快訊 ∕ 紅葉小巨人盃少棒賽　德芙蘭國小少棒隊喜封王

▲▼和平區德芙蘭國小參加台東紅葉小巨人盃全國邀請賽奪冠。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

台中市和平區德芙蘭國小少棒隊參加2026年在臺東舉辦的「紅葉小巨人盃全國少棒邀請賽」，歷經激烈賽程，最後不負眾望勇奪總冠軍金牌，為學校與部落再添榮耀。消息傳回校園，全校師生、部落族人及家長們無不歡欣鼓舞，共享這份榮耀與感動。

德芙蘭國小少棒隊成軍邁入第四年，近兩年成績表現格外亮眼。球隊於1月22日先在「嘉義和興盃全國少棒邀請賽」中奪下季軍，時隔短短一週，隨即於臺東紅葉小巨人盃再度突破自我、勇奪總冠軍，連續在2026年1月的全國少棒賽事中繳出「雙響炮」佳績，也為後續賽事開出漂亮的好彩頭。

校方表示，本次賽事在總教練許晏禎，以及甫加入德芙蘭少棒團隊的第二位教練陳少偉，兩人積極排兵布陣、細膩調度之下，球隊展現高度凝聚力與臨場應變能力，最終順利登頂。由於帶領球隊奪下總冠軍，總教練許晏禎同時榮獲本屆賽事「最佳教練獎」，實至名歸。

校方表示，這次選手涂易恩表現格外亮眼，一舉囊括「最佳打擊獎」及「全壘打獎」，本屆賽事打擊率高達六成七，攻守俱佳、關鍵時刻屢建奇功，成為球隊奪冠的重要功臣。

總教練許晏禎表示，對於孩子們在本次比賽中的表現感到相當欣慰，尤其是在冠軍賽中面對逆風局勢的沉著應對令人感動。他指出，球隊在第一局以1比3落後的情況下，孩子們沒有慌亂，直到第四局成功掌握對手花蓮中原國小少棒隊的投球節奏，一口氣攻下4分，最終以6比4的比數，艱苦卻精彩地拿下冠軍。

教練陳少偉也表示，這次的勝利來自孩子們長時間的堅持與努力，能在高強度賽事中獲得佳績，對孩子們而言不只是獎盃，更是平日扎實訓練最真實的回饋。

德芙蘭國小古金益校長則指出，孩子們能夠奪下紅葉小巨人盃冠軍，關鍵在於兩位教練平時紮實、有系統的訓練，以及孩子們積極求進、願意吃苦的態度。他也期勉球員們，在獲得冠軍之後，能以更謙遜的心持續學習，帶著對棒球的熱愛與尊重，迎接未來更多的挑戰。