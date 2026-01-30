　
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊 ∕ 紅葉小巨人盃少棒賽　德芙蘭國小少棒隊喜封王

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼和平區德芙蘭國小參加台東紅葉小巨人盃全國邀請賽奪冠。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

台中市和平區德芙蘭國小少棒隊參加2026年在臺東舉辦的「紅葉小巨人盃全國少棒邀請賽」，歷經激烈賽程，最後不負眾望勇奪總冠軍金牌，為學校與部落再添榮耀。消息傳回校園，全校師生、部落族人及家長們無不歡欣鼓舞，共享這份榮耀與感動。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

德芙蘭國小少棒隊成軍邁入第四年，近兩年成績表現格外亮眼。球隊於1月22日先在「嘉義和興盃全國少棒邀請賽」中奪下季軍，時隔短短一週，隨即於臺東紅葉小巨人盃再度突破自我、勇奪總冠軍，連續在2026年1月的全國少棒賽事中繳出「雙響炮」佳績，也為後續賽事開出漂亮的好彩頭。

校方表示，本次賽事在總教練許晏禎，以及甫加入德芙蘭少棒團隊的第二位教練陳少偉，兩人積極排兵布陣、細膩調度之下，球隊展現高度凝聚力與臨場應變能力，最終順利登頂。由於帶領球隊奪下總冠軍，總教練許晏禎同時榮獲本屆賽事「最佳教練獎」，實至名歸。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

校方表示，這次選手涂易恩表現格外亮眼，一舉囊括「最佳打擊獎」及「全壘打獎」，本屆賽事打擊率高達六成七，攻守俱佳、關鍵時刻屢建奇功，成為球隊奪冠的重要功臣。

總教練許晏禎表示，對於孩子們在本次比賽中的表現感到相當欣慰，尤其是在冠軍賽中面對逆風局勢的沉著應對令人感動。他指出，球隊在第一局以1比3落後的情況下，孩子們沒有慌亂，直到第四局成功掌握對手花蓮中原國小少棒隊的投球節奏，一口氣攻下4分，最終以6比4的比數，艱苦卻精彩地拿下冠軍。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

教練陳少偉也表示，這次的勝利來自孩子們長時間的堅持與努力，能在高強度賽事中獲得佳績，對孩子們而言不只是獎盃，更是平日扎實訓練最真實的回饋。

德芙蘭國小古金益校長則指出，孩子們能夠奪下紅葉小巨人盃冠軍，關鍵在於兩位教練平時紮實、有系統的訓練，以及孩子們積極求進、願意吃苦的態度。他也期勉球員們，在獲得冠軍之後，能以更謙遜的心持續學習，帶著對棒球的熱愛與尊重，迎接未來更多的挑戰。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

01/28 全台詐欺最新數據

467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

前台積電副總李文如跳槽輝達　花襯衫尾牙穿梭控場成焦點

FAST口訣　快速判斷是否腦中風

紅葉小巨人盃　德芙蘭少棒隊封王

金門警光會館轉型社福動土　

老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事警消聯手、鐵路局斷電成功救回

金門高職垃圾堆積髒亂引憂心

春節將近用火用電要注意南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

南投縣消防局、台中榮總埔里分院分獲善心企業捐贈救護車

春節人潮就是最佳宣導場南消佳里消防分隊深入餐會宣導居家防火

彩券行刮出百萬大獎 　男喜領超級年終

屬馬、名字有馬看過來！樂園玩整天優惠

不照劇本走！新北境況模擬兵推真實災害

金門金寧鄉餐廳旁雜草起火

黃色小鴨成線索　布袋警助女學生找回失竊腳踏車

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

紅葉小巨人盃，德芙蘭國小，總冠軍，全國賽，雙響炮

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

川普宣布　「提名華許」接任Fed主席

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

Google員工隔窗拍下霍諾德攀登101　內部畫面曝光

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

中天重返52台條款三讀　NCC：中天不適用

台八女星懷孕曬超音波照：升格七口之家！

賴打燒肛門還餵毒虐死員工　恐怖男判12年

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

女團成員曾入獄4年　「牢房擠18人」親揭生理發洩細節

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

