地方 地方焦點

金門警光會館轉型動土　社福進駐仍須接駁車配合

▲▼金門縣警光會館多元運用整建工程舉行動土典禮。(圖／記者鄭逢時攝)

▲金門縣警光會館多元運用整建工程舉行動土典禮。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣警光會館多元運用整建工程30日上午舉行動土典禮，由縣長陳福海主持，未來將導入托嬰、長照及家庭教育等服務，期盼透過空間整合，提升公共資產使用效益。另為配合整建與營運轉型規劃，警光會館自今年元旦起至12月31日止停止對外營業，復業時間將視工程進度另行公告。

縣府說明，本案總工程經費為106,454,694元，整建後總樓地板面積約5,497平方公尺，工期約260個工作天，由金沙鎮公所代辦執行。一樓規劃設置公辦民營托嬰中心，預計可收托40至80名幼兒；二樓將設置社區式長照日間照顧中心與兒少服務空間，最高可服務60人；三樓則由家庭教育中心進駐，推動婚姻、孕產及親職支持課程，打造「扎根零歲教育」的重要據點。▲▼金門縣警光會館多元運用整建工程舉行動土典禮。(圖／記者鄭逢時攝)

陳福海表示，警光會館在兼顧原有警政勤務需求下，因應少子化、高齡化與家庭支持政策，縣府推動多元運用整建，透過跨局處合作，賦予場館更多公共服務功能，讓空間更貼近不同年齡層與家庭實際需求，落實顧老、顧幼與家庭共好的施政方向。

不過，也有民眾指出，警光會館地理位置距離市區較遠，雖然整建後功能齊備，但對家中沒有交通工具的長者與幼兒家庭而言，便利性仍是一大隱憂。未來若未同步規劃接駁車或整合公車路線，恐影響實際使用率，這座社福基地能否真正發揮效益，仍有待後續配套支撐。

▲▼金門縣警光會館多元運用整建工程舉行動土典禮。(圖／記者鄭逢時攝)

