　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北燈節合作「泡泡瑪特」　吳欣岱批文化侵略卻被爆曾拿LABUBU合影

▲▼吳欣岱曾被粉專被抓包拿著LABUBU拍照。（圖／翻攝自臉書粉專有夠呱張）

▲吳欣岱曾被粉專被抓包拿著LABUBU拍照。（圖／翻攝自臉書粉專有夠呱張）

記者陳家祥／台北報導

擬參選台北市內湖南港議員的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱，今（30日）在臉書批評，台北市觀傳局的施政重點說，台北燈節要「形塑台北國際意象」，但竟然選擇推廣中國品牌「泡泡瑪特（POPMART）」；但有粉專在去年爆料，吳欣岱曾手持LABUBU合照。對此，北市觀傳局長余祥表示，請有心人士對自己的文化有信心，別再雙標；也不要自己擁抱LABUBU，然後口中大罵LABUBU。

針對外界質疑，觀傳局長余祥表示，包含全球知名的紐約梅西感恩節大遊行都與泡泡瑪特合作，相信大家不會認為紐約被「文化侵略」；眾多國際巨星如Lisa、張員瑛、Lady Gaga 也都是泡泡瑪特的愛好者，相信也沒有人認為他們被「文化侵略」。

余祥說，今年台北燈節首度採取「雙IP、雙展區」策展概念，為全國首創，花博展區與變形金剛合作，西門展區則與泡泡瑪特合作，2個IP都是全球知名品牌，泡泡瑪特官方授權，由台灣團隊設計、製作，更將燈組融入台北意象，正是透過知名IP行銷台北、讓世界看到台北！

余祥表示，請有心人士對自己的文化有信心，別再雙標；也不要自己擁抱LABUBU，然後口中大罵LABUBU；另外，燈節的IP都是正版授權，絕不會像有心人士疑似使用盜版商品。

「不要連泡泡瑪特都能做政治口水戰，還給我們一個安寧的社會。」國民黨議員詹為元表示，最近台北燈節與國際IP合作，被某些人操作成「文化統戰」、「中國土特產廣告」，說穿了，就是政治先行、產業靠邊站。這種說法，不但看不懂國際 IP 產業的運作邏輯，更是對台灣文創、設計與製作團隊極度不公平。

詹為元說，這次泡泡瑪特爭議，荒謬的是抨擊者的雙重標準。同樣「中國製」，只要政治立場對，就說沒問題；不合意就被貼上統戰標籤。例如幾年前高雄無人機展演使用中國製無人機，陳其邁市長表示「中國製很正常，只要台灣團隊負責設計與編程、資安可控就沒問題」；陳建仁也曾說過無人機國家隊出現Made in China零件「不需大驚小怪」。這些案例清楚顯示，實務上重點在於台灣是否掌握設計、系統、內容與安全，而非簡化為產地標籤。

詹為元質疑，為什麼回到了台北燈節，國際IP授權、台灣團隊設計製作、內容在台北就突然變成「文化統戰」？同樣的邏輯，在無人機、在科技、在關鍵產業可以成立，在文化與觀光就不成立？面對第一波美國的變形金剛IP就說好棒棒，第二波的泡泡瑪特就說文化侵略與親中。

詹為元直言，這不是產業標準，而是政治雙標。台北燈節不是替誰做廣告，而是讓台北站上國際舞台，讓IP產業有更多發展機會，也讓世界看見台灣的創意能量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2025年台灣最熱銷手機出爐！
快訊／台灣虎航大砍航班！　民航局揭真實原因
台八女星懷孕曬超音波照：升格七口之家　曝女兒小名放閃前國手尪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台北燈節合作「泡泡瑪特」　吳欣岱批文化侵略卻被爆曾拿LABUBU合影

助理費修法闖關！白批綠持續造謠　盼修法後能提升綠委素質

徐欣瑩、陳見賢協商破裂！　國民黨：2/2新竹縣長提名初選公告

賴清德慰勉花蓮駐軍　官兵配戴「鏟子超人」臂章成焦點

台北燈節與「泡泡瑪特」合作　吳欣岱揭創辦人身份有貓膩

Bolt司機台64丟包頂大生害命　北市開罰平台業者3萬元

台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

直擊／不當黨產條例修法劍拔弩張　藍委一句話爆朝野衝突

文革後首見人事大異動　寇健文：習整肅張又俠佈局21大「弱主繼位」

主計總處概估2025年經濟成長8.63%　人均GDP逼近4萬美元

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

台北燈節合作「泡泡瑪特」　吳欣岱批文化侵略卻被爆曾拿LABUBU合影

助理費修法闖關！白批綠持續造謠　盼修法後能提升綠委素質

徐欣瑩、陳見賢協商破裂！　國民黨：2/2新竹縣長提名初選公告

賴清德慰勉花蓮駐軍　官兵配戴「鏟子超人」臂章成焦點

台北燈節與「泡泡瑪特」合作　吳欣岱揭創辦人身份有貓膩

Bolt司機台64丟包頂大生害命　北市開罰平台業者3萬元

台灣史上首位世界冠軍！林雨潔埃及奪金、U17世界排名登上第一

直擊／不當黨產條例修法劍拔弩張　藍委一句話爆朝野衝突

文革後首見人事大異動　寇健文：習整肅張又俠佈局21大「弱主繼位」

主計總處概估2025年經濟成長8.63%　人均GDP逼近4萬美元

中國12月70城房價下滑「一線中古屋年跌7%」　庫存壓力仍大

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

2025年台灣最熱銷手機出爐！iPhone與三星雙強對峙　旗艦機仍是首選

跨行轉帳「扣手續費15元」她心疼！網秒懂：累積一年能買星巴克

春節將近用火用電要注意　南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

春節人潮就是最佳宣導場　南消佳里消防分隊深入餐會宣導爆竹與居家防火

無照駕駛1/31起全面講習　缺席最慘「禁考半年」

台北燈節合作「泡泡瑪特」　吳欣岱批文化侵略卻被爆曾拿LABUBU合影

《拜冰》廚師全員正式西裝超帥氣　孫鍾元公開自家冰箱內容物全場驚呆

老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事　警消聯手、鐵路局斷電成功救回

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

政治熱門新聞

即／綠營首例！3連霸女悍將「看守所登記」勝出

直擊／不當黨產條例修法劍拔弩張　藍委一句話爆朝野衝突

反對票0！《住宅法》修正三讀婚育宅佔20%　韓國瑜也驚呼

矢板明夫曝前日軍司令分析：中國空軍僅數量多　台灣像運動員打高中生

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

鄭麗文稱中國是親人！梁文傑：這種親戚有何意義

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

壓線送出！民眾黨版國防特別預算付委審查　行政院版遭丟包

台美關稅15%不疊加　黃仁勳大讚「Excellent！」：肯定台灣戰略價值

卸任立委後立刻轉戰新北市　黃國昌宣布競選總部2月成立

還我16億！藍白闖關《不當黨產條例》修正　三讀表決復活救國團

立院三讀「衛星廣電法」修正案！　中天有望繼續使用52台

柯酸藍營玻璃心　鄭麗文：關太久心靈受創

Bolt司機台64丟包頂大生害命　北市開罰平台業者3萬元

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面