　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

有4個小孩！他紅包「只想給其中2人」曝原因　網戰翻：有拿也尷尬

▲▼紅包,壓歲錢。（示意圖／記者曾筠淇攝）※紅包袋是馬年的,介意者斟酌

▲原PO思考紅包怎麼包。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

農曆春節將至，紅包的發放對象與金額常引發討論。近日有一名男網友發文表示，家中手足的孩子每週都會回老家聚餐，但與他的互動極少，甚至有人從未開口叫過他，讓他考慮今年要依照禮貌程度來決定紅包金額。貼文曝光後，引起討論。

小孩零互動！男網友猶豫紅包金額

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「沒互動、不叫人，這樣的小孩不配領我的紅包」為標題發文提到，他的哥哥與姊姊各有兩名子女，雖然全家人每週日都會回老家陪父母吃飯，但這些晚輩與他的關係卻非常疏離，幾乎沒有任何實質互動。

禮貌差很大！他曝晚輩互動狀況

原PO指出，姊姊的孩子見到他還會打招呼、聊天，但次子大多時間都在看電視，僅會揮手致意；哥哥的兩名子女則更為誇張，都不會開口叫他，完全將他視為空氣。去年他已因此未包紅包給姪子、姪女，今年也打算延續此作法。

有禮貌才給！他認為沒叫人就有紅包拿不合理

對於今年的紅包，原PO打算給姊姊的大女兒2000元、次子200元，而另外兩位晚輩則不給。他強調這並非小氣或缺錢，只是覺得如果連叫人都不會，也沒有互動，結果卻理所當然拿紅包，這有合理嗎？

▲▼紅包,壓歲錢,千鈔,百鈔,鈔票,禮金。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網友看法不一

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「小時候真的很怕這樣的大人，我就不知道要跟大人說什麼呀！還是乾脆都不要包紅包了？如果只讓特定的小孩沒拿到紅包，會讓他覺得被羞辱。私底下給自己喜歡的親戚錢、點心或禮物」、「你沒有義務要包，他們也沒有義務叫你，就不要互相情勒了吧」、「你這樣不如都不要包，有拿的尷尬，沒拿的也尷尬」、「小孩不叫你，除了被大人洗腦外，是你自己要檢討吧？你到底看起來有多難相處」。

也有網友認為，「不一定要熱絡但至少要打個招呼吧？一堆人還在那邊護航小孩，現在小孩越來越北爛不是沒原因」、「看到長輩喊個稱呼是基本禮貌，原文中也沒看到原PO對孩子們不好，所以孩子們沒打招呼就是他們不對了」、「一堆沒教養的屁孩在護航什麼？難怪現在一堆恐龍家長跟死屁孩，不互動沒差，但看到長輩都不用叫當啞巴這正常嗎」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻：很後悔
衛廣法三讀通過「中天條款」！中天振奮喊話重返52台　華視急發
黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰！　警告：懂技術也沒用
怒嗆黨中央初選不公！徐欣瑩喊「參選到底」　引退黨參選揣測

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年首例「漢他病毒」8天奪命！致死率15%　醫：掃除前必做2件事

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻：很後悔

嘉義春節連假交通管制一次看　避開車潮有妙招

高雄1天2起！大掃除亂丟鋰電池害垃圾車悶燒　最重罰6千

有4個小孩！他紅包「只想給其中2人」曝原因　網戰翻：有拿也尷尬

台灣成星野飯店外國客最大來源國　業者：玩得比日本人透徹

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

今晚「木星合月」肉眼可見　伽利略衛星上演消失秀

國漫館「台灣棒球漫畫特展」開跑！雙百萬運動漫畫徵件同步啟動

「冷空氣今晚發威」專家：冷氣團強度有機會　體感會更冷

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

今年首例「漢他病毒」8天奪命！致死率15%　醫：掃除前必做2件事

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻：很後悔

嘉義春節連假交通管制一次看　避開車潮有妙招

高雄1天2起！大掃除亂丟鋰電池害垃圾車悶燒　最重罰6千

有4個小孩！他紅包「只想給其中2人」曝原因　網戰翻：有拿也尷尬

台灣成星野飯店外國客最大來源國　業者：玩得比日本人透徹

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

今晚「木星合月」肉眼可見　伽利略衛星上演消失秀

國漫館「台灣棒球漫畫特展」開跑！雙百萬運動漫畫徵件同步啟動

「冷空氣今晚發威」專家：冷氣團強度有機會　體感會更冷

開會前「部長不見了」　陸應急管理部長傳落馬！

柬埔寨破跨國運毒案！約1.5噸毒品險入台灣　2台男遭判無期

告別28年公職生涯　黃珊珊曝：想做回自由的自己

今年首例「漢他病毒」8天奪命！致死率15%　醫：掃除前必做2件事

買房選文山or北投？　北投苦主曝「爆炸經驗」：硫磺氣比潮溼更慘

樂天桃猿春訓開訓　林立8年留桃猿笑稱「錢多啊」：重點是穩定

林昱珉獲邀大聯盟春訓！響尾蛇台灣火球男拚開季　5台將創盛況

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻：很後悔

假主管詐騙激增　嘉義警方籲勿輕信急件匯款

立院三讀「助理費成立委補助費」　拒「虛報人頭回歸貪汙治罪條例」

曾沛慈尾牙唱一半慘摔！　笑：還好你們都是醫護

生活熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

今越晚越冷探12℃　專家：下週冷空氣強度分歧

Google員工隔窗拍下霍諾德攀登101　內部畫面曝光

叫救護車打幾號？實習生「脫口120」她震驚

中天重返52台條款三讀　NCC：中天不適用

李多慧迷上台語　下班萌喊哩洗勒靠

半夜打死7隻！一票人怒「冬天怎有蚊子」生存力更強

「冷空氣今晚發威」　專家：冷氣團強度有機會

跨行轉帳「扣手續費15元」她心疼！網秒懂

更多熱門

相關新聞

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

職場薪資待遇可能會與個人能力有關，不過近日有一名男網友發文抱怨，隔壁同事上班時，有一半以上的時間都在做其他事情，但卻因為具備外語能力，每月薪水硬生生比他多出5000元，讓他感到相當不平衡。貼文曝光後，引起討論。

跨行轉帳「扣手續費15元」她心疼！網秒懂

跨行轉帳「扣手續費15元」她心疼！網秒懂

尾牙頭獎縮水還能待嗎？過來人吐實話

尾牙頭獎縮水還能待嗎？過來人吐實話

長大才發現超噁！她曝家裡「浴巾共用、內褲襪混洗」

長大才發現超噁！她曝家裡「浴巾共用、內褲襪混洗」

陸AI雙雄拚用戶流量 春節「搶紅包」活動較勁...砸67億現金

陸AI雙雄拚用戶流量 春節「搶紅包」活動較勁...砸67億現金

關鍵字：

紅包Dcard

讀者迴響

熱門新聞

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面