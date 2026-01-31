有4個小孩！他紅包「只想給其中2人」曝原因　網戰翻：有拿也尷尬

▲原PO思考紅包怎麼包。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

農曆春節將至，紅包的發放對象與金額常引發討論。近日有一名男網友發文表示，家中手足的孩子每週都會回老家聚餐，但與他的互動極少，甚至有人從未開口叫過他，讓他考慮今年要依照禮貌程度來決定紅包金額。貼文曝光後，引起討論。

小孩零互動！男網友猶豫紅包金額

這名男網友在Dcard上，以「沒互動、不叫人，這樣的小孩不配領我的紅包」為標題發文提到，他的哥哥與姊姊各有兩名子女，雖然全家人每週日都會回老家陪父母吃飯，但這些晚輩與他的關係卻非常疏離，幾乎沒有任何實質互動。

禮貌差很大！他曝晚輩互動狀況

原PO指出，姊姊的孩子見到他還會打招呼、聊天，但次子大多時間都在看電視，僅會揮手致意；哥哥的兩名子女則更為誇張，都不會開口叫他，完全將他視為空氣。去年他已因此未包紅包給姪子、姪女，今年也打算延續此作法。

有禮貌才給！他認為沒叫人就有紅包拿不合理

對於今年的紅包，原PO打算給姊姊的大女兒2000元、次子200元，而另外兩位晚輩則不給。他強調這並非小氣或缺錢，只是覺得如果連叫人都不會，也沒有互動，結果卻理所當然拿紅包，這有合理嗎？

網友看法不一

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「小時候真的很怕這樣的大人，我就不知道要跟大人說什麼呀！還是乾脆都不要包紅包了？如果只讓特定的小孩沒拿到紅包，會讓他覺得被羞辱。私底下給自己喜歡的親戚錢、點心或禮物」、「你沒有義務要包，他們也沒有義務叫你，就不要互相情勒了吧」、「你這樣不如都不要包，有拿的尷尬，沒拿的也尷尬」、「小孩不叫你，除了被大人洗腦外，是你自己要檢討吧？你到底看起來有多難相處」。

也有網友認為，「不一定要熱絡但至少要打個招呼吧？一堆人還在那邊護航小孩，現在小孩越來越北爛不是沒原因」、「看到長輩喊個稱呼是基本禮貌，原文中也沒看到原PO對孩子們不好，所以孩子們沒打招呼就是他們不對了」、「一堆沒教養的屁孩在護航什麼？難怪現在一堆恐龍家長跟死屁孩，不互動沒差，但看到長輩都不用叫當啞巴這正常嗎」。