生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

李多慧自曝迷上台語　下班萌喊「哩洗勒靠」

在 Threads 查看

記者黃翊婷／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧日前自曝最近迷上台語，還在出席活動時，說出一句道地的「哩洗勒靠」，笑翻全場。李多慧昨日（30日）分享一段30秒的影片，總結一天的工作，再次大秀台語，除了「哩洗勒靠」之外，還有「我欲轉去啊（我要回去了）」等超接地氣的用詞，相當俏皮。

李多慧。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

▲李多慧在影片中說台語。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）

李多慧30日在Threads分享一段影片，用30秒總結一天的工作，影片中，她在結束活動之後換上輕便的服裝，一手拎著鞋子，一手拿著飲料，口中喊著「我累死了」、「我要下班」、「笑屁笑」以及「我欲轉去啊」，還不忘貼心詢問大家是否聽得懂，最後不忘補上一句經典的「哩洗勒靠」。

李多慧。（圖／翻攝自IG／le_dahye）

▲網友稱讚李多慧越來越接地氣。（圖／翻攝自IG／le_dahye，下同。）

李多慧俏皮又接地氣的風格，笑翻許多網友，大家紛紛留言表示，「多慧很讚～以後台語也可以通」、「五四三的妳都會」、「越來越台了」、「聽到笑屁笑，我真的笑了」、「有夠可愛，連台語都攻略了，多慧超棒！哩洗勒靠最強版本」、「只差一雙藍白拖直接無違和本土化」。

李多慧。（圖／翻攝自IG／le_dahye）

▲李多慧自曝最近迷上台語。

其實，李多慧22日曾在Threads發文，表明自己最近迷上台語；29日與人氣男星柯震東同台出席活動時，她坦言目前知道的台語用詞不多，一開始甚至只知道髒話，接著脫口就是「供X小」、「哩洗勒靠」，逗笑現場眾人，但她表明未來還想學習一些一般的台語用詞。

01/28 全台詐欺最新數據

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

李多慧百褶裙搭NB鞋

李多慧百褶裙搭NB鞋

新春將至，New Balance 在信義區打造《NB 好事轉運站》揭開 2026 開運潮流序章，柯震東與李多慧一同現身並示範全新鞋履，由於柯震東自曝最近萌生學韓文的想法，正好李多慧很適合當他的韓文家教，兩人也現場開啟語言交流模式。

李多慧、柯震東為轉運首次合體！腳上NB 204L與2010打造「好事成雙」最強開運穿搭

李多慧、柯震東為轉運首次合體！腳上NB 204L與2010打造「好事成雙」最強開運穿搭

韓職下禁令？李多慧霸氣回

韓職下禁令？李多慧霸氣回

李多慧客串台八！黃玉榮狂NG

李多慧客串台八！黃玉榮狂NG

李多慧衰捲風波！遭爆要求多價格高　

李多慧衰捲風波！遭爆要求多價格高　

