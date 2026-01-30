老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事　警消聯手、鐵路局斷電成功救回

▲永康警消獲報後迅速趕抵奇美陸橋，第一時間封鎖現場並進行勸導救援。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區奇美陸橋30日下午一度出現驚險場面，一名年長男子站在陸橋平台外側、鄰近鐵軌位置，行為異常，讓路過民眾憂心不已並立即報警，永康分局警方、消防人員與鐵路單位獲報後迅速到場，透過縝密分工與耐心勸導，成功在關鍵時刻挽回一條寶貴性命。

台南市政府警察局永康分局指出，30日下午1時許，大橋派出所接獲通報，指奇美陸橋平台上有男子站在護欄外側，疑似情緒不穩。巡邏員警第一時間趕抵現場後，發現該名謝姓老翁情緒低落，站立位置十分接近鐵軌，現場險象環生。

警方隨即通報派出所幹部到場指揮，並因中華路車流量大，立即調派多名警力進行交通管制與秩序維護，同時協助消防人員進行救援安全部署。考量老翁所處位置鄰近鐵路，警方也同步通知鐵路局實施必要的安全處置，確保救援過程無虞。

在警消人員輪番勸說下，員警耐心傾聽老翁心聲、安撫情緒，消防人員也完成防護措施。待安全條件成熟後，警消人員果斷上前，合力將老翁帶離危險區域，順利化解這場可能釀成悲劇的危機。

老翁隨後由救護人員送往奇美醫院進一步觀察與處置。永康分局分局長洪宏榮表示，員警面對突發狀況能冷靜應對、通力合作，成功阻止憾事發生，展現守護市民生命安全的決心與專業。

洪宏榮也呼籲，若民眾或親友情緒低落、感到無助，務必主動尋求協助，可撥打生命線1995或安心專線0800-788-995，讓專業人員陪伴度過難關，珍惜生命，別讓一時情緒留下無法彌補的遺憾。

●《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995