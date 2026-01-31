野狗混家犬成群行動？嘉義民宿寵物龜重傷　背甲破裂、血肉外露

▲ 疑失控犬群攻擊！嘉義知名民宿寵物龜遭啃咬重傷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣竹崎鄉知名民宿近日發生疑似犬隻群聚攻擊事件，一隻飼養近兩年的寵物烏龜遭不明犬隻啃咬，導致背甲破裂、血肉外露，傷勢嚴重，目前已送醫治療，仍需持續觀察。



謝姓飼主表示，烏龜平時於民宿草皮活動，性情溫馴。本週因籠舍未妥善關閉而自行外出，飼主事後調閱監視器，發現烏龜曾行經道路往土地公廟方向移動，隨後失去蹤影。隔日下午，鄰居通報發現烏龜從土地公廟方向爬回，但已遭嚴重攻擊，緊急送往獸醫院。



獸醫指出，傷勢研判為犬隻啃咬所致，不排除為多隻犬隻共同造成。飼主也在道路上發現疑似烏龜背甲碎片，附近電線桿設有監視器，後續將申請調閱畫面釐清案情。



飼主指出，民宿周邊長期有多隻野狗出沒，且鄰近住戶亦飼養多隻犬隻，疑似放養並與野狗混群行動。先前曾通報動保單位誘捕，但多次捕捉到家犬，且捕捉時野狗會在旁守候，顯示犬隻具有群聚與跟隨行為。



此外，民眾行經該戶養狗住家附近，常遭5至6隻犬隻同時狂吠，已造成明顯恐懼感與公共安全疑慮。飼主憂心表示：「這次受傷的是不會反抗的烏龜，如果哪天被攻擊的是小朋友或路人，後果不堪設想。」



飼主呼籲，相關單位正視山區與民宿周邊犬隻失控、野狗與家犬混群的問題，現行僅以誘捕或吹箭方式處理成效有限，盼能提出更有效的管理與防範措施，以保障民眾與動物安全。