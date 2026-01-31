台灣成星野飯店外國客最大來源國　業者：玩得比日本人透徹

▲星野集團1955東京灣飯店。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／東京報導

赴日旅遊熱度未減，去年台灣前往日本旅遊達673萬0,817人次，占整體出國人次3成6。星野集團表示，日本海外遊客去年達到高峰；其中，台灣旅客把日本玩得很透徹，甚至超越日本人，為外國住客最大來源國。

星野集團全球市場部經理王橋指出，星野集團旗下飯店有7成是日本客、3成為外國客，而台灣就占2成，其中又以東北的奧入瀨溪流飯店有最多台灣旅客。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到中日外交摩擦對星野集團整體收客狀況，他表示，短期確實會對市場衝擊，但星野旗下飯店的陸客本來就只占2、3％，儘管會有部分取消入住，影響仍不大，目前3大客源國是台灣、香港及美國。

▲星野集團1955東京灣飯店取名源自於美國迪士尼開業首年「1955年」。（圖／記者周湘芸攝）

王橋表示，星野集團旗下有6個子品牌，服務從頂級奢華到平價都有，台灣人對星野的住宿需求很全方位，涵蓋大城市到郊區溫泉，很多連日本客人都少去的地方，台灣旅客都會去，凸顯台灣客對日本旅遊的理解很深、把日本玩得很透徹，是日本最重視的旅遊市場之一。

王橋表示，日本海外遊客不斷增長，去年達到歷史高峰，日本政府預估2030年將達6千萬人次，競爭還是會很激烈。談到房價成長趨勢，他表示，星野集團的定價策略跟進市場變化，包括日圓貶值、物價上漲都會影響，至於日本住宿稅措施，在營運上也會調整，但整體住房率沒有明顯影響。

▲星野集團1955東京灣飯店。（圖／記者周湘芸攝）

星野集團1955東京灣飯店（1955 Tokyo Bay）鄰近東京迪士尼，是不少前往迪士尼遊客的首選。總經理蕪木翔太說，雖然1955東京灣飯店的國外旅客僅占10%，其中台灣占5%，但集團看好台灣市場發展，服務上也都致力提供台灣客人更好住宿體驗。

蕪木翔太表示，該飯店取名源自於美國迪士尼開業首年「1955年」，最大特色是為前往迪士尼的旅客提供最大便利，所有設計都圍繞著迪士尼，在人力配置上也配合旅客前往樂園的熱門時段調整，更利用無人商店、自助報到等提供更先進的服務。

▲星野集團1955東京灣飯店。（圖／記者周湘芸攝）

談到集團展店計畫，王橋表示，星野集團去年末就逐漸開啟新計畫，去年底到今年有5個子品牌將開幕新飯店，包括去年12月在山口縣開幕的首家飯店、今年1月15日在橫濱開幕的「OMO5橫濱馬車道」、6月將在群馬縣草津溫泉開幕的「界草津」及奈良的「虹夕諾雅奈良監獄」等。

▲▼星野集團1955東京灣飯店不少設施都採自動化服務。（圖／記者周湘芸攝）