曾南居教育基金會攜手九華山地藏庵送暖　助竹崎低收入戶過年

▲▼ 曾南居教育基金會暨九華山地藏庵寒冬送暖，竹崎低收入戶每戶領取1萬4,600元救濟金 。（圖／竹崎鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

寒冬送暖，愛心不間斷！曾南居教育基金會與九華山地藏庵於1月30日共同舉辦寒冬送暖捐贈活動，竹崎鄉低收入戶家庭每戶合計領取救濟金1萬4,600元，讓弱勢家庭安心過好年。

財團法人曾南居教育基金會長期熱心公益，自民國93年起連續23年捐贈本縣弱勢家庭，今年共發放124戶低收入戶救助金，每戶2,000元。九華山地藏庵亦捐贈低收入戶冬令救濟金，每戶4,600元（含白米代金），由公所代為發放。

今年曾南居教育基金會更號召蔡文仁先生等8位善心人士加碼捐助，每戶額外8,000元，期望在農曆年前藉由年節送暖活動，集結社會資源照顧弱勢族群，讓家庭經濟困頓的鄉親能安心採買年節物資，歡度佳節。

捐贈儀式於1月30日上午9時在竹崎鄉公所前廣場舉行，低收入戶親自到場領取救濟金。今年每戶合計可領取1萬4,600元，暖心舉動受到在場民眾及社會各界熱烈肯定。

曾南居教育基金會表示，將持續關注竹崎及鄰近地區弱勢家庭，號召更多社會力量共同參與公益，讓愛心延續，讓更多家庭感受冬日溫暖。