待升溫下，這項提名案不只攸關聯準會人事，更可能牽動美國未來一段時間的貨幣政策走向。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「雅芳羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌
李多慧自曝迷上台語　下班萌喊「哩洗勒靠」
公家部門「淫狼惡官」爆性侵！　強拉女同事進辦公室
老高回來了！　停更3個月2026首發片「不露臉」
普丁點頭了！ 克里姆林宮證實：暫停轟炸基輔至2/1
台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克密約淫魔富豪！親寫信問「島上哪晚最瘋」　私下對話曝光

中國女子陳屍日本山林！全身多處脫皮、肋骨骨折　疑遭勒斃

川普施壓軍事打擊！　普丁密會伊朗「最高國安官員」

普丁點頭了！ 克里姆林宮證實：暫停轟炸基輔至2/1

寶可夢「靖國神社」辦活動惹毛陸網！　官方急發聲明道歉

川普談Fed新主席人選：他確實想降息

快訊／美媒：川普最快週日空襲伊朗　鎖定領導層斬首

川普提名Fed新主席、AI泡沫疑慮　美股全收黑！台積電ADR跌2.67％

AI推升記憶體需求　Sandisk財測亮眼大漲6.81％

確定了！川普宣布「提名華許」接任Fed主席　昔鷹派立場大翻轉

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

又傳丟包！「小孩太吵」一家4口被請下車　桃園喜來登：已懲處司機

馬斯克密約淫魔富豪！親寫信問「島上哪晚最瘋」　私下對話曝光

中國女子陳屍日本山林！全身多處脫皮、肋骨骨折　疑遭勒斃

川普施壓軍事打擊！　普丁密會伊朗「最高國安官員」

普丁點頭了！ 克里姆林宮證實：暫停轟炸基輔至2/1

寶可夢「靖國神社」辦活動惹毛陸網！　官方急發聲明道歉

川普談Fed新主席人選：他確實想降息

快訊／美媒：川普最快週日空襲伊朗　鎖定領導層斬首

川普提名Fed新主席、AI泡沫疑慮　美股全收黑！台積電ADR跌2.67％

AI推升記憶體需求　Sandisk財測亮眼大漲6.81％

確定了！川普宣布「提名華許」接任Fed主席　昔鷹派立場大翻轉

馬斯克密約淫魔富豪！親寫信問「島上哪晚最瘋」　私下對話曝光

金晨曬「嘴部爆血照」駁肇逃！　還原車禍始末：閃狗撞牆緊急手術

「雅芳羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

《波斯王子時之沙》重製宣告破局　6年期待落空育碧坦言：艱難

中國女子陳屍日本山林！全身多處脫皮、肋骨骨折　疑遭勒斃

服務型遊戲策略失敗元凶揭曉！　研究稱：成功關鍵「玩家留存」

離婚23年變「掛名老爸」　前夫查戶籍突多1人傻眼

老高停更3個月回來了！2026首發片「不露臉」：彼此陪伴是人生意義

1月31日星座運勢／天秤旅行賺外快　魔羯善用空閒時間

川普施壓軍事打擊！　普丁密會伊朗「最高國安官員」

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效

國際熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

川普宣布　「提名華許」接任Fed主席

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

美股全收黑　台積電ADR跌2.67％

快訊／美媒：川普最快週日空襲伊朗　鎖定領導層斬首

女首富哀求柏金包留兒孫　遭裁定拍賣

AI推升記憶體需求　Sandisk財測亮眼大漲6.81％

普丁點頭　克宮證實：暫停轟炸基輔至2/1

普吉島活春宮　車上「裸身激戰」忘情交纏

川普談Fed新主席人選：他確實想降息

7500億黃金藏在「瑞士核地堡」　地表最強買家曝光

海冰消融「挪威北極熊」反而變壯了

寶可夢「靖國神社」辦活動惹毛陸網　官方道歉

愛馬仕肉搜客戶　沒過關柏金包永遠沒貨

更多熱門

相關新聞

川普揚言下週公布聯準會新主席　再批利率過高

川普揚言下週公布聯準會新主席　再批利率過高

美國總統川普今天透露，下週將公布新任聯邦準備理事會主席人選。他再度抨擊現任主席鮑爾（Jerome Powell）遲遲不降息，直言利率過高難以接受，也讓聯準會人事布局提前成為市場焦點。

Fed頂住川普壓力未降息　鮑爾：不會喪失央行獨立性

Fed頂住川普壓力未降息　鮑爾：不會喪失央行獨立性

Fed降息房貸利率反升！　美房貸申請量減3.8％

Fed降息房貸利率反升！　美房貸申請量減3.8％

聯準會政策偏鴿　降息環境投資等級債迎來評價修復行情

聯準會政策偏鴿　降息環境投資等級債迎來評價修復行情

Fed利率連3降　鮑爾：可觀望是否進一步降息

Fed利率連3降　鮑爾：可觀望是否進一步降息

關鍵字：

Fed

讀者迴響

熱門新聞

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

別只看血糖！糖尿病「腸胃5症狀」神經恐已受損

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面