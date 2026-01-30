台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

▲台灣虎航夏季班表砍1%航班。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

近日不少民眾收到台灣虎航取消夏季航班通知，且大多集中3月至5月，主要是台灣虎航內部採取嚴格機隊管理的資源調度影響。民航局表示，台灣虎航因近期有機師離職，為確保其他機師飛時因此調整航班，取消航班約1%。

有民眾發現台灣虎航近期取消不少夏季班表航班，且大多集中3月到5月，部分航班落在9月和10月，據了解，該起事件與虎航一名持有殺傷力的「穿雲箭」的機師遭調查後，停飛、離職後引發蝴蝶效應，需調度機師且控管機師飛時和休時的調整。

民航局表示，經民航局瞭解，台灣虎航因近期有機師離職，為確保現有機師飛時在安全、可控範圍內，因此調整規劃中班表，取消航班約1％。

民航局指出，已要求台虎應持續掌握機師動態，以確保飛航安全，同時亦要求台虎應就取消之航班，妥善維護旅客權益。民航局同時也要求國籍航空業者，規劃班表時，應留有足夠餘裕，避免類似突發狀況影響旅客權益。

台灣虎航稍早也說明，台灣虎航始終將『飛安第一』作為營運基石以及不可妥協的底線。因此採行嚴格的機隊管理措施，而對於內部有效資源調度，台灣虎航近期主動調整部分航班，以確保所有值勤機師皆具備最佳的身心狀態。

台灣虎航指出，對於此舉而造成部分旅客的不便，也致上最誠摯的歉意，並邀請所有旅客和虎航一起守護飛航安全。