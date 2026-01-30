　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事　警消聯手、鐵路局斷電成功救回

▲永康警消獲報後迅速趕抵奇美陸橋，第一時間封鎖現場並進行勸導救援。（民眾提供，下同）

▲永康警消獲報後迅速趕抵奇美陸橋，第一時間封鎖現場並進行勸導救援。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區奇美陸橋30日下午一度出現驚險場面，一名年長男子站在陸橋平台外側、鄰近鐵軌位置，行為異常，讓路過民眾憂心不已並立即報警，永康分局警方、消防人員與鐵路單位獲報後迅速到場，透過縝密分工與耐心勸導，成功在關鍵時刻挽回一條寶貴性命。

台南市政府警察局永康分局指出，30日下午1時許，大橋派出所接獲通報，指奇美陸橋平台上有男子站在護欄外側，疑似情緒不穩。巡邏員警第一時間趕抵現場後，發現該名謝姓老翁情緒低落，站立位置十分接近鐵軌，現場險象環生。
警方隨即通報派出所幹部到場指揮，並因中華路車流量大，立即調派多名警力進行交通管制與秩序維護，同時協助消防人員進行救援安全部署。考量老翁所處位置鄰近鐵路，警方也同步通知鐵路局實施必要的安全處置，確保救援過程無虞。

▲永康警消獲報後迅速趕抵奇美陸橋，第一時間封鎖現場並進行勸導救援。（民眾提供，下同）

在警消人員輪番勸說下，員警耐心傾聽老翁心聲、安撫情緒，消防人員也完成防護措施。待安全條件成熟後，警消人員果斷上前，合力將老翁帶離危險區域，順利化解這場可能釀成悲劇的危機。

老翁隨後由救護人員送往奇美醫院進一步觀察與處置。永康分局分局長洪宏榮表示，員警面對突發狀況能冷靜應對、通力合作，成功阻止憾事發生，展現守護市民生命安全的決心與專業。

洪宏榮也呼籲，若民眾或親友情緒低落、感到無助，務必主動尋求協助，可撥打生命線1995或安心專線0800-788-995，讓專業人員陪伴度過難關，珍惜生命，別讓一時情緒留下無法彌補的遺憾。

●《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2025年台灣最熱銷手機出爐！
快訊／台灣虎航大砍航班！　民航局揭真實原因
台八女星懷孕曬超音波照：升格七口之家　曝女兒小名放閃前國手尪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春節將近用火用電要注意　南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

春節人潮就是最佳宣導場　南消佳里消防分隊深入餐會宣導爆竹與居家防火

老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事　警消聯手、鐵路局斷電成功救回

培育AI與資安人才　土庫商工寒假營隊扎根實作

生肖屬馬、名字有馬看過來！爽玩義大只要288　賽車樂園400有找

台東縣道安防制成果顯現　交通事故死亡人數明顯下降

感謝春節堅守崗位　台東市長陳銘風慰問基層警員

金門金寧鄉餐廳旁雜草起火　警先馳援、消防接手迅速撲滅

追劇帶動追味熱潮　韓式湯鍋品牌插旗台中公益路

關懷偏鄉榮民榮眷　台東榮服處溫馨圍爐迎新年

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

春節將近用火用電要注意　南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

春節人潮就是最佳宣導場　南消佳里消防分隊深入餐會宣導爆竹與居家防火

老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事　警消聯手、鐵路局斷電成功救回

培育AI與資安人才　土庫商工寒假營隊扎根實作

生肖屬馬、名字有馬看過來！爽玩義大只要288　賽車樂園400有找

台東縣道安防制成果顯現　交通事故死亡人數明顯下降

感謝春節堅守崗位　台東市長陳銘風慰問基層警員

金門金寧鄉餐廳旁雜草起火　警先馳援、消防接手迅速撲滅

追劇帶動追味熱潮　韓式湯鍋品牌插旗台中公益路

關懷偏鄉榮民榮眷　台東榮服處溫馨圍爐迎新年

中國12月70城房價下滑「一線中古屋年跌7%」　庫存壓力仍大

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

2025年台灣最熱銷手機出爐！iPhone與三星雙強對峙　旗艦機仍是首選

跨行轉帳「扣手續費15元」她心疼！網秒懂：累積一年能買星巴克

春節將近用火用電要注意　南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

春節人潮就是最佳宣導場　南消佳里消防分隊深入餐會宣導爆竹與居家防火

無照駕駛1/31起全面講習　缺席最慘「禁考半年」

台北燈節合作「泡泡瑪特」　吳欣岱批文化侵略卻被爆曾拿LABUBU合影

《拜冰》廚師全員正式西裝超帥氣　孫鍾元公開自家冰箱內容物全場驚呆

老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事　警消聯手、鐵路局斷電成功救回

【幸福耶】暖男哥哥溫柔聲音哄妹吃飯！親手餵飯敲溫馨

地方熱門新聞

台南鐵路地下化全線軌道接合黃偉哲期許2026年底如期如質通車

台電桃園區處員工自發集資送暖

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

無照駕駛罰則將加重　台東警籲遵守交通安全

巴黎世界美容醫學大會揭玻尿酸遲發腫塊風險醫美副作用要重視

屬馬、名字有馬看過來！樂園玩整天優惠

南消東門分隊自研人員管制APP勇奪市府創新競賽特優

黃色小鴨成線索　布袋警助女學生找回失竊腳踏車

美國愛達荷州學研團　訪問桃園天際線

老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事警消聯手、鐵路局斷電成功救回

科技農機下田　傳統施肥工時大減

彩券行刮出百萬大獎 　男喜領超級年終

嘉義春節疏運措施　交通管制與優惠一次看

不照劇本走！新北境況模擬兵推真實災害

更多熱門

相關新聞

快訊／台鐵永康=台南「陸橋有人徘徊」　雙線封鎖行車中斷

快訊／台鐵永康=台南「陸橋有人徘徊」　雙線封鎖行車中斷

今(30日)下午1時16分，台鐵永康=台南間軌道上方陸橋有路人徘徊，台鐵接獲通報後，憂心發生憾事，即起開路段降速至25公里慢行，配合警消作業，該區間下午3時15分斷線封鎖，行車中斷。

3少年河濱伸援手救長者！宜蘭國中大讚

3少年河濱伸援手救長者！宜蘭國中大讚

年前搶工作！永康就業中心辦兩場徵才近3千職缺、最高薪10萬

年前搶工作！永康就業中心辦兩場徵才近3千職缺、最高薪10萬

陳炳辰／店面效益不彰　北市4大商圈「華麗轉身高價宅聚落」

陳炳辰／店面效益不彰　北市4大商圈「華麗轉身高價宅聚落」

快訊／永康中華二路商店火警冷氣起火燃燒無人傷亡

快訊／永康中華二路商店火警冷氣起火燃燒無人傷亡

關鍵字：

永康奇美陸橋憾事救人

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面