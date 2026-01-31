台64丟包案司機疑涉遺棄致死　檢警不排除測謊

記者黃翊婷／綜合報導

25歲溫姓替代役男搭乘多元計程車卻遭司機丟包台64線，不幸喪命，引發全台關注。由於本案疑點重重，檢警已改列為重大刑案偵辦，並重新召開偵查庭，林姓司機訊後則以20萬元交保。檢警經分析後，認為林男涉嫌遺棄致死罪的情節升高，後續不排除會安排進行測謊。

▲監視器拍到溫男搭乘的多元計程車準備上台64線的畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）

擁有頂大雙學士學位的溫姓替代役，25日酒後搭乘Bolt所屬的多元計程車返家，卻遭林姓司機丟包在台64線上，隨後遭後方4輛來車輾過，當場死亡。案件發生之後，引發全台關注。

關鍵12分鐘溫男全程沉默 案件疑點重重

檢方調查，在關鍵12分鐘的行車記錄器中，林姓司機曾說出「先生請不要踢我椅背跟車門」等話，但溫男全程沉默，加上友人堅稱溫男在當日凌晨1點19分仍有回覆語音訊息，聲音清楚且否認喝醉，顯然與司機的說法不同，讓整起案件疑點重重。

▲案發時間軸。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

檢警不排除安排司機進行測謊

根據《聯合新聞網》報導，檢方經調查相關事證之後，認為林男涉嫌遺棄致死罪的情節升高，警方也懷疑他的說詞可能有所保留，後續不排除會安排進行測謊。

司機20萬元交保

據了解，目前檢警已將此案改列為重大刑案偵辦，並重新召開偵查庭。而林姓司機的交保金則由原本的5萬元，增加至20萬元，但沒有限制出境、出海，並已經重新辦妥交保程序。