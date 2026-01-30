台北燈節合作「泡泡瑪特」　吳欣岱批文化侵略卻被爆曾拿LABUBU合影

▲吳欣岱曾被粉專被抓包拿著LABUBU拍照。（圖／翻攝自臉書粉專有夠呱張）



記者陳家祥／台北報導

擬參選台北市內湖南港議員的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱，今（30日）在臉書批評，台北市觀傳局的施政重點說，台北燈節要「形塑台北國際意象」，但竟然選擇推廣中國品牌「泡泡瑪特（POPMART）」；但有粉專在去年爆料，吳欣岱曾手持LABUBU合照。對此，北市觀傳局長余祥表示，請有心人士對自己的文化有信心，別再雙標；也不要自己擁抱LABUBU，然後口中大罵LABUBU。

針對外界質疑，觀傳局長余祥表示，包含全球知名的紐約梅西感恩節大遊行都與泡泡瑪特合作，相信大家不會認為紐約被「文化侵略」；眾多國際巨星如Lisa、張員瑛、Lady Gaga 也都是泡泡瑪特的愛好者，相信也沒有人認為他們被「文化侵略」。

余祥說，今年台北燈節首度採取「雙IP、雙展區」策展概念，為全國首創，花博展區與變形金剛合作，西門展區則與泡泡瑪特合作，2個IP都是全球知名品牌，泡泡瑪特官方授權，由台灣團隊設計、製作，更將燈組融入台北意象，正是透過知名IP行銷台北、讓世界看到台北！

余祥表示，請有心人士對自己的文化有信心，別再雙標；也不要自己擁抱LABUBU，然後口中大罵LABUBU；另外，燈節的IP都是正版授權，絕不會像有心人士疑似使用盜版商品。

「不要連泡泡瑪特都能做政治口水戰，還給我們一個安寧的社會。」國民黨議員詹為元表示，最近台北燈節與國際IP合作，被某些人操作成「文化統戰」、「中國土特產廣告」，說穿了，就是政治先行、產業靠邊站。這種說法，不但看不懂國際 IP 產業的運作邏輯，更是對台灣文創、設計與製作團隊極度不公平。

詹為元說，這次泡泡瑪特爭議，荒謬的是抨擊者的雙重標準。同樣「中國製」，只要政治立場對，就說沒問題；不合意就被貼上統戰標籤。例如幾年前高雄無人機展演使用中國製無人機，陳其邁市長表示「中國製很正常，只要台灣團隊負責設計與編程、資安可控就沒問題」；陳建仁也曾說過無人機國家隊出現Made in China零件「不需大驚小怪」。這些案例清楚顯示，實務上重點在於台灣是否掌握設計、系統、內容與安全，而非簡化為產地標籤。

詹為元質疑，為什麼回到了台北燈節，國際IP授權、台灣團隊設計製作、內容在台北就突然變成「文化統戰」？同樣的邏輯，在無人機、在科技、在關鍵產業可以成立，在文化與觀光就不成立？面對第一波美國的變形金剛IP就說好棒棒，第二波的泡泡瑪特就說文化侵略與親中。

詹為元直言，這不是產業標準，而是政治雙標。台北燈節不是替誰做廣告，而是讓台北站上國際舞台，讓IP產業有更多發展機會，也讓世界看見台灣的創意能量。