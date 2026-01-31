川普談Fed新主席人選：他確實想降息

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普正式宣布，提名前聯準會官員華許接任聯準會主席，接棒即將卸任的鮑爾。川普大讚華許聰明又強勢，還直白表示「他確實想降息」，在聯準會剛決定按兵不動之際，這項人事案立刻引發市場與政界關注。

美國總統川普今天在自家社群平台「真實社群」發文，宣布提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）出任下任聯準會主席，預計接替今年任期屆滿的現任主席鮑爾（Jerome Powell）。川普毫不掩飾欣賞之意，形容華許聰明、優秀又強勢，是他長期觀察的人選。

川普近來多次對聯準會表達不滿，認為降息動作太慢，甚至引發外界憂心聯準會的政策獨立性是否遭到政治壓力侵蝕。這次直接點名華許，被視為他希望貨幣政策轉向的重要訊號。

▲聯準會前理事華許（Kevin Warsh）。（圖／路透）

橢圓形辦公室受訪 降息話題不避諱

川普中午在白宮橢圓形辦公室接受媒體訪問，被問到華許是否承諾一旦通過任命就會力推降息，他先是表示「不想直接問這種問題，可能不太恰當」，但話鋒一轉又說，自己觀察華許已久，「他確實想要降息」。

至於外界質疑華許過去被視為通膨「鷹派」、立場偏向高利率，川普則回應，華許非常年輕、聰明且強勢，「他會做該做的事」，語氣中充滿信心。

聯準會按兵不動 鮑爾態度審慎

就在此時，外媒也報導，聯準會決策官員日前以10比2的票數，決定維持基準利率在3.50%至3.75%區間，終止自去年秋季以來的連續降息。鮑爾會後強調，美國經濟表現仍然穩健，通膨與就業風險已下降，但是否進一步降息，仍需要更多時間觀察。

這樣的說法，與川普一再呼籲降息的態度形成明顯對比，也讓外界更加關注未來聯準會領導風格是否出現轉變。

▲美國總統川普（Donald Trump）、聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

從鷹派到挺降息 華許立場轉變

現年55歲的華許，過去曾在華爾街投銀摩根士丹利擔任併購銀行家，之後進入小布希政府，出任白宮經濟政策顧問，並在2006年至2011年間擔任聯準會理事。他當年辭職時，被普遍視為重視抑制通膨、支持較高利率的「鷹派人物」。

不過，近年華許立場明顯轉向。他去年接受福斯財經新聞網專訪時表示，支持透過降息刺激經濟成長，即便聯準會內部仍在評估川普關稅政策對通膨的潛在影響。

學經歷完整 任命仍待參院同意

華許畢業於史丹佛大學與哈佛法學院，學經歷完整，被視為金融與政策圈的熟面孔。不過，聯準會主席人事案仍需獲得聯邦參議院同意，後續審查過程是否掀起政治角力，仍有待觀察。

在川普強力背書、降息期待升溫下，這項提名案不只攸關聯準會人事，更可能牽動美國未來一段時間的貨幣政策走向。