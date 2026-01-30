春節將近用火用電要注意　南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

▲永康區集合住宅日前發生火警，消防人員迅速佈線搶救，火勢很快獲得控制。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節將近，家家戶戶用火、用電頻率增加，消防安全更顯重要。台南市永康區一處17層集合住宅大樓1月25日凌晨發生火警，所幸消防人員迅速到場控制火勢，未釀成重大傷亡。台南市消防局第五救災救護大隊隨即啟動災後訪視與防火宣導行動，深入社區提醒民眾做好年節防災準備。

消防局指出，25日凌晨永康區某集合住宅7樓傳出火警，119獲報後立即出動16輛消防車、36名人員前往救援。消防人員抵達後迅速佈線搶救，火勢很快獲得控制並撲滅。現場一名72歲婦人疑因嗆傷送醫治療，意識清楚，無生命危險。

火警過後，消防局第五大隊復興分隊聯合大灣防火宣導隊，配合里長啟動災後訪視行動，針對受災戶及同棟住戶進行關懷，並實地檢視居家環境與用電情形，協助找出潛在危險因子，同時宣導正確用火、用電觀念，並提醒民眾牢記「小火快跑、濃煙關門」的逃生原則。

此外，文賢分隊也走入轄內大型集合住宅「二空新城」，舉辦「春安消防平安行」活動，向住戶實地教學火災報案流程、避難引導方式，以及滅火器與室內消防栓的正確操作，讓民眾在緊急狀況發生時能冷靜應對、保護自身安全。

消防局局長楊宗林表示，集合住宅應定期辦理消防安全設備檢修申報，確保設備功能正常，並隨時保持逃生通道暢通，避免雜物堆放影響避難。第五大隊大隊長陳坤宗也提醒，近期多起火災疑與行動電源或充電設備有關，民眾應避免夜間或外出時長時間充電，以降低火災風險。

消防局呼籲，春節是闔家團圓的重要時刻，唯有落實平日防火觀念，才能讓佳節在安全中安心度過。