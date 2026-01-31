　
地方 地方焦點

響應嘉義市加碼普發現金！福容voco酒店推出優惠

▲▼ 響應嘉義市加碼普發現金！嘉義福容voco酒店推出超值禮品買6千送3千及餐飲優惠 。（圖／福容voco酒店提供）

▲嘉義福容voco酒店推出超值禮品買6千送3千及餐飲優惠 。（圖／福容voco酒店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府今年加碼推動「強化民眾消費韌性普發現金」方案，再度普發6,000元振興現金，嘉義福容voco酒店積極響應，祭出多項加碼優惠，讓消費者春節送禮與聚餐更加超值划算。

▲▼ 響應嘉義市加碼普發現金！嘉義福容voco酒店推出超值禮品買6千送3千及餐飲優惠 。（圖／福容voco酒店提供）

即日起至6月30日，大廳禮品區推出「買6,000送3,000」超值方案，消費6,000元可從三大組合中任選兩組，獲得價值約9,000元的voco品牌香氛與獨家商品。組合包括「voco香氛美學組」的居家擴香瓶與車用香氛機、「voco Elemis美體呵護組」的英倫奢華Elemis沐浴系列，以及實用且高質感的「voco輕奢選物組」，是春節送禮及自用的絕佳選擇。

▲▼ 響應嘉義市加碼普發現金！嘉義福容voco酒店推出超值禮品買6千送3千及餐飲優惠 。（圖／福容voco酒店提供）

餐飲部分，嘉義福容voco酒店田園西餐廳祭出85折加碼優惠，消費6,000元即可兌換5客平日半自助餐或假日全自助饗宴，另有10客假日早午餐方案，均可分次核銷，享受多樣當季特色料理與現做海鮮料理。福粵樓與宴會廳也同步推出桌菜免費升級優惠，6,000元桌菜升級為7,000元方案，讓家庭聚餐與企業尾牙春酒更具賓至如歸的豪華感。

福粵樓位於32樓，擁有嘉南平原絕美景致，由主廚黃世谷領軍，以雲嘉南在地食材呈現創新風味。而宴會廳擁有3樓、4樓兩個樓層空間，可依需求靈活分隔，最多可容納約40桌大型聚會。

▲▼ 響應嘉義市加碼普發現金！嘉義福容voco酒店推出超值禮品買6千送3千及餐飲優惠 。（圖／福容voco酒店提供）

嘉義福容voco酒店歡迎民眾把握限時優惠，把心意與美味一次帶回家，度過一個溫馨又豐盛的春節佳節。

01/28 全台詐欺最新數據

467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

前台積電副總李文如跳槽輝達　花襯衫尾牙穿梭控場成焦點

相關新聞

嘉義市振興金今起發放　老人春節禮金同步

嘉義市振興金今起發放　老人春節禮金同步

嘉義市政府將於1月24、25日發放「振興經濟普發現金6000元」及「老人春節禮金1000元」，今（16）日公布相關領取注意事項與「領取通知單及委託書」樣張，籲請嘉義市民詳細閱讀注意事項，並於發放當日務必攜帶領取通知單及相關證件或文件，並於建議時段前往領取，以分流人潮、加速發放作業。

新光三越開賣韓國4大人氣伴手禮

新光三越開賣韓國4大人氣伴手禮

榮退搜救犬點亮耶誕燈　旅館業為流浪動物募款

榮退搜救犬點亮耶誕燈　旅館業為流浪動物募款

送春節禮品突火燒車！彰化里長跳車逃生

送春節禮品突火燒車！彰化里長跳車逃生

員林公所推幸福卡　看病坐車免費

員林公所推幸福卡　看病坐車免費

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

