Google員工隔窗拍下霍諾德攀登101　內部畫面曝光

▲霍諾德徒手挑戰攀登台北101 經過Google台灣總部時員工隔著玻璃窗拍下震撼畫面。（圖／翻攝自IG@sundarpichai）

記者楊庭蒝／綜合報導

極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）日前徒手挑戰攀登台北101，引發全球關注。攀登過程中，不僅戶外與線上直播觀眾屏息以待，台北101大樓內的上班族也意外成為近距離見證者，其中位於73樓至77樓的Google台灣總部，更出現員工隔著玻璃窗拍下震撼畫面的難得場景。

據了解，霍諾德25日上午正式開爬，全程未使用繩索、安全帶或任何防護裝備，徒手挑戰高達508公尺的台北101（含頂部尖塔）。當他攀爬至中高樓層、經過Google台灣總部辦公室時，室內員工紛紛走到窗邊拍照記錄，霍諾德也向室內揮手互動，並透過耳麥對直播主持人直呼，Google這層太瘋狂了，他們非常熱情。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）隨後在社群平台分享多張照片，指出這些畫面由員工在台北101的75樓辦公室拍攝，隔著玻璃即可清楚看到霍諾德在外牆抹止滑粉、緊抓建築結構的瞬間。皮查伊並祝賀霍諾德完成這項驚人成就，還幽默表示，自己上次造訪台北101只是搭電梯上樓，看來其實還有另一條路線。