生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

無照駕駛1/31起全面講習　缺席最慘「禁考半年」

▲無照駕駛最高罰6萬元。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲無照駕駛最高罰6萬元。（資料圖／記者楊晨東翻攝）

記者李姿慧／台北報導

去年無照駕駛共達28萬件，為遏止無照駕駛亂象，明天1月31日起，所有無照駕駛將全面施以道路交通安全講習，違規人得自費上課，每小時收費200元，缺考且超過6個月仍不參加，最重吊扣駕照6個月禁考。此外，無照駕駛罰款也將提高，機車提高至3.6萬元，汽車最高罰6萬元。

公路局表示，1月31日修正施行之道路交通管理處罰條例及道路交通安全講習辦法，無照駕駛罰鍰提高，其中汽車無照駕駛最高罰鍰提高至6萬元，機車提高至3萬6千元，累犯者，10年內違規達2次者，將處以最高額度罰鍰，若達3次以上，則在前次罰鍰基礎上再加重處罰，並一律當場移置保管車輛外，所有無照駕駛違規者皆需自費參加道路交通安全講習課程。

公路局說明，以往為遏止未成年人因心智不成熟，駕駛車輛導致嚴重事故，已先針對未滿18歲無照駕駛違規人召回施以講習，不過近年來無照駕駛數量持續上升，經統計，114年未成年無照駕駛數量約2萬件，成年無照駕駛約26萬件。

配合道路交通安全講習辦法修正，講習班別也新增「無照駕駛違規班」，課程為3小時，每小時收費200元，課程涵蓋「道路風險辨識」、「考照相關說明」及「交通法令」，除了幫助違規者回到合法駕駛的行列，也宣導相關的民、刑事責任，並加入正確使用駕駛輔助系統。

公路局表示，如無正當理由，不依規定接受道路交通安全講習者，依道路交通管理處罰條例第24條第3項規定，會處1,800元罰鍰；經再通知依限參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，其為汽車駕駛人者，吊扣其駕駛執照6個月(禁考)；其為汽車所有人者，吊扣違規汽車之牌照6個月。

公路局強調，無照駕駛罰鍰由原6,000元至2萬4,000元，修法改為無上限，無照駕駛代價極高，期望透過新增的講習課程，引導違規者循正確管道考取駕照，確保每一位用路人皆具備完整的駕駛技能與正確的法治觀念，共同維護交通安全。

01/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

2025年台灣最熱銷手機出爐！
快訊／台灣虎航大砍航班！　民航局揭真實原因
台八女星懷孕曬超音波照：升格七口之家　曝女兒小名放閃前國手尪

進教會+入社區防詐騙　守住荷包也顧平安

進教會+入社區防詐騙　守住荷包也顧平安

為提升民眾防詐騙意識與交通安全觀念，東港警方近日深入新園鄉鹽洲村長老教會、五房村社區發展協會及港西村善良宮等活動現場宣導，結合在地聚會，向民眾解析常見詐騙手法，提醒「遇到錢先停、先問、先查證」，並同步宣導行車與騎乘安全，盼從日常生活中降低受騙與事故風險。

婦載小孩秀車技　驚險離譜畫面曝

婦載小孩秀車技　驚險離譜畫面曝

車上有台灣人！俄羅斯「越野車翻覆」釀1死

車上有台灣人！俄羅斯「越野車翻覆」釀1死

即／國1北上大雅段　1男不明原因倒臥

即／國1北上大雅段　1男不明原因倒臥

最高可罰6千塊！騎士、駕駛1行為「違規了」

最高可罰6千塊！騎士、駕駛1行為「違規了」

無照駕駛交通安全罰款提高駕照吊扣講習規定公路局

