AI推升記憶體需求　Sandisk財測亮眼大漲6.81％

▲SanDisk傳調高售價，股價飆漲。（示意圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導

快閃記憶體大廠晟碟（Sandisk）在人工智慧（AI）強勁帶動下，預測今年第3季營收與獲利都將大幅超越市場分析師的預期，並延長與日本鎧俠（Kioxia Corp）的關鍵供應協議，顯示AI應用正加速推升資料儲存需求，激勵晟碟今天股價大漲，不過最後漲幅收斂，最終漲36.71美元或6.81％、收576.01美元。

根據路透社報導，晟碟（Sandisk）股價在盤中一度飆升14.7%，來到616.5美元，自1月以來漲幅已高達約160%，成為標普500指數中表現最佳的個股之一。公司預估2025會計年度第3季營收將落在44億至48億美元區間，調整後每股獲利預計為12至14美元，這兩個數字都遠超倫敦證券交易所集團（LSEG）整理的分析師預期中值，分別只有27.7億美元和每股4.37美元。

在供應鏈方面，晟碟（Sandisk）與日本鎧俠（Kioxia Corp）共同經營的合資企業，原本的快閃記憶體晶片供應協議僅到2029年底，如今延長至2034年底，進一步確保未來產能穩定。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師在報告中表示，晟碟目前的高獲利水準，根據數據來看，很可能在AI需求強勁的情況下持續超過一年。

不只晟碟，像威騰電子（Western Digital）、希捷科技（Seagate Technology）、美光科技（Micron Technology）等記憶體大廠，近期也都因AI帶來的需求而股價表現亮眼。不過，威騰電子雖然預期第3季營收優於市場預期，但股價卻下跌5.5%。