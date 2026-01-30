陸知名個人知識庫平台宣布「無償轉讓」　受AI衝擊恐成時代眼淚

▲360doc平台。（圖／翻攝360doc官網）

記者陳冠宇／綜合報導

網路發展趨勢瞬息萬變，人工智慧（AI）的出現，更讓許多盛極一時的網站與服務面臨轉型或收攤壓力。大陸知名個人知識管理平台「360doc個人圖書館」近日宣布，計劃將全站平台資產進行無償轉讓。這個營運了二十年、承載著8000萬用戶超過11億篇收藏文章的「數位記憶倉庫」，正站在網路時代的十字路口。

近日，「360doc個人圖書館」在官網發布公告稱，因公司業務調整，尋求無償轉讓，希望有能力的團隊接手。公告提到，希望接收方有充足的資金實力，不少於人民幣500萬元，能保障平台安全穩定、持續服務。

「360doc個人圖書館」是免費個人與企業知識管理網站，用戶可在個人空間中保存和管理文章、圖片、影片、音樂等內容，也可以發布和保存原創文章，並和別人分享。該平台自2005年上線，至今已營運20年，服務超過8000萬用戶。

從財報來看，2022至2024年，360doc個人圖書館營收不斷下降，且淨利潤均處於虧損狀態。

該平台創辦人蔡智談及轉讓原因時表示，面對AI時代的浪潮，他的團隊已無力為該網站提供走向下一個二十年所需的龐大資源，「無償轉讓，是為它尋覓一個新家、一次新生」。

大陸互聯網分析師丁道師分析，「360doc個人圖書館」擁有大量用戶，但未能轉化為可觀收益；大陸其他類似平台如百度文庫等，很多內容需要付費，但豆包、千問、DeepSeek等AI工具的出現，讓原本需要付費或繁瑣獲取的內容，變得免費且更加便捷，相當於「壓垮駱駝的最後一根稻草」。

此前，百度已經宣布將百度文庫、百度網盤兩個事業部合併，新設個人超級智能事業群組。百度方面表示，此次調整將有助於充分整合人才、技術等核心要素，進一步強化百度在AI應用方面的整體協同創新能力。

有市場聲音認為，「360doc個人圖書館」的無償轉讓，代表個人知識庫模式陷入困境。對此，蔡智回應，這並非困境，而是進化，用戶的需求已從「儲存文檔」躍升為「與知識對話」；AI不是分流用戶，而是揭示了下一代知識服務的模樣。