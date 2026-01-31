今晚「木星合月」肉眼可見　伽利略衛星上演消失秀

▲「木星合月」今天晚上登場，伽利略衛星上演消失秀。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

台北天文教育館表示，今（31日）傍晚日落後，夜空中將出現醒目的「木星合月」天象，和今晚即將盈滿的月亮，預計與亮度約-2.6等的木星近距離相伴，成為天空中最明亮、最引人注目的組合，民眾用肉眼朝東方夜空即可輕鬆觀賞，若透過雙筒望遠鏡，更可同時觀察到木星身旁排列成行的四顆伽利略衛星。

台北天文館表示，「木星合月」為從地心觀察，月球與木星經度相同的天象，通常也是兩者在視角上最接近的時候。這次木星合月時兩者相距約6度，兩個夜空中最亮的星體自然形成十分引人注目的景象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「木星合月」今天晚上登場，民眾朝東方夜空就可看見。（圖／台北天文館提供，示意圖）

台北天文館說明，早在四百多年前，義大利科學家伽利略（Galileo Galilei），正是在一月，以當時剛發明不久的望遠鏡，發現四顆環繞木星運行的衛星，這不僅是天文史上的重大里程碑，更從根本動搖了西方文明的宇宙觀，最終推動人類的科學革命。

台北天文館指出，以目前科技，民眾只要用最簡易的雙筒望遠鏡或小望遠鏡，便可輕鬆重現當年觀測成果。更特別的是，當晚午夜過後，約1時20分，木星四大衛星之一的木衛二（歐羅巴）將運行至木星背後，發生掩蔽現象而消失在望遠鏡視野中，為欣賞「木星合月」增添變化與趣味。