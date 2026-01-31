嘉義社福團體發500元物資券　家長、學校反應兩極

▲嘉義縣社福團體發放500元物資券 家長、學校反應兩極 。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

年關將近，嘉義縣多個社福團體透過活動向弱勢學生家庭發放物資或禮金，協助家庭度過農曆春節。然而，近日有社福團體結合同鄉會，將每份價值500元的物資券發放給鄉內10間國中小及孤兒院，但卻被部分學校拒絕，引發家長與學校兩極反應。

據了解，國小部分多數學校全面通知校內中低收入戶學生前往領取物資券，到場領取的家長多表示肯定，認為「讓孩子順利取得所需物資已經很滿足」。

但也有學校認為需求不大，甚至指出500元物資券對家長而言金額偏低，雖然距離學校不到10分鐘車程，但家長多半不願特地前往領取，導致物資發放的實際效果有限。

有校長私下表示：「雖然心意很好，但交通成本和時間成本加上金額有限，讓人覺得不太划算。」學校也建議，未來在設計補助方式時應兼顧便利性與實用性。

孤兒院代表則指出，500元物資券已相當不錯，「有些單位甚至只有200或300元面額，對小朋友來說已經很足夠，再加上捐助者的心意，非常珍貴。」

社福團體回應，活動初衷在於鼓勵社區關懷與支持弱勢家庭，未來將考慮提供更多領取方式，如校內集中發放、增加金額或改善運輸安排，以提升實際效益。