妻查外遇曝「丈夫很聰明」　徵信社偷懶裝GPS結局大翻車

記者黃翊婷／台北報導

徵信業者阿勇（化名）接受人妻小美（化名）的委託，協助跟蹤調查小美的丈夫是否有婚外情，但他為了節省人力負擔，忽視小美警告「丈夫很聰明」、「如果會（被）發現的話就不要裝」，仍在男方的車上裝設全球定位系統追蹤器，結果反而被抓包，雙雙挨告。台北地院法官審理之後，依法判處阿勇有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元；小美則獲判無罪。

▲小美要求徵信社人員實地跟蹤調查丈夫，結果對方偷懶裝了追蹤器，反而害她吃上官司。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿勇接受小美的委託，原本雙方約定採用「實地跟蹤」方式觀察小美的丈夫是否有婚外情，但他為了節省人力負擔，竟在2023年9月間將全球定位系統追蹤器安裝在男方的車輛後方保險桿，並透過追蹤器回傳定位來掌握男方的行蹤。後來小美的丈夫發現追蹤器，反過來將阿勇、小美告上法院。

小美辯稱，當時的委任內容僅包含在公開場合實地跟蹤丈夫，沒想到阿勇擅自裝設追蹤器，直到被丈夫發現，才打電話告訴她。

阿勇也坦承，小美沒有指示他這樣做，甚至警告他「丈夫很聰明」、「如果會（被）發現的話就不要裝」，並要求採用實地跟蹤方式調查，但他一時貪圖方便，在沒有與小美討論的前提下，就將追蹤器裝在男方的車上，後來回去取回追蹤器時，發現有被動過，驚覺可能露餡了，才向小美坦承此事。

台北地院法官檢視小美與阿勇的對話錄音紀錄，發現小美在討論委任內容期間確實曾表明，「我跟你講會不會就是，他（指丈夫）真的會有偵測的東西，那我們就不能裝，裝就抓不到啦」，由此對話錄音內容推斷，小美在後續與阿勇簽訂書面契約時，應該已經放棄使用裝設全球定位系統追蹤器的調查方式，這部分與阿勇的證述內容相符。

最終，法官依犯無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動罪，判處阿勇有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，小美則獲判無罪，全案仍可上訴。