國漫館「台灣棒球漫畫特展」開跑！雙百萬運動漫畫徵件同步啟動

▲台中國家漫畫博物館推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台中報導

迎接2026年WBC世界棒球經典賽，台中「國家漫畫博物館籌備處」即日起至8月30日推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，以「棒球×漫畫」為主軸，回顧台灣棒球漫畫半世紀的發展，除了展出正版手稿與經典作品，也罕見納入描抄、盜版等早期出版現象，呈現不同時代條件下的樣貌，無論是棒球迷或漫畫迷，都能從中感受熱血與歷史交織的能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國漫館推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。（圖／記者林育綾攝）

國漫館推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展，即日起至8月30日於台中刑務所演武場展出。展覽以時間軸鋪陳，帶領觀眾回顧台灣棒球從早期受日本影響萌芽，到戒嚴時期出版管制下的特殊創作現象，再到職棒成立後逐漸成形的本土敘事，以及近年風格與題材多元的創作，勾勒出一條「台灣棒球漫畫史」。

▲漫畫將揮棒、奔跑、喜怒哀樂，定格為可反覆閱讀的圖像敘事。（圖／記者林育綾攝）

策展團隊以「壘上有人」為主題，指出棒球比賽中準備得分的關鍵時刻，也象徵台灣運動文化與內容產業正站在蓄勢待發的位置。展覽強調，棒球不只是競技運動，而是一種跨世代共享的生活語言；漫畫將揮棒、奔跑與場上的喜怒哀樂，定格為可反覆閱讀的圖像敘事，使棒球成為能被記錄、回望、再詮釋的文化記憶。

●描抄與盜版，公開面對灰色歷史

不同於多數只聚焦原創名作的展覽，本次特展特別將描抄、盜版納入展出內容，公開面對台灣漫畫產業早期的灰色歷史。策展團隊指出，約自1960年代起，在嚴格審查制度與版權觀念尚未成熟的環境下，台灣出現描抄重製、盜版翻譯、剪貼改編等特殊出版現象，不少棒球題材作品便是在臨摹日本漫畫、改名重製後流入市面。

▲▼特展特別將描抄、盜版，納入展出內容。（圖／記者林育綾攝）

展覽透過實體出版品、版面對照與文字說明，呈現當年如何重描原作畫面、重新包裝上市，並指出這類作品一方面讓讀者接觸棒球漫畫，另一方面也反映產業結構中長期欠缺授權制度的問題。策展團隊將此視為歷史過渡現象，並非合理化盜版行為，而是希望引導觀眾思考創作、版權與產業發展之間的關係。

▲展覽也呈現台灣棒球的發展脈絡。（圖／記者林育綾攝）

●從劉興欽到職棒世代

特展同時收錄多位重要創作者與經典作品，包括劉興欽的《金球棒》、《棒球迷小安安》等，呈現本土早期原創如何在有限條件下描繪棒球世界。隨著1990年職棒開打，棒球漫畫也迎來新的里程碑，《變化球》等作品開始結合真實聯盟、球隊與社會議題，反映職棒熱潮與「國球」形象的再造。

近年作品如《KANO》、《棒球人生賽》、《決勝球》等，則進一步將棒球與歷史記憶、地方認同與人生選擇連結，題材不再只停留於競技本身，而是延伸至個人與時代的關係。透過選件與解說，觀眾可看見台灣棒球漫畫如何逐步發展出「在地視角與風格」。

▲展場規劃融入仿球場空間與視覺元素。（圖／記者林育綾攝）

●展場設計互動，把球場搬進展館

為營造比賽現場的臨場感，展場規劃融入仿球場空間與視覺元素，包括投手丘意象與壘包動線，讓觀眾彷彿踏上球場。後續也將結合講座、導覽與打卡任務等活動，拉近運動迷與漫畫迷之間的距離。

展期橫跨春節與國際賽季，策展團隊預計配合經典賽等重要賽事推出主題活動，讓觀眾在追逐比賽的同時，也能從漫畫視角重新理解台灣棒球文化。

▲▼台中國家漫畫博物館，推出「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」特展。（圖／記者林育綾攝）



●雙百萬運動漫畫徵件，延伸到球場現場

「壘上有人」同時也是文化部與運動部推動「遠洋合作」計畫的重要展示場域，兩部會各投入500萬元，啟動「雙百萬運動漫畫創作徵選」，預計支持5組創作團隊，鼓勵以運動為題材的原創漫畫開發。

展覽內容亦將延伸至球場空間，規劃於台北大巨蛋設置棒球漫畫主題看板，讓觀眾在實際觀賽時也能接觸相關視覺內容，嘗試打造結合比賽與文化體驗的「運動文化場域」示範。

▼文化部與運動部推動「雙百萬運動漫畫創作徵選」。（圖／記者林育綾攝）