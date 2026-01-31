響應嘉義市加碼普發現金！福容voco酒店推出優惠

▲嘉義福容voco酒店推出超值禮品買6千送3千及餐飲優惠 。（圖／福容voco酒店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府今年加碼推動「強化民眾消費韌性普發現金」方案，再度普發6,000元振興現金，嘉義福容voco酒店積極響應，祭出多項加碼優惠，讓消費者春節送禮與聚餐更加超值划算。

即日起至6月30日，大廳禮品區推出「買6,000送3,000」超值方案，消費6,000元可從三大組合中任選兩組，獲得價值約9,000元的voco品牌香氛與獨家商品。組合包括「voco香氛美學組」的居家擴香瓶與車用香氛機、「voco Elemis美體呵護組」的英倫奢華Elemis沐浴系列，以及實用且高質感的「voco輕奢選物組」，是春節送禮及自用的絕佳選擇。

餐飲部分，嘉義福容voco酒店田園西餐廳祭出85折加碼優惠，消費6,000元即可兌換5客平日半自助餐或假日全自助饗宴，另有10客假日早午餐方案，均可分次核銷，享受多樣當季特色料理與現做海鮮料理。福粵樓與宴會廳也同步推出桌菜免費升級優惠，6,000元桌菜升級為7,000元方案，讓家庭聚餐與企業尾牙春酒更具賓至如歸的豪華感。

福粵樓位於32樓，擁有嘉南平原絕美景致，由主廚黃世谷領軍，以雲嘉南在地食材呈現創新風味。而宴會廳擁有3樓、4樓兩個樓層空間，可依需求靈活分隔，最多可容納約40桌大型聚會。

嘉義福容voco酒店歡迎民眾把握限時優惠，把心意與美味一次帶回家，度過一個溫馨又豐盛的春節佳節。