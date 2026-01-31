　
    • 　
>
地方 地方焦點

野狗混家犬成群行動？嘉義民宿寵物龜重傷　背甲破裂、血肉外露

▲▼ 【疑失控犬群攻擊】民宿寵物龜遭啃咬重傷　飼主憂：下次恐是孩童 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 疑失控犬群攻擊！嘉義知名民宿寵物龜遭啃咬重傷 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉知名民宿近日發生疑似犬隻群聚攻擊事件，一隻飼養近兩年的寵物烏龜遭不明犬隻啃咬，導致背甲破裂、血肉外露，傷勢嚴重，目前已送醫治療，仍需持續觀察。

▲▼ 【疑失控犬群攻擊】民宿寵物龜遭啃咬重傷　飼主憂：下次恐是孩童 。（圖／記者翁伊森翻攝）


謝姓飼主表示，烏龜平時於民宿草皮活動，性情溫馴。本週因籠舍未妥善關閉而自行外出，飼主事後調閱監視器，發現烏龜曾行經道路往土地公廟方向移動，隨後失去蹤影。隔日下午，鄰居通報發現烏龜從土地公廟方向爬回，但已遭嚴重攻擊，緊急送往獸醫院。


獸醫指出，傷勢研判為犬隻啃咬所致，不排除為多隻犬隻共同造成。飼主也在道路上發現疑似烏龜背甲碎片，附近電線桿設有監視器，後續將申請調閱畫面釐清案情。

▲▼ 【疑失控犬群攻擊】民宿寵物龜遭啃咬重傷　飼主憂：下次恐是孩童 。（圖／記者翁伊森翻攝）


飼主指出，民宿周邊長期有多隻野狗出沒，且鄰近住戶亦飼養多隻犬隻，疑似放養並與野狗混群行動。先前曾通報動保單位誘捕，但多次捕捉到家犬，且捕捉時野狗會在旁守候，顯示犬隻具有群聚與跟隨行為。


此外，民眾行經該戶養狗住家附近，常遭5至6隻犬隻同時狂吠，已造成明顯恐懼感與公共安全疑慮。飼主憂心表示：「這次受傷的是不會反抗的烏龜，如果哪天被攻擊的是小朋友或路人，後果不堪設想。」

▲▼ 【疑失控犬群攻擊】民宿寵物龜遭啃咬重傷　飼主憂：下次恐是孩童 。（圖／記者翁伊森翻攝）


飼主呼籲，相關單位正視山區與民宿周邊犬隻失控、野狗與家犬混群的問題，現行僅以誘捕或吹箭方式處理成效有限，盼能提出更有效的管理與防範措施，以保障民眾與動物安全。

01/28 全台詐欺最新數據

467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

前台積電副總李文如跳槽輝達　花襯衫尾牙穿梭控場成焦點

響應嘉義市加碼普發現金！福容voco酒店推出優惠

火光沖天！嘉義水上鴿溪寮木屋大火

走路變慢、瓶蓋轉不開不是老化？辨識肌少症、延緩肌肉流失

侵擾阿里山11處工寮　台灣黑熊落網了！完成野放

春節返鄉好禮！　嘉義公車2/13全路線免費搭乘一天

每20分鐘就有1人中風　記住FAST口訣快速判斷症狀

快訊 ∕ 紅葉小巨人盃少棒賽　德芙蘭國小少棒隊喜封王

金門警光會館轉型動土　社福進駐仍須接駁車配合

金門高職周邊垃圾堆積　太湖水庫旁髒亂引憂心

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

又傳丟包！「小孩太吵」一家4口被請下車　桃園喜來登：已懲處司機

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

立院會期結束6白委告別　韓國瑜喊話朝野「對話取代對抗」

BMW電動版M3「確認導入全新聲浪系統」！各大經典引擎聲再次重現

海鯤號首次下潛來亂！19架次共機越線　國軍基隆艦、班超艦護航

從「0韓援」到全恩菲領銜韓籍三本柱　新北國王曝改變最大關鍵

【邊牧是邊牧狗是狗】邊牧幼犬咬牽繩溜大狗 模樣太可愛XD

地方熱門新聞

FAST口訣　快速判斷是否腦中風

老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事警消聯手、鐵路局斷電成功救回

紅葉小巨人盃　德芙蘭少棒隊封王

春節將近用火用電要注意南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

嘉義民宿寵物龜疑遭失控犬群攻擊重傷

春節人潮就是最佳宣導場南消佳里消防分隊深入餐會宣導居家防火

金門警光會館轉型社福動土　

侵擾阿里山11處工寮　台灣黑熊野放

金門高職垃圾堆積髒亂引憂心

嘉義公車2/13全線免費搭乘！

南投縣消防局、台中榮總埔里分院分獲善心企業捐贈救護車

彩券行刮出百萬大獎 　男喜領超級年終

屬馬、名字有馬看過來！樂園玩整天優惠

灣橋榮院教你揪出肌少症

相關新聞

不照劇本走！新北境況模擬兵推真實災害

不照劇本走！新北境況模擬兵推真實災害

面對全球暖化帶來的氣候挑戰，以及極端天氣使致災風險持續升高，當災害不再只是新聞畫面中的遠方事件，而是可能隨時出現在你我生活周遭，如何建立一套靈活且具韌性的防災體系，已成為現代城市治理的重要課題。為了讓基層防災不再停留在紙上作業，新北市政府持續強化第一線防災人員的緊急處置能力，透過消防局多年深耕輔導，全市29個區公所已全面導入「無腳本」災害兵棋推演。

北捷道歉了！強調非禁止使用行動電源

北捷道歉了！強調非禁止使用行動電源

迎春節先顧安全！南市府盤點公共安全風險跨局處強化整備

迎春節先顧安全！南市府盤點公共安全風險跨局處強化整備

台中地院前衝突！美籍男檢舉違停遭亮刀恐嚇

台中地院前衝突！美籍男檢舉違停遭亮刀恐嚇

4歲女童遭柴犬咬傷　家屬不滿飼主態度提告

4歲女童遭柴犬咬傷　家屬不滿飼主態度提告

關鍵字：

犬群攻擊嘉義民宿寵物受傷野狗問題公共安全

讀者迴響

熱門新聞

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

川普宣布　「提名華許」接任Fed主席

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

Google員工隔窗拍下霍諾德攀登101　內部畫面曝光

中天重返52台條款三讀　NCC：中天不適用

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

賴打燒肛門還餵毒虐死員工　恐怖男判12年

台八女星懷孕曬超音波照：升格七口之家！

老司機點名10款不耐用車型

最夯影音

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

