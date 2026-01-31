今越晚越冷探12℃　下週「霸王寒流」再臨？專家：強度分歧

▲週六氣溫下降，週日中部以北、東北部整天冷，其他地區早晚冷。（圖／翻攝臉書／報天氣 - 中央氣象署）

今天冷空氣南下，全台降溫、北台灣越晚越冷下探12度，3000公尺以上高山有飄雪機率。另外，盛傳2／7-9日有一波強度如「霸王寒流」的冷空氣來襲，氣象專家吳德榮坦言強度很分歧。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(31)日冷空氣南下，強度與上波東北季風類似，各地氣溫漸降，北臺愈晚愈濕冷、本島平地最低氣溫約降至12度，台北測站接近15度；北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。

各地區氣溫如下：北部19降至12度、中部14至23度、南部15至25度、東部13至25度。

▲今(31日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，臺灣上空雲層多(左圖)。4：40雷達回波合成圖顯示，伴隨鬆散降水回波(中圖)。4：30累積雨量顯示，北部已有零星飄雨(右圖)。（圖／洩天機教室）



明日至下週二(1至3日)冷空氣影響，北台偏冷，其他地區早晚冷，本島平地最低氣溫約能降至11度，台北測站則可降至15度左右；下週日、一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，3000公尺以上高山有飄雪機率。下週二先西後東、降雨停歇，天氣好轉。

下週三至週五(4至6日)冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。下週四(5日)的清晨、台北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」(≦14度)的機率。這波冷空氣雖不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

下週五(6日)晚起鋒面抵達，7至9日另一波「很強」的冷空氣南下。不過，歐洲(ECMWF)與美國(GFS)的動力模式及其AI模式，4種模擬不但強度很分歧(歐洲模擬為強烈、美國模擬亦將原超強寒流大幅調弱為強烈)，氣溫最低的時間亦不一致，且皆持續調整中，故莫急下定論，應續觀察。