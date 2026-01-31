海鯤號首次下潛來亂！19架次共機越線　國軍基隆艦、班超艦護航

▲海鯤艦順利執行第二次淺水潛航測試。（圖／台船提供）



記者許力方／台北報導

國造潛艦原型艦海鯤軍艦繼29日完成「首次下潛」後，30日持續執行「淺水潛航測試」，台灣國際造船公司表示，測試順利完成預設目標。國防部公布，中共解放軍於1月29日再度於台海周邊發動「聯合戰備警巡」，當日正值國軍春巡操演最後一天，適逢海鯤號海測，引發國軍高度警戒。

共機26架次擾台 多架逾越中線



國防部統計，自1月29日上午6時至30日上午6時止，偵獲共機26架次，其中19架次逾越台海中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域活動；另偵獲共艦6艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。

▲共軍擾台航跡。（圖／國防部）



依國防部公布航跡：

一、29日下午3時25分至晚間8時，於台灣北部空域（ADIZ外）偵獲2架次輔戰機；

二、29日下午1時35分至晚間8時20分，主、輔戰機及無人機23架次在台灣海峽空域，其中18架次逾越海峽中中線；

三、29日上午8時45分至下午1時15分，1架次輔戰機在海峽中線以東的西南空域。

配合海測時程 海空兵力同步戒護



國防部指出，29日下午3時29分起，中共陸續派出殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海，配合共艦行動，假借「聯合戰備警巡」名義，襲擾我周邊。為確保測試安全與避免外力干擾，海軍派遣紀德級基隆艦、成功級班超艦於測試海域周邊警戒，海巡署也出動宜蘭艦、旗津艦及多艘巡防艇，在左營外海操演區實施海域戒護。