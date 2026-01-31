　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

▲▼網友的行車紀錄器拍下被丟包的學霸倒臥在台64線的狀況。（圖／翻攝Threads／fhysono999）

▲網友的行車紀錄器拍下被丟包的學霸倒臥在台64線的狀況。（圖／翻攝Threads／fhysono999，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

溫姓替代役男遭林姓司機丟包在台64線並被四車輾斃，涉案司機20萬元交保。有網友貼出事發當時的行車紀錄器畫面，短短幾秒讓許多網友看了都傻眼。

網友在Threads上傳畫面。畫面顯示當時天色昏暗，一輛行駛中的車子差點就撞上路中的黑影，幸好駕駛眼尖，趕快打燈切換車道才逃過一劫。下個鏡頭可以看到路邊停著一輛開著警示燈的休旅車，原PO推測那應該就是其中一輛不慎撞上人的車子，這短短幾秒的影片讓大家看了都覺得毛骨悚然。

▲▼網友的行車紀錄器拍下被丟包的學霸倒臥在台64線的狀況。（圖／翻攝Threads／fhysono999）

網路熱議丟包行為　還原意外發生始末
看過影片的網友都被駕駛超強的眼力嚇到，畢竟高架橋上有些路段燈光很不夠。有人指出如果隔熱紙透光度好一點，確實能提前看清異狀，但大家更氣的是那位把乘客扔在路上的司機。許多人感嘆在高速行駛的地點把醉漢放下車，簡直就像是在謀殺，直言這樣的舉動真的太誇張，讓旁人看了都非常不忍心。

回顧這起誇張的丟包事件，溫姓學霸25日清晨在台北文山區喝完酒後，透過叫車平台Bolt叫了多元計程車準備回板橋，沒想到最後卻被丟包在台64線遭輾斃。林姓駕駛號稱死者在踢他椅背，但檢警檢閱計程車的行車紀錄器後認為有出入，現正釐清中。林姓司機目前裁定20萬交保。交通部也表示，平台合作的計程車車隊須負駕駛管理責任，違者最高罰9萬或停業處分，計程車駕駛不得任意拒載，否則可罰600至1200元。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

新店慈濟醫院急診室驚傳縱火！警逮捕21歲患者　公共危險送辦

被控找兒當人頭詐領助理費63萬　前嘉義縣議員黃芳蘭二審仍無罪

上班途中遭「怪手砸死」！騎士留下罹癌妻、3兒女　鼻酸背景曝光

春節前赴偏遠山區派出所+警犬隊　桃警局長慰問基層同仁送暖

快訊／台中后里派出所對面民宅氣爆！　男遭炸傷意識不清搶救中

台中警超跟潮流！AI雲霄飛車飛過一中商圈：詐騙就像坐這台

淫師「釣魚冰桶裝針孔」偷拍30女童起訴　法院裁定繼續羈押

快訊／吸金2.7億再騙50億…近千人受害　邱志豪二度涉詐遭聲押

狀況解除！台鐵永康=台南「1男橋上情緒激動」　警消急架設氣墊

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

又傳丟包！「小孩太吵」一家4口被請下車　桃園喜來登：已懲處司機

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

新店慈濟醫院急診室驚傳縱火！警逮捕21歲患者　公共危險送辦

被控找兒當人頭詐領助理費63萬　前嘉義縣議員黃芳蘭二審仍無罪

上班途中遭「怪手砸死」！騎士留下罹癌妻、3兒女　鼻酸背景曝光

春節前赴偏遠山區派出所+警犬隊　桃警局長慰問基層同仁送暖

快訊／台中后里派出所對面民宅氣爆！　男遭炸傷意識不清搶救中

台中警超跟潮流！AI雲霄飛車飛過一中商圈：詐騙就像坐這台

淫師「釣魚冰桶裝針孔」偷拍30女童起訴　法院裁定繼續羈押

快訊／吸金2.7億再騙50億…近千人受害　邱志豪二度涉詐遭聲押

狀況解除！台鐵永康=台南「1男橋上情緒激動」　警消急架設氣墊

「冷空氣今晚發威」專家：冷氣團強度有機會　體感會更冷

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

2026年股債雙多格局　法人建議多重收益平衡基金布局

今越晚越冷探12℃　下週「霸王寒流」再臨？專家：強度分歧

李多慧自曝迷上台語　下班萌喊「哩洗勒靠」

川普提名Fed新主席、AI泡沫疑慮　美股全收黑！台積電ADR跌2.67％

AI推升記憶體需求　Sandisk財測亮眼大漲6.81％

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

快訊／《小鬼當家》媽媽離世！凱薩琳奧哈拉享壽71歲　合體麥考利克金成絕響

響應嘉義市加碼普發現金！福容voco酒店推出優惠

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

社會熱門新聞

賴打燒肛門還餵毒虐死員工　恐怖男判12年

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

新店慈濟醫院急診室驚傳縱火！警逮捕21歲患者

騎士上班途中遭怪手砸死！留下癌妻、3兒女　鼻酸背景曝光

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

獨／Bolt奪命司機「寒假要出國」　改20萬交保

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

學霸被丟包台64喪命　友曝：1點19分清醒沒醉

眾量級案調解失敗　ANDY：一人一半

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

「小孩太吵」全家被丟包路邊　桃園喜來登：懲處司機

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

川普宣布　「提名華許」接任Fed主席

Google員工隔窗拍下霍諾德攀登101　內部畫面曝光

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

別只看血糖！糖尿病「腸胃5症狀」神經恐已受損

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

賴打燒肛門還餵毒虐死員工　恐怖男判12年

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

老司機點名10款不耐用車型

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面