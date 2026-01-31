　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國漫館「台灣棒球漫畫特展」開跑！雙百萬運動漫畫徵件同步啟動

▲▼台中「國家漫畫博物館籌備處」即日起至8月30日推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。（圖／記者林育綾攝）

▲台中國家漫畫博物館推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台中報導

迎接2026年WBC世界棒球經典賽，台中「國家漫畫博物館籌備處」即日起至8月30日推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，以「棒球×漫畫」為主軸，回顧台灣棒球漫畫半世紀的發展，除了展出正版手稿與經典作品，也罕見納入描抄、盜版等早期出版現象，呈現不同時代條件下的樣貌，無論是棒球迷或漫畫迷，都能從中感受熱血與歷史交織的能量。

▲▼台中「國家漫畫博物館籌備處」即日起至8月30日推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國漫館推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。（圖／記者林育綾攝）

國漫館推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，即日起至8月30日於台中刑務所演武場展出。展覽以時間軸鋪陳，帶領觀眾回顧台灣棒球從早期受日本影響萌芽，到戒嚴時期出版管制下的特殊創作現象，再到職棒成立後逐漸成形的本土敘事，以及近年風格與題材多元的創作，勾勒出一條「台灣棒球漫畫史」。

▲▼台中「國家漫畫博物館籌備處」即日起至8月30日推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。（圖／記者林育綾攝）

▲漫畫將揮棒、奔跑、喜怒哀樂，定格為可反覆閱讀的圖像敘事。（圖／記者林育綾攝）

策展團隊以「壘上有人」為主題，指出棒球比賽中準備得分的關鍵時刻，也象徵台灣運動文化與內容產業正站在蓄勢待發的位置。展覽強調，棒球不只是競技運動，而是一種跨世代共享的生活語言；漫畫將揮棒、奔跑與場上的喜怒哀樂，定格為可反覆閱讀的圖像敘事，使棒球成為能被記錄、回望、再詮釋的文化記憶。

●描抄與盜版，公開面對灰色歷史

不同於多數只聚焦原創名作的展覽，本次特展特別將描抄、盜版納入展出內容，公開面對台灣漫畫產業早期的灰色歷史。策展團隊指出，約自1960年代起，在嚴格審查制度與版權觀念尚未成熟的環境下，台灣出現描抄重製、盜版翻譯、剪貼改編等特殊出版現象，不少棒球題材作品便是在臨摹日本漫畫、改名重製後流入市面。

▲▼台中「國家漫畫博物館籌備處」即日起至8月30日推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼特展特別將描抄、盜版，納入展出內容。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台中「國家漫畫博物館籌備處」即日起至8月30日推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。（圖／記者林育綾攝）

展覽透過實體出版品、版面對照與文字說明，呈現當年如何重描原作畫面、重新包裝上市，並指出這類作品一方面讓讀者接觸棒球漫畫，另一方面也反映產業結構中長期欠缺授權制度的問題。策展團隊將此視為歷史過渡現象，並非合理化盜版行為，而是希望引導觀眾思考創作、版權與產業發展之間的關係。

▲▼台中「國家漫畫博物館籌備處」即日起至8月30日推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。（圖／記者林育綾攝）

▲展覽也呈現台灣棒球的發展脈絡。（圖／記者林育綾攝）

●從劉興欽到職棒世代

特展同時收錄多位重要創作者與經典作品，包括劉興欽的《金球棒》、《棒球迷小安安》等，呈現本土早期原創如何在有限條件下描繪棒球世界。隨著1990年職棒開打，棒球漫畫也迎來新的里程碑，《變化球》等作品開始結合真實聯盟、球隊與社會議題，反映職棒熱潮與「國球」形象的再造。

近年作品如《KANO》、《棒球人生賽》、《決勝球》等，則進一步將棒球與歷史記憶、地方認同與人生選擇連結，題材不再只停留於競技本身，而是延伸至個人與時代的關係。透過選件與解說，觀眾可看見台灣棒球漫畫如何逐步發展出「在地視角與風格」。

▲▼台中「國家漫畫博物館籌備處」即日起至8月30日推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。（圖／記者林育綾攝）

▲展場規劃融入仿球場空間與視覺元素。（圖／記者林育綾攝）

●展場設計互動，把球場搬進展館

為營造比賽現場的臨場感，展場規劃融入仿球場空間與視覺元素，包括投手丘意象與壘包動線，讓觀眾彷彿踏上球場。後續也將結合講座、導覽與打卡任務等活動，拉近運動迷與漫畫迷之間的距離。

展期橫跨春節與國際賽季，策展團隊預計配合經典賽等重要賽事推出主題活動，讓觀眾在追逐比賽的同時，也能從漫畫視角重新理解台灣棒球文化。

▲▼台中「國家漫畫博物館籌備處」即日起至8月30日推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台中國家漫畫博物館，推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台中「國家漫畫博物館籌備處」即日起至8月30日推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。（圖／記者林育綾攝）

●雙百萬運動漫畫徵件，延伸到球場現場

「壘上有人」同時也是文化部與運動部推動「遠洋合作」計畫的重要展示場域，兩部會各投入500萬元，啟動「雙百萬運動漫畫創作徵選」，預計支持5組創作團隊，鼓勵以運動為題材的原創漫畫開發。

展覽內容亦將延伸至球場空間，規劃於台北大巨蛋設置棒球漫畫主題看板，讓觀眾在實際觀賽時也能接觸相關視覺內容，嘗試打造結合比賽與文化體驗的「運動文化場域」示範。

▼文化部與運動部推動「雙百萬運動漫畫創作徵選」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台中「國家漫畫博物館籌備處」即日起至8月30日推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。（圖／記者林育綾攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「雅芳羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌
李多慧自曝迷上台語　下班萌喊「哩洗勒靠」
公家部門「淫狼惡官」爆性侵！　強拉女同事進辦公室
老高回來了！　停更3個月2026首發片「不露臉」
普丁點頭了！ 克里姆林宮證實：暫停轟炸基輔至2/1
台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「雅芳羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

今晚「木星合月」肉眼可見　伽利略衛星上演消失秀

國漫館「台灣棒球漫畫特展」開跑！雙百萬運動漫畫徵件同步啟動

「冷空氣今晚發威」專家：冷氣團強度有機會　體感會更冷

今越晚越冷探12℃　下週「霸王寒流」再臨？專家：強度分歧

李多慧自曝迷上台語　下班萌喊「哩洗勒靠」

前台積電副總李文如跳槽輝達　今晚一席花襯衫尾牙穿梭控場成焦點

衛廣法「中天重返52台條款」三讀　NCC：中天不適用

Google員工隔窗拍下霍諾德攀登101　內部畫面曝光

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千　過來人點頭：是真的

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

又傳丟包！「小孩太吵」一家4口被請下車　桃園喜來登：已懲處司機

「雅芳羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

今晚「木星合月」肉眼可見　伽利略衛星上演消失秀

國漫館「台灣棒球漫畫特展」開跑！雙百萬運動漫畫徵件同步啟動

「冷空氣今晚發威」專家：冷氣團強度有機會　體感會更冷

今越晚越冷探12℃　下週「霸王寒流」再臨？專家：強度分歧

李多慧自曝迷上台語　下班萌喊「哩洗勒靠」

前台積電副總李文如跳槽輝達　今晚一席花襯衫尾牙穿梭控場成焦點

衛廣法「中天重返52台條款」三讀　NCC：中天不適用

Google員工隔窗拍下霍諾德攀登101　內部畫面曝光

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千　過來人點頭：是真的

馬斯克密約淫魔富豪！親寫信問「島上哪晚最瘋」　私下對話曝光

金晨曬「嘴部爆血照」駁肇逃！　還原車禍始末：閃狗撞牆緊急手術

「雅芳羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

《波斯王子時之沙》重製宣告破局　6年期待落空育碧坦言：艱難

中國女子陳屍日本山林！全身多處脫皮、肋骨骨折　疑遭勒斃

服務型遊戲策略失敗元凶揭曉！　研究稱：成功關鍵「玩家留存」

離婚23年變「掛名老爸」　前夫查戶籍突多1人傻眼

老高停更3個月回來了！2026首發片「不露臉」：彼此陪伴是人生意義

1月31日星座運勢／天秤旅行賺外快　魔羯善用空閒時間

川普施壓軍事打擊！　普丁密會伊朗「最高國安官員」

【玩得太上頭】萌貓咬媽一口被念！窩爸身上一臉委屈狂碎念XD

生活熱門新聞

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

Google員工隔窗拍下霍諾德攀登101　內部畫面曝光

今越晚越冷探12℃　專家：下週冷空氣強度分歧

中天重返52台條款三讀　NCC：中天不適用

叫救護車打幾號？實習生「脫口120」她震驚

半夜打死7隻！一票人怒「冬天怎有蚊子」生存力更強

跨行轉帳「扣手續費15元」她心疼！網秒懂

李多慧迷上台語　下班萌喊哩洗勒靠

「冷空氣今晚發威」　專家：冷氣團強度有機會

好市多加油站「1奇葩景象」　會員急喊：車主快回來

更多熱門

相關新聞

當代水墨走入日常　中友時尚藝廊《春光竹影》個展

當代水墨走入日常　中友時尚藝廊《春光竹影》個展

迎接新的一年，中友時尚藝廊推出當代水墨藝術家陳正隆個展《春光竹影》，以自然意象與內在書寫為主軸，為歲首的城市空間注入靜謐而溫潤的藝術氣息。展覽自1月22日起展至3月16日，展出43件作品，呈現藝術家近年對水墨創作的持續探索與轉化。

黃意會《三毛與我的台灣印記》開展

黃意會《三毛與我的台灣印記》開展

台日少年漫畫百年展！手塚治虫：漫畫可降低戰爭

台日少年漫畫百年展！手塚治虫：漫畫可降低戰爭

台中「國家漫畫博物館」連3周春遊

台中「國家漫畫博物館」連3周春遊

期望台漫2027超越日韓　文化部長李遠：錢一直不夠

期望台漫2027超越日韓　文化部長李遠：錢一直不夠

關鍵字：

棒球漫畫台中展覽盜版漫畫國家漫畫博物館運動漫畫

讀者迴響

熱門新聞

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

十億女星復婚前夫更恩愛　「陰柔功」讓她被啪到暈

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

別只看血糖！糖尿病「腸胃5症狀」神經恐已受損

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面