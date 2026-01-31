　
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

海鯤號首次下潛來亂！19架次共機越線　國軍基隆艦、班超艦護航

▲「海鯤軍艦」順利執行第二次淺水潛航測試。（圖／台船提供）

▲海鯤艦順利執行第二次淺水潛航測試。（圖／台船提供）

記者許力方／台北報導

國造潛艦原型艦海鯤軍艦繼29日完成「首次下潛」後，30日持續執行「淺水潛航測試」，台灣國際造船公司表示，測試順利完成預設目標。國防部公布，中共解放軍於1月29日再度於台海周邊發動「聯合戰備警巡」，當日正值國軍春巡操演最後一天，適逢海鯤號海測，引發國軍高度警戒。

共機26架次擾台　多架逾越中線

國防部統計，自1月29日上午6時至30日上午6時止，偵獲共機26架次，其中19架次逾越台海中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域活動；另偵獲共艦6艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。

▲▼海鯤號首次下潛中共解放軍台海周邊海、空域動態。（圖／國防部）

▲共軍擾台航跡。（圖／國防部）

依國防部公布航跡：
一、29日下午3時25分至晚間8時，於台灣北部空域（ADIZ外）偵獲2架次輔戰機；
二、29日下午1時35分至晚間8時20分，主、輔戰機及無人機23架次在台灣海峽空域，其中18架次逾越海峽中中線；
三、29日上午8時45分至下午1時15分，1架次輔戰機在海峽中線以東的西南空域。

配合海測時程　海空兵力同步戒護

國防部指出，29日下午3時29分起，中共陸續派出殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海，配合共艦行動，假借「聯合戰備警巡」名義，襲擾我周邊。為確保測試安全與避免外力干擾，海軍派遣紀德級基隆艦、成功級班超艦於測試海域周邊警戒，海巡署也出動宜蘭艦、旗津艦及多艘巡防艇，在左營外海操演區實施海域戒護。

01/28 全台詐欺最新數據

467 2 1235 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

前台積電副總李文如跳槽輝達　花襯衫尾牙穿梭控場成焦點

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效

相關新聞

海鯤號完成潛航測試　賴清德點名民眾黨版軍購條例：侵犯行政權

海鯤號完成潛航測試　賴清德點名民眾黨版軍購條例：侵犯行政權

國造潛艦原型艦海鯤號29日完成首次潛航測試，達成預設下潛50公尺的進度目標。總統賴清德今（30日）在臉書表示，這是台灣國防自主的歷史時刻，台灣更成為世界上極少數可自製潛艦的國家。他提到，立法院付委了民眾黨版國防特別預算條例，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權，國防部專業將領也已經多次示警；此外，黨產條例復辟，更讓轉型正義倒退、改革走回頭路。

海鯤號完成首次淺水潛航　林俊憲嘆：藍白卻反覆封殺國防預算

海鯤號完成首次淺水潛航　林俊憲嘆：藍白卻反覆封殺國防預算

徐巧芯：海鯤號最關鍵的是200公尺下潛測試

徐巧芯：海鯤號最關鍵的是200公尺下潛測試

海鯤艦首次潛航測試共8小時　

海鯤艦首次潛航測試共8小時　

海鯤號首度測試「淺水潛航」　徐巧芯：現在能走上正軌絕對是好事

海鯤號首度測試「淺水潛航」　徐巧芯：現在能走上正軌絕對是好事

海鯤號

