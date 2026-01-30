每20分鐘就有1人中風　記住FAST口訣快速判斷症狀

▲南投縣共有5間重症中風有專責醫院。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

寒流來襲時，低溫可能對心腦血管造成劇烈衝擊，南投縣政府指出，心腦血管疾病長年位居我國十大死因之一，該縣具備急性腦中風重度級能力之醫院計有五家：衛福部南投醫院、埔里基督教醫院、臺中榮總埔里分院、竹山秀傳醫院、佑民醫院，可為急性缺血性腦中風患者爭取關鍵救治時間。

依據113年衛生福利部死因統計，平均每20分鐘就有1人中風，其中心房顫動為引發腦中風的重要危險因子之一；南投縣因此推動免費心房顫動篩檢，截至114年12月底完成篩檢達12萬4678人，初篩異常1457人，經就醫後確診心臟血管疾病者達1206人，顯示及早發現與介入的重要性，目前各鄉鎮衛生所都有提供快速檢測服務。

縣府衛生局提醒，腦中風多在無預警下突然發作，若未及時送醫，可能造成偏癱、語言障礙，甚至危及生命，因此把握黃金治療時間至關重要，當家人或身旁民眾突然出現表情不對稱、手腳無力或語言異常等情形時，可透過「FAST」口訣（Face、Arm、Speech、Time）快速判斷是否為腦中風，並應立即撥打 119 求助，避免延誤治療；如86歲婦人阿芬（化名）本身有心房顫動病史，家屬去年發現其突然出現肢體無力與口齒不清，立即送至南投醫院急診，影像檢查顯示其右側中大腦動脈阻塞，即屬急性缺血性腦中風。

南投縣地形狹長、城鄉差異大，部分民眾到醫學中心就醫往返常需超過一小時，基於醫療可近性需求，衛生局近年與縣內醫院積極向中央爭取「醫中計畫」補助資源，引進神經內科、急診、重症等專科醫師，協助急救責任醫院提升設備、增強人力與醫療能量。

為縮短急救處置時間、提升重症救護效率，急救責任醫院已加入中投網絡、雲彰網絡及中苗網絡，建構完善的重症區域聯防機制，強化跨縣市醫療資源整合，確保緊急傷病患能即時後送與妥善救治，避免重症轉診病患漏接情形發生；衛生局另定期召集急救責任醫院辦理緊急醫療演練，進行跨院分工協調與督導作業，持續檢視並強化醫療設備、救治流程及人力整備，全面提升急救量能，守護縣民生命安全。