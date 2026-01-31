丟包駕駛「寒假要帶小孩出國」才提高保金？　檢方回應了

記者葉國吏／綜合報導

頂大畢業、年僅25歲的溫姓替代役男，酒後搭多元計程車返家，卻被司機丟包在台64線高架橋，短短時間內遭4輛車輾過慘死。案件疑點重重，檢警改列重大刑案偵辦，司機交保金提高至20萬元。傳出駕駛宣稱寒假打算帶小孩出國，所以才提高交保金，對此檢方回應是因應案情考量。

▲監視器拍到該輛多元計程車準備駛上台64 。（圖／記者陳以昇翻攝）

頂大資優生、年僅25歲的溫姓替代役男，原本前途看好，卻在25日凌晨發生不幸。當天酒後叫來多元計程車返家，卻遇上46歲林姓司機，途中被丟包在台64線高架道路上，隨即遭後方來車輾過，當場頭顱破裂身亡，消息曝光後震驚社會。

檢警調查指出，溫男凌晨2時07分在北市文山區上車，準備返回板橋住處。行車記錄器顯示，12分鐘車程中他幾乎全程未發一語，直到2時14分左右，車內才傳出疑似踢撞椅背、車門的聲響。

車內衝突失控 司機怒丟包高架橋

林姓司機當下出聲制止，要求溫男不要踢椅背與車門，還說「你可以躺，但不要踹」。沒想到短短2分鐘後，司機情緒突然失控，怒罵髒話並喝令對方下車，隨即將人丟包在車流快速的台64線高架橋上。

▲一名具頂大學歷的替代役男酒後搭多元計程車，卻被丟包在台64線遭撞慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

林男丟包後約1分鐘，疑似良心不安，打電話報警請警方上橋查看。不過，等到員警趕抵現場時，溫男已遭4輛車輾過，頭部重創、四肢變形，死狀悽慘，令人不忍卒睹。

5人全送辦 交保金翻倍仍可出境

事後追查，輾斃溫男的4名駕駛，分別為39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男，加上丟包的林姓司機，共5人全被依過失致死罪送辦。

原本林姓司機僅以5萬元交保，但因案情疑點重重，檢警改列「重大刑案」重新召開偵查庭，交保金提高到20萬元，卻未限制出境、出海。據了解，林男還自述寒假有帶小孩出國的計畫。對此，檢方強調，是基於案情考量才調高交保金額，全案仍持續深入偵辦中。