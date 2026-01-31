「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

▲網友的行車紀錄器拍下被丟包的學霸倒臥在台64線的狀況。（圖／翻攝Threads／fhysono999，下同）

記者葉國吏／綜合報導

溫姓替代役男遭林姓司機丟包在台64線並被四車輾斃，涉案司機20萬元交保。有網友貼出事發當時的行車紀錄器畫面，短短幾秒讓許多網友看了都傻眼。

網友在Threads上傳畫面。畫面顯示當時天色昏暗，一輛行駛中的車子差點就撞上路中的黑影，幸好駕駛眼尖，趕快打燈切換車道才逃過一劫。下個鏡頭可以看到路邊停著一輛開著警示燈的休旅車，原PO推測那應該就是其中一輛不慎撞上人的車子，這短短幾秒的影片讓大家看了都覺得毛骨悚然。

網路熱議丟包行為 還原意外發生始末

看過影片的網友都被駕駛超強的眼力嚇到，畢竟高架橋上有些路段燈光很不夠。有人指出如果隔熱紙透光度好一點，確實能提前看清異狀，但大家更氣的是那位把乘客扔在路上的司機。許多人感嘆在高速行駛的地點把醉漢放下車，簡直就像是在謀殺，直言這樣的舉動真的太誇張，讓旁人看了都非常不忍心。

回顧這起誇張的丟包事件，溫姓學霸25日清晨在台北文山區喝完酒後，透過叫車平台Bolt叫了多元計程車準備回板橋，沒想到最後卻被丟包在台64線遭輾斃。林姓駕駛號稱死者在踢他椅背，但檢警檢閱計程車的行車紀錄器後認為有出入，現正釐清中。林姓司機目前裁定20萬交保。交通部也表示，平台合作的計程車車隊須負駕駛管理責任，違者最高罰9萬或停業處分，計程車駕駛不得任意拒載，否則可罰600至1200元。