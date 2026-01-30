春節人潮就是最佳宣導場　南消佳里消防分隊深入餐會宣導爆竹與居家防火

▲南消佳里消防分隊把握春節聚餐人潮，走入餐會現場宣導爆竹安全與防火觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節將至，聚餐、廟會與市集活動熱鬧登場，人潮湧現也讓年節安全更顯重要。為讓市民在歡慶佳節之餘兼顧防災觀念，台南市消防局第三救災救護大隊佳里分隊把握春節聚餐人潮，主動走入餐會現場，進行爆竹安全、居家防火及CPR急救技能宣導，透過近距離互動，強化民眾防災意識。

佳里消防分隊指出，爆竹燃放雖能增添年節氣氛，但若操作不當，極易引發火災或人員受傷。宣導人員特別提醒民眾，應選購合法合格的爆竹產品，避免使用來路不明的品項；燃放時務必遠離易燃物並保持安全距離，未成年人施放爆竹更應由家長陪同，才能降低意外風險。

除了爆竹安全，消防人員也在現場展示居家火災警報器，向民眾宣導「一戶一家、一警報器」的重要性。消防人員說明，住警器能在火災初期即時示警，爭取寶貴逃生時間，是守護家庭安全的重要防線。

第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰表示，春節期間若未落實安全觀念，爆竹使用不慎往往成為火災主因。近年來持續加強宣導後，已可明顯感受到民眾防災意識逐步提升，只要願意遵守規範、正確使用爆竹，每位市民都是守護家園的安全守門員。

消防局局長楊宗林也提醒，火災奪命的關鍵往往不是火焰，而是濃煙，住警器就像家中的「守門警衛」。他呼籲民眾留意住警器使用年限約10年，若已老化、泛黃或無法正常發聲，應立即更換，確保警報功能正常，守護全家人的生命安全。

台南市長黃偉哲則呼籲市民踴躍安裝居家火災警報器，並熟悉CPR急救技能，讓防災與急救能力成為家庭與社區的安全基石。他強調，春節是闔家團圓的重要時刻，唯有落實安全觀念，才能真正迎接一個平安、幸福的新年。