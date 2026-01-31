　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妻查外遇曝「丈夫很聰明」　徵信社偷懶裝GPS結局大翻車

記者黃翊婷／台北報導

徵信業者阿勇（化名）接受人妻小美（化名）的委託，協助跟蹤調查小美的丈夫是否有婚外情，但他為了節省人力負擔，忽視小美警告「丈夫很聰明」、「如果會（被）發現的話就不要裝」，仍在男方的車上裝設全球定位系統追蹤器，結果反而被抓包，雙雙挨告。台北地院法官審理之後，依法判處阿勇有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元；小美則獲判無罪。

▲▼法庭直播，錄影，相機，直播，自媒體，媒體。（圖／視覺中國）

▲小美要求徵信社人員實地跟蹤調查丈夫，結果對方偷懶裝了追蹤器，反而害她吃上官司。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿勇接受小美的委託，原本雙方約定採用「實地跟蹤」方式觀察小美的丈夫是否有婚外情，但他為了節省人力負擔，竟在2023年9月間將全球定位系統追蹤器安裝在男方的車輛後方保險桿，並透過追蹤器回傳定位來掌握男方的行蹤。後來小美的丈夫發現追蹤器，反過來將阿勇、小美告上法院。

小美辯稱，當時的委任內容僅包含在公開場合實地跟蹤丈夫，沒想到阿勇擅自裝設追蹤器，直到被丈夫發現，才打電話告訴她。

阿勇也坦承，小美沒有指示他這樣做，甚至警告他「丈夫很聰明」、「如果會（被）發現的話就不要裝」，並要求採用實地跟蹤方式調查，但他一時貪圖方便，在沒有與小美討論的前提下，就將追蹤器裝在男方的車上，後來回去取回追蹤器時，發現有被動過，驚覺可能露餡了，才向小美坦承此事。

台北地院法官檢視小美與阿勇的對話錄音紀錄，發現小美在討論委任內容期間確實曾表明，「我跟你講會不會就是，他（指丈夫）真的會有偵測的東西，那我們就不能裝，裝就抓不到啦」，由此對話錄音內容推斷，小美在後續與阿勇簽訂書面契約時，應該已經放棄使用裝設全球定位系統追蹤器的調查方式，這部分與阿勇的證述內容相符。

最終，法官依犯無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動罪，判處阿勇有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，小美則獲判無罪，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「雅芳羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌
李多慧自曝迷上台語　下班萌喊「哩洗勒靠」
公家部門「淫狼惡官」爆性侵！　強拉女同事進辦公室
老高回來了！　停更3個月2026首發片「不露臉」
普丁點頭了！ 克里姆林宮證實：暫停轟炸基輔至2/1
台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

離婚23年變「掛名老爸」　前夫查戶籍突多1人傻眼

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

妻查外遇曝「丈夫很聰明」　徵信社偷懶裝GPS結局大翻車

快訊／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

公家部門「淫狼惡官」爆性侵！　強拉女同事進辦公室

丟包駕駛「寒假要帶小孩出國」才提高保金？　檢方回應了

台64丟包案司機疑涉遺棄致死　檢警不排除測謊

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

新店慈濟醫院急診室驚傳縱火！警逮捕21歲患者　公共危險送辦

被控找兒當人頭詐領助理費63萬　前嘉義縣議員黃芳蘭二審仍無罪

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

又傳丟包！「小孩太吵」一家4口被請下車　桃園喜來登：已懲處司機

離婚23年變「掛名老爸」　前夫查戶籍突多1人傻眼

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

妻查外遇曝「丈夫很聰明」　徵信社偷懶裝GPS結局大翻車

快訊／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

公家部門「淫狼惡官」爆性侵！　強拉女同事進辦公室

丟包駕駛「寒假要帶小孩出國」才提高保金？　檢方回應了

台64丟包案司機疑涉遺棄致死　檢警不排除測謊

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

新店慈濟醫院急診室驚傳縱火！警逮捕21歲患者　公共危險送辦

被控找兒當人頭詐領助理費63萬　前嘉義縣議員黃芳蘭二審仍無罪

馬斯克密約淫魔富豪！親寫信問「島上哪晚最瘋」　私下對話曝光

金晨曬「嘴部爆血照」駁肇逃！　還原車禍始末：閃狗撞牆緊急手術

「雅芳羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

《波斯王子時之沙》重製宣告破局　6年期待落空育碧坦言：艱難

中國女子陳屍日本山林！全身多處脫皮、肋骨骨折　疑遭勒斃

服務型遊戲策略失敗元凶揭曉！　研究稱：成功關鍵「玩家留存」

離婚23年變「掛名老爸」　前夫查戶籍突多1人傻眼

老高停更3個月回來了！2026首發片「不露臉」：彼此陪伴是人生意義

1月31日星座運勢／天秤旅行賺外快　魔羯善用空閒時間

川普施壓軍事打擊！　普丁密會伊朗「最高國安官員」

【男人的堅持不能挑戰】心愛小被被變整齊了！老公無法接受狂碎念：不能折

社會熱門新聞

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

賴打燒肛門還餵毒虐死員工　恐怖男判12年

丟包駕駛「寒假要帶小孩出國」才提高保金？　檢方回應了

妻查外遇曝夫很聰明　徵信社偷懶慘了

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

公家部門「淫狼惡官」爆性侵！　強拉女同事進辦公室

騎士上班途中遭怪手砸死！留下癌妻、3兒女　鼻酸背景曝光

新店慈濟醫院急診室驚傳縱火！警逮捕21歲患者

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

更多熱門

相關新聞

警攔查求情失敗　男「直接搶」下場GG

警攔查求情失敗　男「直接搶」下場GG

男子阿興（化名）去年12月間在台北市街頭被警方攔查，警員在包包內發現疑似毒品吸食器，他求情不成，竟直接上前奪取警員手中的物品，因而觸法。台北地院法官日前審理之後，依犯妨害公務罪，判處阿興拘役20日，得易科罰金2萬元。

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

女同事戀上人夫讚「太帥」　慘賠20萬

女同事戀上人夫讚「太帥」　慘賠20萬

瞎扯「回家才喝酒」　酒駕男下場慘了

瞎扯「回家才喝酒」　酒駕男下場慘了

遇龜速車好氣　司機丟檳榔渣被判刑

遇龜速車好氣　司機丟檳榔渣被判刑

關鍵字：

台北地院

讀者迴響

熱門新聞

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

別只看血糖！糖尿病「腸胃5症狀」神經恐已受損

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面