侵擾阿里山11處工寮　台灣黑熊落網了！完成野放

▲侵擾阿里山11處工寮的臺灣黑熊成功捕獲並完成野放 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣阿里山地區自113年12月31日起，陸續發生臺灣黑熊侵擾工寮事件，累計影響里佳、達邦、樂野等地共11處工寮，引發部落居民對人身與財產安全的疑慮。林業及自然保育署嘉義分署即刻啟動應變機制，並於今（30）日清晨成功捕獲該隻滋擾黑熊，經檢查後已順利完成野放，人熊衝突暫告一段落。

嘉義分署表示，首次通報發生於去年12月31日達邦地區，後續黑熊侵擾情形頻繁且逐漸接近聚落。為確保居民安全，嘉義分署隨即與阿里山部落居民及嘉義縣鄒族獵人協會合作，進行食源管理，協助居民妥善收納可能吸引黑熊的食物與廚餘，同時結合部落獵人的山林經驗追蹤熊跡，於熱點區域布設4具誘捕籠、安全套索，並架設紅外線自動相機進行監測。

29日晚間紅外線影像拍攝到黑熊於誘捕籠周邊活動，30日清晨7時許，發現黑熊遭誘捕籠旁安全套索成功捕捉。經獸醫現場檢查確認，該黑熊為體重約123公斤的成年公熊，健康狀況良好、無明顯外傷，研判與先前1月3日及1月17日拍攝到侵擾工寮的個體為同一隻。隨後為其裝設衛星發報器，並載運至遠離部落的石山引水道深處進行野放，後續將透過電子圍籬機制掌握其活動動向，降低再度接近聚落的風險。

嘉義分署指出，此次黑熊事件能順利處理，仰賴鄒族獵人協會協助搜尋熊跡、與部落族人溝通食物管理與即時通報機制，並感謝生物多樣性研究所及野聲環境生態團隊協助黑熊個體檢查與野放作業。里佳部落居民溫惠珍表示，雖然從影像中看到黑熊十分美麗，但仍希望牠能平安回到山林，不再進入部落，讓人與熊都能各自安好。