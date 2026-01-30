　
    • 　
>
政治

海鯤號完成潛航測試　賴清德點名民眾黨版軍購條例：侵犯行政權

▲▼賴清德臉書宣布海鯤號完成首次「淺水潛航測試」。（圖／取自賴清德臉書）

▲賴清德臉書宣布海鯤號完成首次「淺水潛航測試」。（圖／取自賴清德臉書）

記者陳家祥／台北報導

國造潛艦原型艦海鯤號29日完成首次潛航測試，達成預設下潛50公尺的進度目標。總統賴清德今（30日）在臉書表示，這是台灣國防自主的歷史時刻，台灣更成為世界上極少數可自製潛艦的國家。他提到，立法院付委了民眾黨版國防特別預算條例，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權，國防部專業將領也已經多次示警；此外，黨產條例復辟，更讓轉型正義倒退、改革走回頭路。

賴清德在臉書表示，昨天海鯤號完成首次「淺水潛航測試」，這一步，是海軍造艦史的重要里程碑，也是台灣國防自主的歷史時刻。潛艦國造一路走來，在艱困的國際環境與種種限制下，始終充滿挑戰。但海軍、台船與產業鏈夥伴都展現「面對問題、解決問題」的堅韌態度，不僅扛住壓力，一步步將「不可能的任務」變成今日的成果。

賴清德強調，台灣不僅成為世界上極少數可自製潛艦的國家，造艦的整體期程、相較國際同級艦案，更展現了台灣的效率，讓世界看見台灣守護國家的決心。

但賴清德指出，今天是立院會期最後一天，也是史上第一次預算會期未審總預算，甚至付委了民眾黨版國防特別預算條例，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權，國防部專業將領也已經多次示警；而黨產條例復辟，更讓轉型正義倒退、改革走回頭路。

賴清德說，今天，海鯤號繼續執行第二次潛航測試，也已經完成預設目標、並順利回港。接下來，會依程序由淺入深，完成各項海測，在符合安全與品質的前提下，達成全艦功性能驗證、以及後續交艦目標。

賴清德表示，許多國人，都非常期待海鯤號正式交艦的那一天，這兩天在高雄港邊都有近百位鄉親、軍事迷在現場，熱情為海鯤號加油打氣，令人感動。

「我要再次嚴正呼籲在野黨，以國家為重、民生為念，在下個會期，對各項爭議重大法案，要依法合憲、從長計議。」賴清德說，也再次期盼，立法院要盡速排審、實質審議並通過總預算、以及國內外高度支持的國防特別預算，「支持我們的國軍、也支持我們的國家發展」。

最後，賴清德喊話，請大家繼續為海軍、台船及所有工作夥伴打氣，期待海鯤號順利完成任務、按期程交艦，繼續向深海推進，成為守護家園最堅實的力量。

01/28 全台詐欺最新數據

467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德慰勉花蓮駐軍　官兵配戴「鏟子超人」臂章成焦點

賴清德慰勉花蓮駐軍　官兵配戴「鏟子超人」臂章成焦點

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月溢流釀災，國軍動員近萬人次挺進災區救援。總統賴清德今（30日）趕在春節前夕，赴花蓮慰勉負責東部作戰與救災的第二作戰區，現場有官兵配戴官方特製，融合鏟子、泥土與群山等主視覺的「鏟子超人」臂章，成為此次慰勉行程的亮點。

響應教宗「世界和平日文告」　賴清德：任何武力脅迫都無法帶來和平

響應教宗「世界和平日文告」　賴清德：任何武力脅迫都無法帶來和平

總統賴清德出席署務會報　致贈各警察局年節加菜金

總統賴清德出席署務會報　致贈各警察局年節加菜金

海鯤號完成首次淺水潛航　林俊憲嘆：藍白卻反覆封殺國防預算

海鯤號完成首次淺水潛航　林俊憲嘆：藍白卻反覆封殺國防預算

徐巧芯：海鯤號最關鍵的是200公尺下潛測試

徐巧芯：海鯤號最關鍵的是200公尺下潛測試

海鯤號賴清德

