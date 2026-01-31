快訊／美媒：川普最快週日空襲伊朗　鎖定領導層斬首

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）



記者葉國吏／綜合報導

美國獨立媒體披露，美軍高層已向中東盟友示警，美國總統川普最快可能在週日授權對伊朗動武，目標不只軍事設施，還鎖定高層領導。中東國家多數不願捲入，伊朗則強硬警告，區域戰火一觸即發。

美國獨立調查媒體《Drop Site News》指出，美軍近期已向多個中東盟友通報，白宮內部正在評估對伊朗發動軍事行動的可能性，時間點最快落在美國時間週日。報導直指，相關訊息來自熟悉內情的美國與中東官員。

消息人士透露，美方規劃的攻擊目標，並非只限於核設施或飛彈基地，而是進一步鎖定伊朗政府高層與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）核心人物，希望藉由重創指揮體系，動搖伊朗政權的控制力。

▲美國戰爭部長赫格塞斯表示，美軍已在中東完成大規模集結。（圖／路透）

斬首行動曝光 以色列表態力挺

一名曾擔任川普政府中東政策顧問的前美國情報官員表示，軍事藍圖是同步進行精準打擊與「斬首行動」，試圖引發伊朗國內新一波大規模示威，最終促成政權更替。該名人士還轉述，以色列總理納坦雅胡已向美方表態支持，並承諾協助在德黑蘭建立親西方的新政府。

這項說法也讓區域局勢更加緊繃。外界憂心，一旦行動成真，恐怕不只是單點衝突，而是全面升高為中東大規模戰事。

盟友踩煞車 土耳其急當和事佬

面對可能爆發的戰火，土耳其已緊急出面斡旋。土耳其領導人週五與伊朗外交部長會談，希望促成美、伊、土三方對話，避免衝突失控。中東多國同樣態度保留。

沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國已明確表態，不會開放領空或領水供美軍使用，理由是避免被捲入戰爭，顯示美方在區域內並非全面獲得支持。

▲伊朗最高領袖哈米尼。（圖／達志影像／美聯社）

艦隊逼近伊朗 白宮態度曖昧

《Drop Site News》向白宮求證時，未獲具體回應。僅引述川普日前在白宮辦公室的談話，他坦言，一支規模龐大的美軍武裝艦隊正朝伊朗方向集結，但拒絕證實是否已對德黑蘭下達最後通牒。

美國國務卿盧比歐日前也在參議院聽證會上提醒，目前美軍在中東地區約有3萬至4萬名官兵，相關基地都在伊朗短程飛彈與無人機的打擊範圍內，風險不容小覷。

伊朗嗆聲反擊 不再預告出手

伊朗方面則態度強硬。伊朗軍方發言人在國營電視台警告，川普低估了戰爭後果，一旦美國動武，戰火將蔓延整個區域，所有駐有美軍的國家與以色列都將成為飛彈目標。

伊朗學者進一步指出，德黑蘭已決定放棄過去「預告式打擊」的做法，若遭攻擊，將以造成美軍重大傷亡為目標，以達到震懾效果。伊朗外交部長阿拉奇則強調，雖已做好戰爭準備，但仍願在公平前提下談判，只是防衛能力與飛彈計畫，絕不會列入談判內容。