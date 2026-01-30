　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸知名個人知識庫平台宣布「無償轉讓」　受AI衝擊恐成時代眼淚

▲▼360doc平台。（圖／翻攝360doc官網）

▲360doc平台。（圖／翻攝360doc官網）

記者陳冠宇／綜合報導

網路發展趨勢瞬息萬變，人工智慧（AI）的出現，更讓許多盛極一時的網站與服務面臨轉型或收攤壓力。大陸知名個人知識管理平台「360doc個人圖書館」近日宣布，計劃將全站平台資產進行無償轉讓。這個營運了二十年、承載著8000萬用戶超過11億篇收藏文章的「數位記憶倉庫」，正站在網路時代的十字路口。

近日，「360doc個人圖書館」在官網發布公告稱，因公司業務調整，尋求無償轉讓，希望有能力的團隊接手。公告提到，希望接收方有充足的資金實力，不少於人民幣500萬元，能保障平台安全穩定、持續服務。

「360doc個人圖書館」是免費個人與企業知識管理網站，用戶可在個人空間中保存和管理文章、圖片、影片、音樂等內容，也可以發布和保存原創文章，並和別人分享。該平台自2005年上線，至今已營運20年，服務超過8000萬用戶。

從財報來看，2022至2024年，360doc個人圖書館營收不斷下降，且淨利潤均處於虧損狀態。

該平台創辦人蔡智談及轉讓原因時表示，面對AI時代的浪潮，他的團隊已無力為該網站提供走向下一個二十年所需的龐大資源，「無償轉讓，是為它尋覓一個新家、一次新生」。

▲▼360doc平台發布無償轉讓公告，尋求接管方。（圖／翻攝360doc官網）

▲360doc平台發布無償轉讓公告，尋求接管方。（圖／翻攝360doc官網）

大陸互聯網分析師丁道師分析，「360doc個人圖書館」擁有大量用戶，但未能轉化為可觀收益；大陸其他類似平台如百度文庫等，很多內容需要付費，但豆包、千問、DeepSeek等AI工具的出現，讓原本需要付費或繁瑣獲取的內容，變得免費且更加便捷，相當於「壓垮駱駝的最後一根稻草」。

此前，百度已經宣布將百度文庫、百度網盤兩個事業部合併，新設個人超級智能事業群組。百度方面表示，此次調整將有助於充分整合人才、技術等核心要素，進一步強化百度在AI應用方面的整體協同創新能力。

有市場聲音認為，「360doc個人圖書館」的無償轉讓，代表個人知識庫模式陷入困境。對此，蔡智回應，這並非困境，而是進化，用戶的需求已從「儲存文檔」躍升為「與知識對話」；AI不是分流用戶，而是揭示了下一代知識服務的模樣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2025年台灣最熱銷手機出爐！
快訊／台灣虎航大砍航班！　民航局揭真實原因
台八女星懷孕曬超音波照：升格七口之家　曝女兒小名放閃前國手尪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸知名個人知識庫平台宣布「無償轉讓」　受AI衝擊恐成時代眼淚

長年吸爸爸二手菸！13歲女患胃癌晚期　醫嘆：滿腹腫瘤沒法手術

靈動老師慘了！性商教母「周媛」違反廣告法…遭官方立案調查

陸女賣房買銀「5個月狂賺900萬元」　她憶道：當時親友都不看好我

寶可夢靖國神社辦活動被炎上　陸官媒怒嗆「拜鬼」：等著吞下苦果

張又俠落馬「台海進入不確定期」　2027犯台？防共軍誤判行為激進

揭秘陸官方「快速」查辦張又俠3不尋常　調離親信「清洗布局」已久

雙手發藍！陸一家四口自製「牛糞火鍋」中毒　網一看：顏色不對

陸「反向春運」成新趨勢　父母出農村走向大城市與子女過年

長江禁漁滿五年曝生態成績單　江豚數量增至1426頭

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

陸知名個人知識庫平台宣布「無償轉讓」　受AI衝擊恐成時代眼淚

長年吸爸爸二手菸！13歲女患胃癌晚期　醫嘆：滿腹腫瘤沒法手術

靈動老師慘了！性商教母「周媛」違反廣告法…遭官方立案調查

陸女賣房買銀「5個月狂賺900萬元」　她憶道：當時親友都不看好我

寶可夢靖國神社辦活動被炎上　陸官媒怒嗆「拜鬼」：等著吞下苦果

張又俠落馬「台海進入不確定期」　2027犯台？防共軍誤判行為激進

揭秘陸官方「快速」查辦張又俠3不尋常　調離親信「清洗布局」已久

雙手發藍！陸一家四口自製「牛糞火鍋」中毒　網一看：顏色不對

陸「反向春運」成新趨勢　父母出農村走向大城市與子女過年

長江禁漁滿五年曝生態成績單　江豚數量增至1426頭

中國12月70城房價下滑「一線中古屋年跌7%」　庫存壓力仍大

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

2025年台灣最熱銷手機出爐！iPhone與三星雙強對峙　旗艦機仍是首選

跨行轉帳「扣手續費15元」她心疼！網秒懂：累積一年能買星巴克

春節將近用火用電要注意　南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

春節人潮就是最佳宣導場　南消佳里消防分隊深入餐會宣導爆竹與居家防火

無照駕駛1/31起全面講習　缺席最慘「禁考半年」

台北燈節合作「泡泡瑪特」　吳欣岱批文化侵略卻被爆曾拿LABUBU合影

《拜冰》廚師全員正式西裝超帥氣　孫鍾元公開自家冰箱內容物全場驚呆

老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事　警消聯手、鐵路局斷電成功救回

【幸福耶】暖男哥哥溫柔聲音哄妹吃飯！親手餵飯敲溫馨

大陸熱門新聞

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

霍諾德攀登台北101 陸網熱議生命極限...「玩命三巨頭」4年內全殞命

眼神給不出去了！「周媛」遭立案調查

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡 幸被列車長發現

明國平為首！緬北詐團明家11名頭目執行死刑 定讞到執行僅兩個月

白天修車、晚上修仙！　楊洋對談重慶公車黑手

才剛咬爛遊客臉！新疆雪豹又咬死35隻羊

可可托海雪豹攻擊遊客！女子臉被咬傷

騙不到榜一大哥了？陸官方下令禁團播過度美顏

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

陸無人島「守島女」爆紅 棄北京房產業高薪...跨2.8萬公里過獨居生活

雙手發藍！陸一家4口自製「牛糞火鍋」中毒

2027犯台？張又俠落馬「台海進入不確定期」

共軍大清洗「習近平信任感受損」　

更多熱門

相關新聞

培育AI與資安人才　土庫商工寒假營隊扎根實作

培育AI與資安人才　土庫商工寒假營隊扎根實作

為培育人工智慧與資通安全專業人才，國立土庫商工於114學年度正式開辦首屆「人工智慧與資通安全實驗班」。寒假期間，校園雖進入假期模式，電腦教室內卻依舊燈火通明，學生們專注盯著螢幕操作程式、反覆演練檢定流程，為專業能力累積打底。

中警AI雲霄飛車：詐騙就像坐這台

中警AI雲霄飛車：詐騙就像坐這台

棄OpenAI投向Gemini懷抱？Apple的關鍵指標曝光

棄OpenAI投向Gemini懷抱？Apple的關鍵指標曝光

AI也難敵的創作魂！高橋留美子笑談經典

AI也難敵的創作魂！高橋留美子笑談經典

日學者揭數位民主願景　借鏡台灣防禦社會分裂

日學者揭數位民主願景　借鏡台灣防禦社會分裂

關鍵字：

人工智慧AI360doc

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

即／加油站斷油撤離　台中大火8店面燒毀急發空污

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

Rosé談戀愛「扮成阿嬤」躲狗仔　落淚嘆不能認愛的心酸：我也是人類

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面