最暖春節團聚！新北犯保陪伴112位馨生人迎新年

▲新北地檢署檢察長郭永發透過陪伴與祝福，為曾經走過生命低谷的馨生家庭注入溫暖力量。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

財團法人犯罪被害人保護協會台灣新北分會（以下簡稱犯保新北分會）日前舉辦《駿馬奔騰迎馨年》春節關懷餐會，邀請56戶、共112名犯罪被害人及其家屬齊聚一堂，在農曆年前夕共享團圓時光，透過陪伴與祝福，為曾經走過生命低谷的馨生家庭注入溫暖力量，迎接嶄新的一年。

犯保新北分會表示，這些馨生家庭曾因犯罪事件陷入人生的黑暗時刻，但透過彼此鼓勵與陪伴，逐步走出傷痛。餐會中，馨生家庭彼此交流、分享心路歷程，在寒冬中感受到社會最真摯的關懷與支持。

▼法務部部鄭銘謙送上新年祝福。（圖／記者黃宥寧翻攝）

活動當天，法務部部長鄭銘謙、常務次長黃謀信、保護司司長洪信旭、副司長林秀敏，以及犯保總會董事長張斗輝、高等檢察署主任檢察官侯千姬、新北地檢署檢察長郭永發等貴賓親臨現場，逐一向馨生家庭表達關懷與新年祝福。此外，長期支持犯保新北分會的社團與企業代表也到場陪伴，展現公私部門攜手守護被害人的力量。

▲犯保總會董事長張斗輝陪伴馨生家庭迎新年。（圖／記者黃宥寧翻攝）

餐會特別邀請同為馨生人的主持人詮盛擔任活動主持，他分享自身在犯保協助下走出陰霾、完成訴訟歷程的經驗，並感性致謝犯保協會長年陪伴與支持，期盼以自身專業回饋社會，讓善意與希望持續延續。

值得一提的是，現場亦有多位行動不便的重傷馨生人出席。犯保新北分會特別安排無障礙接駁車，讓他們也能走出家門、感受節慶團聚的氣氛。主辦單位也準備多項摸彩禮品，讓每戶馨生家庭都能帶回祝福與喜悅，迎接平安順遂的新年度。

犯保新北分會指出，將持續秉持「關懷、愛心、溫馨」的服務核心價值，提供即時關懷、復健照護補助、心理諮商輔導及訴訟陪伴等全人支持服務，陪伴馨生人勇敢走向未來。民眾若有犯罪被害保護相關需求，可撥打保護專線0800-005-850洽詢。