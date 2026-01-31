嘉義春節連假交通管制一次看　避開車潮有妙招

▲▼ 春節疏運懶人包，嘉義縣春節連假交通疏導全面啟動 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

115年春節連續假期（2月14日至2月22日）將至，嘉義縣警察局針對轄內熱門觀光景點、風景遊憩區及傳統市場等地點，增派警力加強交通稽查與疏導，並透過手控號誌調節車流，紓解車潮壅塞與回堵，確保民眾順利出遊。

春節期間嘉義縣主要交通管制及疏導措施說明如下：

一、台18線阿里山公路

上山替代道路：富裕路→嘉139線→嘉135線→台3線接台18線。下山替代道路：國道3號北上車輛建議由嘉126-2線→嘉126-1線→嘉126線→台3線往竹崎交流道，或由台18線隆興村十字路右轉台3線往竹崎交流道。

二、奮起湖地區

2月17日至21日（大年初一至初五）9時至17時，小客車禁止由台18線直接進入169線，改由台18線63.5K替代道路經頂石棹前往奮起湖，返程則統一由169線離開。阿里山國家風景區管理處於樂野服務區（台18線61K）每日9時至17時提供免費接駁專車往返奮起湖。

三、阿里山森林遊樂園區

林業及自然保育署嘉義分署於2月14日至22日每日8時至18時，提供免費專車於台18線90K至95K接駁遊客往返遊樂區大門口，請遊客配合執勤人員指揮，依序停放於路邊停車格。

四、太平雲梯及瑞里地區

建議遊客將車輛停放於梅山地區，轉乘接駁車前往太平雲梯。前往瑞里及圓潭地區建議由台3線轉166線前往，分散162甲線及梅山地區車流。

五、布袋高跟鞋教堂及觀光漁市場

前往高跟鞋教堂請行駛替代道路（過布新橋後右轉順安路→左轉新興街→左轉海興街）。漁市場停車請依規定停放，切勿違規併排停車以免影響車流。

六、東石漁人碼頭

進入路線請由168線→彩霞大道，返程則經黎明一路、黎明二路及觀海一路離開。

七、北港大橋南端

若北港大橋回堵，將引導159線東行車輛改道往台19線→嘉69線→145線，由媽祖大橋通往北港。朴子地區往北港車流於145線路口引導左轉，經媽祖大橋前往北港。

八、高乘載管制

2月19日（初三）及20日（初四）13時至18時實施高乘載管制。國道1號（嘉義系統、水上、民雄、大林交流道）及國道3號（水上、中埔、竹崎、梅山交流道）北上匝道將加強管制。大客車、計程車（含空車）、身心障礙及孕婦車輛，以及載3人（含）以上小型車免受管制。

九、高鐵嘉義站上下客分流

搭乘高鐵民眾請於高鐵西路側下車，從第1、4號門進站。等候接駁者請由第2、3號門出站，候車於保鐵五路。高鐵停車場提供30分鐘免費停車服務，且無需下車繳費。

嘉義縣警方呼籲民眾春節出遊務必做好行前規劃，善用替代道路避開壅塞路段，並隨時收聽警察廣播電臺即時路況，遇壅塞時請耐心配合警力指揮，確保交通順暢與安全。警方亦將嚴格執法，嚴防酒駕、超速、闖紅燈等違規行為，守護民眾安全歡度佳節。