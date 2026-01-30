　
地方 地方焦點

每20分鐘就有1人中風　記住FAST口訣快速判斷症狀

▲南投縣共有5間重症中風有專責醫院。（圖／南投縣衛生局提供）

▲南投縣共有5間重症中風有專責醫院。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

寒流來襲時，低溫可能對心腦血管造成劇烈衝擊，南投縣政府指出，心腦血管疾病長年位居我國十大死因之一，該縣具備急性腦中風重度級能力之醫院計有五家：衛福部南投醫院、埔里基督教醫院、臺中榮總埔里分院、竹山秀傳醫院、佑民醫院，可為急性缺血性腦中風患者爭取關鍵救治時間。

依據113年衛生福利部死因統計，平均每20分鐘就有1人中風，其中心房顫動為引發腦中風的重要危險因子之一；南投縣因此推動免費心房顫動篩檢，截至114年12月底完成篩檢達12萬4678人，初篩異常1457人，經就醫後確診心臟血管疾病者達1206人，顯示及早發現與介入的重要性，目前各鄉鎮衛生所都有提供快速檢測服務。

縣府衛生局提醒，腦中風多在無預警下突然發作，若未及時送醫，可能造成偏癱、語言障礙，甚至危及生命，因此把握黃金治療時間至關重要，當家人或身旁民眾突然出現表情不對稱、手腳無力或語言異常等情形時，可透過「FAST」口訣（Face、Arm、Speech、Time）快速判斷是否為腦中風，並應立即撥打 119 求助，避免延誤治療；如86歲婦人阿芬（化名）本身有心房顫動病史，家屬去年發現其突然出現肢體無力與口齒不清，立即送至南投醫院急診，影像檢查顯示其右側中大腦動脈阻塞，即屬急性缺血性腦中風。

南投縣地形狹長、城鄉差異大，部分民眾到醫學中心就醫往返常需超過一小時，基於醫療可近性需求，衛生局近年與縣內醫院積極向中央爭取「醫中計畫」補助資源，引進神經內科、急診、重症等專科醫師，協助急救責任醫院提升設備、增強人力與醫療能量。

為縮短急救處置時間、提升重症救護效率，急救責任醫院已加入中投網絡、雲彰網絡及中苗網絡，建構完善的重症區域聯防機制，強化跨縣市醫療資源整合，確保緊急傷病患能即時後送與妥善救治，避免重症轉診病患漏接情形發生；衛生局另定期召集急救責任醫院辦理緊急醫療演練，進行跨院分工協調與督導作業，持續檢視並強化醫療設備、救治流程及人力整備，全面提升急救量能，守護縣民生命安全。

01/28 全台詐欺最新數據

前台積電副總李文如跳槽輝達　花襯衫尾牙穿梭控場成焦點

每20分鐘就有1人中風　記住FAST口訣快速判斷症狀

監察院長陳菊自2024年12月開始，因健康因素請假至今，多次引起在野黨的不滿；總統府今（28日）發布總統令，宣告監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已請辭，予以免職。總統賴清德稍早受訪時表示，陳菊因為中風身體不方便，在第一時間提出辭呈，「當時我認為，如果好好復健，有機會回到崗位上」，後來因為復健需要更長的時間，基於讓陳菊專心進行復健工作，所以最近她又提出辭呈，「我勉予同意，也希望菊姐能夠早日康復」。

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

